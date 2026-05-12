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Lima, 13 de mayo de 1951. Era domingo y la gente abarrotó las graderías del recién estrenado estadio de San Marcos, la primera construcción en el terreno que el gobierno cedió a San Marcos para su Ciudad Universitaria. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Lima, 13 de mayo de 1951. Era domingo y la gente abarrotó las graderías del recién estrenado estadio de San Marcos, la primera construcción en el terreno que el gobierno cedió a San Marcos para su Ciudad Universitaria. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

Aquellos días del 12 y 13 de mayo de 1951, el sol de otoño parecía querer sumarse al júbilo de una ciudad que recibía entusiasmada los 400 años de su universidad emblemática. Lima no era solo la capital del Perú; durante esos días fue el epicentro de la cultura y el progreso deportivo de nuestra región.

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