Por Carlos Batalla

Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es, sin duda, uno de los escritores más queridos y leídos de la literatura peruana e hispanoamericana. Nacido en Lima un 31 de agosto de 1929, el autor de La palabra del mudo convirtió los pequeños dramas de la vida cotidiana en relatos memorables. Su figura enjuta y su hábito de fumar incesantemente se volvieron casi tan emblemáticos como sus libros.

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