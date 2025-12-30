| : 60 años del aeropuerto Jorge Chávez: así fue la histórica inauguración | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

60 años del Jorge Chávez: así fue la histórica inauguración del aeropuerto que modernizó al Perú | FOTOS

La noche del 30 de diciembre de 1965, el Perú entero puso la mirada en el Callao. Al final de la avenida Faucett, más allá de Carmen de la Legua, nacía una nueva era con la inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Aquella velada, que hoy cumple seis décadas, fue una mezcla fascinante de lujo, vanguardia arquitectónica y alto vuelo político.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
La noche del 30 de diciembre de 1965, toda Lima estaba pendiente de la inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La torre de control destacaba desde cualquier ángulo, y dentro el hall brillaba y acogía a los invitados. (Fotos: GEC Archivo Histórico)
La noche del 30 de diciembre de 1965, toda Lima estaba pendiente de la inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La torre de control destacaba desde cualquier ángulo, y dentro el hall brillaba y acogía a los invitados. (Fotos: GEC Archivo Histórico)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
60 años del Jorge Chávez: así fue la histórica inauguración del aeropuerto que modernizó al Perú | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
60 años del Jorge Chávez: así fue la histórica inauguración del aeropuerto que modernizó al Perú | FOTOS

60 años del Jorge Chávez: así fue la histórica inauguración del aeropuerto que modernizó al Perú | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El camino hacia la modernidad aérea comenzó con un ensayo: el 22 de junio de 1960, bajo el gobierno de Manuel Prado, el primer avión tocó pista en el entonces llamado ‘nuevo aeropuerto de Lima-Callao’. Sin embargo, debieron transcurrir cinco años de desarrollo técnico y estructural para que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abriera sus puertas de forma definitiva. Fue la noche del 30 de diciembre de 1965, durante el mandato del arquitecto Fernando Belaunde Terry, cuando el terminal inició sus operaciones ininterrumpidas. Hoy, exactamente seis décadas después, aquel hito sigue siendo el pilar de nuestra conectividad con el mundo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua