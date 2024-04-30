LIMA, 13 DE FEBRERO DE 1956
CARNAVALES EN LIMA
FOTO: EL COMERCIO
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LIMA, 17 DE JUNIO DE 1956
ELECCIONES GENERALES: MUJERES VOTAN POR PRIMERA VEZ.
FOTO: EL COMERCIO
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LA LIBERTAD, OCTUBRE DE 1956
PLAN DEL PERU: RECORRIDO POR HUANCHACO EN LA LIBERTAD. PESCADORES.
FOTO: EL COMERCIO
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LA LIBERTAD, OCTUBRE DE 1956
PLAN DEL PERU: RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE HUAMACHUCO EN LA LIBERTAD.
FOTO: EL COMERCIO
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LA LIBERTAD, OCTUBRE DE 1956
PLAN DEL PERU: RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE BOLIVAR EN LA LIBERTAD.
FOTO: EL COMERCIO
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LIMA, 8 DE ENERO DE 1959
EL TRASLADO DEL ELENFANTE "MARY JUMBO" DEL CIRCO TROPICANA, UBICADO EN LA PLAZA DOS DE MAYO, AL ZOOLOGICO DE BARRANCO.
FOTO: EL COMERCIO
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LORETO, NOVIEMBRE DE 1959
CAMPANA DEL DIARIO EL COMERCIO. "PLAN DEL PERU". RECORRIDO POR LORETO.
FOTO: AMERICO CERNA / EL COMERCIO
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LIMA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1965
ROBERT KENNEDY INGRESA A UNA PRECARIA HABITACION LEVANTADA CON ESTERAS DURANTE SU RECORRIDO POR LOS BARRIOS POPULARES DE LIMA.
FOTO: EL COMERCIO
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JUNIO DE 1970
TERREMOTO DE 1970: RECORRIDO POR LA CIUDAD DE CASMA.
FOTO: EL COMERCIO
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LIMA, 4 DE JUNIO DE 1970
TERREMOTO EN YUNGAY
FOTO: JAVIER ASCUE / EL COMERCIO
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LIMA, 14 DE MAYO DE 1971
INVASORES DESOCUPAN TERRENOS INVADIDOS EN PAMPLONA Y SE TRASLADAN A VILLA EL SALVADOR.
FOTO: EL COMERCIO
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LIMA, 7 DE NOVIEMBRE DE 1973
CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA VIA EXPRESA.
FOTO: EL COMERCIO
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En atentado terrorista vuelan torre de Entel Peru en Huacho, el 9 de oct. 1981.
Foto: Carlos del Rosario
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Esposa de alcalde de Cerro de Pasco asesinado por terroristas el 11 de noviembre de 1983 llora durante su entierro.
Foto: Gerardo Samanamud
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LIMA, 17 DE JULIO DE 1992
RECORRIDO POR LA CALLE TARATA, EN MIRAFLORES, UN DIA DESPUES EL ATENTADO TERRRORISTA. DICHO ATENTADO DEJO CIENTOS DE HERIDOS Y MAS DE 20 PERSONAS MUERTAS.
FOTO: EL COMERCIO
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LIMA, 24 DE SETIEMBRE DE 1992
PRESENTACION DE ABIMAEL GUZMAN REYNOSO, LIDER DEL MOVIMIENTO TERRORISTA SENDERO LUMINOSO.
FOTO: EL COMERCIO
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CORDILLERA DEL CONDOR, 29 DE ENERO DE 1995
CONFLICTO ARMADO ENTRE PERU Y EL ECUADOR, DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI.
EN LA IMAGEN: HELICOPTERO PERUANO ES DERRIBADO
FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO
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LIMA, 22 DE ABRIL DE 1997
TOMA DE LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPON. MIEMBROS DEL EJERCITO PERUANO RESCATAN A LOS REHENES DE LA EMBAJADA DURANTE LA OPERACION CHAVIN DE HUANTAR.
FOTO: INES MENACHO / EL COMERCIO
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LIMA, 22 DE ABRIL DE 1997
TOMA DE LA EMBAJADA DE JAPON. MIEMBROS DEL EJERCITO PERUANO RESCATAN A LOS REHENES DE LA EMBAJADA DURANTE LA OPERACION CHAVIN DE HUANTAR. VISTA PANORAMICA DE LA RESDIENCIA.
FOTO: INES MENACHO / EL COMERCIO
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28 DE JULIO DEL 2000
MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS, CONTRA LA RE-ELECCION DE ALBERTO FUJIMORI.
DISTURBIOS EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LIMA.VANDALOS INFILTRADOS TIRAN BOMBAS,PALOS Y PIEDRAS E INCENDIAN EL BANCO DE LA NACION.VISTA DE VIGILANTES ATRAPADOS,SALEN POR LA PARTE ALTA DEL MURO AGARRADOS POR SABANAS
FOTO : MAYU MOHANNA/ EL COMERCIO
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28 DE JULIO DEL 2000
VANDALISMO EL DIA DE LA MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS.
