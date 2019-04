Julio Meléndez: 'El peruano y su ballet'

El ‘Negro’ Julio Meléndez Calderón paseó su fútbol por Argentina entre 1968 y 1972. En base a talento, entrega y disciplina se convirtió en ídolo de Boca Juniors; lo que le valió para ser considerado como defensor central en el equipo ideal de todos los tiempos de los ‘Xeneizes’.



‘Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su ballet’ era el cántico que se escuchaba al unísono en las graderías, cuando Julio Meléndez defendía los colores azul y oro de Boca Juniors. Es que todos, incluidos los rivales, se preguntaban qué hacía el ‘Negro’ para recuperar el balón sin recurrir a la rudeza propia de aquellos tiempos en el fútbol argentino.



En una jornada histórica de los clásicos ‘Boca-River’, Julio Meléndez salió expulsado por única vez en su carrera. El encuentro se disputaba en el Monumental. Boca Juniors iba perdiendo 2 a 1, por lo que se lanzó en ataque. En un contragolpe de los ‘Millonarios’, Julio Meléndez quedó como último hombre ante el delantero Óscar Más. Tras ser superado, tomó la pierna del puntero izquierdo para evitar que siga avanzando. La tarjeta roja era inevitable.



Mientras el moreno defensor peruano se retiraba del campo sin haber hecho el mínimo reclamo, desde las cuatro tribunas, los hinchas ‘Xeneizes’ y los rivales le expresaban su reconocimiento con un fervoroso coro de palmas.

Meléndez fue el capitán de ese Boca Juniors histórico que obtuvo los títulos nacionales de 1969 y 1970. Tuvo como compañeros a Ángel Clemente Rojas, Silvio Marzolini, Rubén José Suñé y Antonio Roma. En su palmarés también figura la copa Argentina de 1969.



Muchos se preguntarán cómo un jugador idolatrado en un país tan futbolero como Argentina no participó en un mundial. En ello tuvo que ver su entrenador, Alfredo Di Stéfano, quien lo dirigió en 1968 y 1969. En las eliminatorias para México 70, le sugirió que no participe en la selección que dirigía Didí y que terminó clasificando al Mundial con Héctor Chumpitaz y Orlando ‘Chito’ De La Torre como centrales.



“Mira ‘Negro’, no te conviene ir (a Perú). Acá en el fútbol argentino dejas tu puesto un par de semanas y cuando regresas ya no lo encuentras. Perú tiene un equipazo y no les vas a hacer falta. Quédate en Boca. Mira que las Eliminatorias son con Argentina y si por ahí cometes un error a favor o en contra te puede costar la carrera”, fueron las palabras con las que Di Stéfano convenció a Meléndez, según contó el defensor en declaraciones a un diario local.

Sus inicios en el Perú



Antes de emigrar a tierras gauchas, Meléndez jugó en Defensor Lima, equipo con el que debutó en 1961, KDT Nacional, Sport Boys y Defensor Arica. Su paso por la ‘Misilera’ en 1963 fue significativo para Meléndez por ser el equipo de sus amores.



En 1965, pasó a Defensor Arica, un equipo chico de Breña que era protagonista del campeonato peruano por esos años. Sus destacadas actuaciones con esta institución le valieron para ser contratado por Boca Juniors.

Cuando volvió de Argentina, vistió las camisetas de Defensor Lima, Atlético Chalaco, Unión Tumán, Juan Aurich y se retiró en León de Huánuco en 1979.

Copa América 1975



Julio Meléndez alcanzó la gloria con la selección peruana al ganar la Copa América de 1975. En esa selección, dirigida por Marcos Calderón, formó una dupla impasable con Héctor Chumpitaz. La final se disputó frente a Colombia en el Estadio Olímpico de Caracas, Venezuela. El único gol del partido y que le dio el campeonato a la ‘Bicolor’ lo anotó el ‘Cholo’ Hugo Sotil.

Meléndez no participó en los mundiales, pero formó parte de la selección que clasificó a al mundial Argentina 78. Se retiró en el partido final, lo que generó un sentimiento encontrado en la hinchada peruana. Por un lado la alegría de la clasificación, pero por otro, el retiro de uno de los más destacados futbolistas del Perú.