2013, el año de la elección del papa Francisco y de la negación del indulto a Alberto Fujimori

Asimismo, Lima obtuvo la sede de los Juegos Panamericanos del 2019 y se produjo el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela. Todas estas noticias fueron temas destacados en las portadas de El Comercio. Repasemos aquí los principales hechos acontecidos en el Perú y el mundo en el año 2013.

“Recen para que el señor me bendiga”, tituló el decano al informar sobre la elección del primer Papa latinoamericano, acontecida un 13 de marzo de 2013 en el Vaticano. El argentino Jorge Mario Bergoglio, hincha confeso del San Lorenzo y de 76 años de edad, se puso así a la cabeza de 1.200 millones de católicos.

Unos meses después en el Perú, el 7 de junio de 2013, el mandatario Ollanta Humala Tasso negó el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, en tanto “el ex gobernante no sufría enfermedad grave y no había manifestado arrepentimiento sobre los delitos cometidos”, señaló el Jefe de Estado.

Capital del deporte continental

Inesperada y emotiva fue le elección de la capital peruana como la sede de los Juegos Panamericanos del año 2019. La delegación nacional explotó de alegría cuando en Canadá se confirmó que la Ciudad de los Reyes sería la anfitriona de la competencia deportiva más importante a nivel continental. Todo sucedió un 11 de octubre de 2013.

“Muerte de Chávez deja a Venezuela en la incertidumbre” publicó El Comercio en su portada anunciando el fallecimiento de Hugo Chávez, acontecido un 5 de marzo de 2013. El mandatario venezolano de 58 años murió tras batallar un año y ocho meses contra el cáncer.

La Tierra es un planeta vulnerable. Eso quedó comprobado el 15 de febrero de 2013 cuando un meteorito de 18 metros de diámetro atravesó la atmósfera a 54 mil kilómetros por hora, fragmentándose y cayendo sobre la ciudad de Cheliábinsk, en Rusia, provocando más de 1.200 heridos y dañando unos tres mil edificios.

Otro hecho violento, pero de origen más terrenal sucedió el 15 de abril de 2013, cuando el terror se apoderó del centro de Boston durante la celebración de la 117 edición de su tradicional maratón. Allí dos explosiones causaron la muerte de tres personas y más de 140 heridos.

El fin del camarada ‘Alipio’

¿Qué no haría un hijo por su madre? En su edición del 3 de mayo El Comercio compartió la historia de la pequeña Tatiana de 9 años, quien vendió por 30 soles su larga cabellera para pagar los medicamentos de su madre Alicia Vílchez. Por otra parte, Marisol Grau, tataranieta de Miguel Grau Seminario; y María de la Luz Prat, bisnieta de Arturo Prat Chacón, héroe naval chileno, tuvieron un fraternal recorrido por el histórico monitor “Huáscar”. Ambas lucen sonrientes en la foto de tapa de El Comercio del 14 de julio.

Unas semanas después, el 13 de agosto, el decano informaba en su primera plana sobre la muerte de los camaradas ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ tras una exitosa operación de fuerzas combinadas en Ayacucho. En el ámbito policial el 11 de noviembre fue presentado Marco Arenas Castillo, el joven que estranguló a su madre en La Molina, para luego quemar su cuerpo.

El 5 de diciembre murió el líder sudafricano Nelson Mandela, quien estuvo preso 27 años por su lucha contra el racismo, mientras que el 18 del mismo mes Universitario se coronaba campeón de la liga peruana de fútbol y El Comercio lo anunciaba así: “La U conquista su estrella 26″.