DISTURBIOS EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LIMA. GENTE CORRIENDO POR LAS BOMBAS LAGRIMOGENAS. MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DISPARANDO
FOTO: DANIEL SILVA
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SE BAÑAN EN RIO RIMAC
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INCENDIO MESA REDONDA, ORIGINADO POR UNA PRUEBA CON ARTEFACTOS PIROTECNICOS.
INCENDIOS 2001_MESA REDONDA_TRAGEDIA
BOMBEROS
DANIEL SILVA/ EL COMERCIO PERU
2001DIC31
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OPSE_TEATRO MUNICIPAL_INCENDIO
ENRIQUE CUNEO/ EL COMERCIO PERU
2002JUL01_AFD
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Veinte años después de la masacre de Lucanamarca, los deudos pudieron enterrar a sus familiares.
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16 MAYO 2003
A.A.H.H. "NUEVO AYACUCHO" EN PLENO CRECIEMIENTO EN CHINCHA.
FOTO: R. GIRALDO
OPSE 2005SET03 PERU CHINCHA POBREZA ASENTAMIENTOS HUMANOS NINOS CREDITO RENZO GIRALDO EL COMERCIO PERU 2005SET03 AFD
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LIMA, 9 DE JULIO DEL 2003
HUELGA DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL. EL SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE LIMA (SITRAJUL) EXIGE DEJAR SIN EFECTO EL DESPIDO DE 38 TRABAJADORES.
FOTO: CECILIA LARRABURE / EL COMERCIO
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ILAVE, 23 DE MAYO DEL 2004
POBLADORES SE ENFRENTAN A LOS POLICIAS EN EL PUENTE ILAVE, EL CUAL FUE TOMADO POR LOS MANIFESTANTES. LOS POBLADORES EXIGEN LA LIBERACION DE LOS DETENIDOS EN EL PENAL DE PICSI Y LA SUSPENSION DE LA ORDEN DE CAPTURA DE 36 REQUISITORIADOS POR EL ASESINATO DEL ALCALDE CIRILO ROBLES.
FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO
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20 noviembre del 2004
SOFIA MULANOVICH LOGRO SER LA CAMPEONA MUNDIAL DE TABAL HAWAINA LUEGO DE HABER QUEDADO EN SEGUNDO LUGAR EN LA COPA ROXY PRO.
fotos RENZO GIRALDO
OPSE 2004DIC11 ESTADOS UNIDOS HAWAI CAMPEONATO MUNDIAL DE TABLA HAWAIANA SOFIA MULANOVICH OBTENCION DEL TITULO MUNDIAL CREDITO RENZO GIRALDO EL COMERCIO PERU
2004DIC11 AFD
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AREQUIPA, 28 DE MAYO DEL 2005
EL PROGRAMA CORREDOR TURISTICO SUR PERUANO ORGANIZO CON EL APOYO DE PROM-PERU UN CIRCUITO PARA QUE UN GRUPO DE PERIODISTAS PUEDA RECORRER NUEVAS RUTAS TURISTICAS EN AREQUIPA.
EN LA IMAGEN: NI—A CON UN OJO CELESTE
FOTO: ANTONIO ESCALANTE / EL COMERCIO
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LIMA, ENERO 6 DE ENERO DEL 2006
RECORRIDO POR LOS AMBIENTES DEL PODER JUDICIAL.
poder judicial
juzgados contenciosos
archivo judicial
colas en poder judicial
expedientes
OPSE 2006ENE08 PERU INFORME PODER JUDICIAL ARCHIVOS EXPEDIENTES CREDITO ENRIQUE CUNEO EL COMERCIO PERU 2006ENE08 AFD
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HUALLAGA, 23 DE FEBRERO DEL 2006
LUEGO DE QUE AGENTES DEL FRENTE POLICIAL DEL HUALLAGA ABATIERA A HECTOR APONTE SINARAHUA, 'CLAY', MANDO MILITAR DE SENDERO LUMINOSO, EFECTIVOS POLICIALES REALIZAN OPERATIVO Y DETIENE A PRESUNTOS NARCOTERRORISTAS
EN LA IMAGEN: DETENIDOS
FOTO: RENZO GIRALDO / EL COMERCIO
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Operativo policial en Tingo María.
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Un bus lleno en los últimos paraderos de la Vía Expresa.
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16 DE AGOSTO DEL 2007
TERREMOTO EN EL SUR 2007. RECORRIDO POR CALLES DE PISCO. EN IMAGEN: OLIVIA SAAVEDRA Y DANTE ANCHANTE, PAREJA DE ESPOSOS SOBREVIVIENTES EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
FOTO: LUIS CHOY /EL COMERCIO
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Se observa a lo lejos el mítico ritual del Qoyllur Riti al pie del nevado Ausangate.
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24 DE ABRIL DEL 2008
RECORRIDO POR CAMPOS DE CULTIVO EN HUANCAYO, CAMPESINOS COSECHAN PAPA.
FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO
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AYACUCHO, 17 DE DICIEMBRE DEL 2008
DESTACAMENTOS COMBINADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (EN ESPECIAL DEL EJERCITO) INGRESAN PAULATINAMENTE A VIZCATAN, ZONA UBICADA EN LA SELVA DE AYACUCHO, SECTOR INHOSPITO Y DE DIFICIL ACCESO, QUE DURANTE MUCHOS AÑOS FUE MANEJADO POR EL NARCOTRAFICO Y EL TERRORISMO. AHORA, POBLADOS COMO EL BIDON, SANABAMBA, PUERTO MANTARO, JOSE GALVEZ Y TOROCOCHA SON RECUPERADOS POR ESTAS FUERZAS, QUE TRABAJAN POR REDUCIR EL PROTAGONISMO Y LA HEGEMONIA DEL NARCOTERRORISMO.
FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO
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AYACUCHO, 17 DE DICIEMBRE DEL 2008
DESTACAMENTOS COMBINADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS (EN ESPECIAL DEL EJERCITO) INGRESAN PAULATINAMENTE A VIZCATAN, ZONA UBICADA EN LA SELVA DE AYACUCHO, SECTOR INHOSPITO Y DE DIFICIL ACCESO, QUE DURANTE MUCHOS AÑOS FUE MANEJADO POR EL NARCOTRAFICO Y EL TERRORISMO. AHORA, POBLADOS COMO EL BIDON, SANABAMBA, PUERTO MANTARO, JOSE GALVEZ Y TOROCOCHA SON RECUPERADOS POR ESTAS FUERZAS, QUE TRABAJAN POR REDUCIR EL PROTAGONISMO Y LA HEGEMONIA DEL NARCOTERRORISMO.
FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO
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13 NOVIEMBRE DEL 2009
DANZA DE LAS TIJERAS
CONCURSO DE DANZANTE DE TIJERAS ORGANIZADO POR DAMIAN DE LA CRUZ CCARCARIA EN ATE VITARTE
RICHARD HIRANO
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Machu Picchu, a 100 años de que Hiram Bingham la diera a conocer al mundo.
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En 2003 cinco discapacitados y otras 9 personas invadieron el Cerro Cachito, en Ventanilla. Años después El Comercio retrató sus historias.
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Pascuala Nuñunca, a 4 mil metros de altura en Cusco, cambió su vida haciendo un pozo de agua.
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Agapito Pacheco Mateo es invidente, como muchos en Parán (Huaura), una población donde la retinitis pigmentosa es un mal común.
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LIMA, 25 DE OCTUBRE DEL 2012
GRAVES ENFRENTAMIENTOS ENTRE LA POLICIA Y LOS COMERCIANTES DE LA PARADA.
FOTO: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO
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LIMA, 27 DE OCTUBRE DEL 2012
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU TOMO EL MERCADO DE LA PARADA, DISUADIENDO CON BOMBAS LACRIMOGENAS A LOS DELINCUENTES QUE SE OPONIAN AL DESALOJO, VARIOS DETENIDOS HUBO EN LA ZONA DE GAMARRA. EL EMPORIO COMERCIAL NO ABRIO SUS PUERTAS.
FOTO: MIGUEL BELLIDO/ EL COMERCIO
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5 de octubre del 2013
OPERATIVO EN LA SELVA DE MADRE DE DIOS CONTRA LOS MINEROS ILEGALES QUE OPERAN EN LA ZONA DE LA PAMPA, EL OPERRATIVO FUE EL DIA 25 DE SETIEMBRE DEL 2013 Y CONTO CON LA PRESCENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR WILFREDO PEDRAZA.
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jane goodall en iquitos
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Postales de un verano limeño
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Postales de un verano limeño
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LIMA, MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
BALLET, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO.
FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO
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lima 27 de enero del 2021
testimonios de familiares que pernoctan afuera de la distribuidora de Criogas para conseguir oxígeno. muchas personas esperan recargar oxigeno para su familiares enfermos por la covid-19 pandemia coronavirus
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JUNIO DEL 2021
VISITA A 3 COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL CUSCO EN AL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHIS DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
PARA VER LA LLEGADA DE TABLETS Y MATERIAL EDUCATIVODONADAS POR LA ONG WORLD VISION. Y COMPROBAR EL ACCESO A EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTA EPOCA DE NUEVA NORMALIDAD O PANDEMIA POR COVID 19 DONDE LAS CLASES TANTO A NIVEL PRIMARIO COMO SECUNDARIO AUN N PUEDEN SER IMPARTIDAS DE FORMA PRESENCIAL. HAY MUCHAS CARENCIAS E INCLUSO EN MUCHOS LUGARES NO HAY ACCESO A EDUCACION. O LLEGAN LAS LASTBLETS PERO NO HAY INTERNET O NO LLEGA NADA
ojo la ong world vision ha dado autorización de uso donde salgan menores de edad para publicaciones referentes con la entrevista de somos a su ong
FOTOS RICHARD HIRANO
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Lima, viernes 16 de junio 2023
Maldito Cris es abatido tras una persecución policial en plena avenida Universitaria, en San Martín de Porres. Foto: César Bueno @photo.gec