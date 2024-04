53 / 54

JUNIO DEL 2021 VISITA A 3 COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL CUSCO EN AL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHIS DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PARA VER LA LLEGADA DE TABLETS Y MATERIAL EDUCATIVODONADAS POR LA ONG WORLD VISION. Y COMPROBAR EL ACCESO A EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTA EPOCA DE NUEVA NORMALIDAD O PANDEMIA POR COVID 19 DONDE LAS CLASES TANTO A NIVEL PRIMARIO COMO SECUNDARIO AUN N PUEDEN SER IMPARTIDAS DE FORMA PRESENCIAL. HAY MUCHAS CARENCIAS E INCLUSO EN MUCHOS LUGARES NO HAY ACCESO A EDUCACION. O LLEGAN LAS LASTBLETS PERO NO HAY INTERNET O NO LLEGA NADA ojo la ong world vision ha dado autorización de uso donde salgan menores de edad para publicaciones referentes con la entrevista de somos a su ong FOTOS RICHARD HIRANO