Hace 50 años muere la estrella de “El Mago de Oz”

La turbulenta vida de Garland llegó a su fin un 22 de junio de 1969. El cadáver de la artista fue encontrado en el baño de su casa por su quinto marido, Mickey Deans, a tan solo tres meses de haber contraído matrimonio.



“La causa del fallecimiento no pudo ser establecida de inmediato, pero fuentes policiales informaron que una investigación preliminar no reveló indicio alguno de que Garland se haya suicidado”, publicó El Comercio. Philip Roberbe, amigo cercano de la pareja, manifestó que la noche previa al deceso había compartido una reunión con Judy y su esposo viendo una película y cenando juntos.



Roberbe, quien también era agente de prensa de Garland, indicó que la artista se había mostrado cansada y tensa los últimos días. Aunque el día anterior a su muerte la había notado más animada.



“Había estado haciendo planes para grabar más discos y hacer algunas giras”, dijo sobre la estrella del “Mago de Oz” e intérprete del famoso tema musical “Over the rainbaw”.

La muerte de Judy Garland fue noticia de primera plana. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Deans salió de la residencia en compañía de un sacerdote y el cadáver fue colocado en un ataúd para ser examinado en una morgue. El doctor que la trataba reveló que Garland sufría cirrosis de hígado.



Un conductor de radio al informar su muerte dijo que se trataba de “una de las tragedias que produce el mundo del cine y las tablas”. Y es que Garland, que había sido nominada a varios premios Oscar, estaba secuestrada por el alcoholismo y las drogas, y en más de una oportunidad había intentado quitarse la vida.



Sus cinco matrimonios quizás fueron la mejor señal de alguien que buscaba un puerto en donde tomar un respiro, tras una febril carrera que empezó a los tres años y que a los 16 la llevó a una temprana y abrumadora fama.



Antes de partir Deans llamó por teléfono a Nueva York para contarle la mala noticia a Liza Minelli, hija de Garland y también actriz reconocida.

Judy Garland en el Mago de Oz. (Foto: Agencia)

Esplendor y amargura fueron los extremos constantes en la vida de Judy Garland. Su imponente magnetismo generó algo parecido a la adoración en sus fieles seguidores, quienes le supieron perdonar sus inocultables debilidades.



Para el 25 de junio las cosas estuvieron claras. El fallecimiento de la actriz había sido producto del consumo excesivo, pero accidental, de barbitúricos, según el médico forense.



Judy había nacido en 1922 y era hija de actores ambulantes. Garland, que fue bautizada como Frances Gumm, llegó a Hollywood a los doce años.



Logró la fama con “el Mago de Oz” y aumentó su fama en la década de los cuarenta, donde llegó a ser considerada una de las diez actrices más taquilleras de los Estados Unidos.