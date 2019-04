La noche que nunca vamos a olvidar

Nunca te olvides dónde estabas el 15 de noviembre del 2017. Ya no merecíamos esperar más por todo esto. Fueron las Eliminatorias más largas que un corazón puede resistir. Treintaiséis años, ni más ni menos. Perú es el último clasificado al Mundial de Rusia 2018, pero fue el primero en la fila siempre, desde el lejano España 82. Nunca te olvides cuántos abrazos diste, a quién llamaste, a qué hora acabó tu festejo. O si lloraste o si te alcanzó la voz para gritar los dos goles. Clasificados con todas sus letras. Díselo a todos, escríbelo un millón de veces. Llora si quieres. Pero nunca te olvides dónde estabas anoche.

Ojalá hayas estado con los más queridos, ojalá te hayas tomado muchas fotos. En la sala de tu casa, en la tribuna del estadio, en la mesa de un bar. Con la afonía, con la explosión bendita de la gloria alcanzada. Eran las 9:43 de la noche del 15 de noviembre del 2017, cuando Christian Cueva desbordó con señorío al mejor defensor de ellos, Reid, y le concedió a Jefferson Farfán ese dichoso privilegio de anotar el gol más importante de nuestras vidas. Cómo controlaste ese balón, Jefferson. Preciso para fusilar y condenar a nuestro pasado.

Vas a acordarte hasta el último de tus días cuando Christian Ramos sanó del corazón a todo un país. Tantos preinfartos evitados con ese gol, Christian. Gracias por esa tranquilidad en el momento más necesario. No le digas terco a Ricardo Gareca. Lo que hemos visto en este año y medio no ha sido insistencia, sino fidelidad a un plantel. No le digas terco, además, porque movió las fichas en la hora justa. Se arriesgó cuando nadie lo hacía, buscó los goles cuando casi todos los repechajes estaban acabando en cero. Con Ruidíaz ganamos presión y movilidad, con Advíncula y Polo esa banda derecha tuvo un arranque de Fórmula Uno, con Farfán gritamos el gol.

—Rivales a la vista—

Fue y será una fiesta casi eterna que solo tendrá una breve pausa cuando el 1 de diciembre se sorteen los grupos de Rusia 2018. Allí sabremos quiénes serán nuestros rivales en la primera fase de este torneo. Tendremos seis meses para saber si recuperamos a Paolo Guerrero (le rindieron homenaje de todas las formas anoche), o si Gareca hace algún movimiento en este plantel tan joven como ganador.

Nunca te olvides dónde estabas el 15 de noviembre del 2017. Ese día, lo contaré mientras tenga vida, recibí la llamada de mi viejo antes de irme al estadio. Me preguntó cómo estaba y no le quise decir que estaba a mil, que me sentía ansioso. Que tenía miedo. Tal cual él lo hacía conmigo cuando era niño, solo lo tranquilicé con un “estoy tranquilo, papá”. A él no le gusta el fútbol, estuvo como hincha en la desgracia del Nacional de 1964 y quedó curado. Ese día, que vamos a vivir tantas veces más, no importó todo eso y con su voz ronca se despidió con un “esta noche gana Perú”.

Nunca te olvides de esa noche, de nuestra noche de peruanos. Clasificamos por fin, no era imposible, tenía que pasar algún día. Fuimos superiores a Nueva Zelanda aunque la ansiedad y apuro disminuyeron las distancias. Ya estuvo, que venga ese Mundial de una buena vez. Abracémonos de nuevo, más reencuentros, más cartas para pedir perdón. Que vivamos siempre como si siguiera siendo 15 de noviembre del 2017. Que nadie nos quite esa noche interminable. Soñamos desde niños con ver a Perú en un Mundial de Fútbol. Ahora sí nadie podrá despertarnos.