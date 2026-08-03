Por Carlos Batalla

Jugaban la denominada Copa Alcalde de Lima en el antiguo Estadio Nacional. Aquella tarde, el Hayduk FBC, llegado desde la ciudad de Split, en la entonces Yugoslavia (hoy Croacia), saltó al campo con la misión de imponerse al poderoso Alianza Lima, que contaba en sus filas con varias figuras que apenas unos meses antes habían representado al Perú en el primer Mundial de Fútbol, disputado en Uruguay en 1930. El choque prometía espectáculo, pero un gesto de los visitantes terminaría robándose la atención del público limeño.

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