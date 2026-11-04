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Resumen

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Seis días después del pavoroso incendio, El Comercio realizó un nuevo recorrido por la zona devastada. La comunidad shipibo-konibo sufría la falta de agua y alimentos. (Foto: Miguel Bellido / Archivo El Comercio)
Seis días después del pavoroso incendio, El Comercio realizó un nuevo recorrido por la zona devastada. La comunidad shipibo-konibo sufría la falta de agua y alimentos. (Foto: Miguel Bellido / Archivo El Comercio)
/ MIGUEL BELLIDO
Por Carlos Batalla

Todo ocurrió en la madrugada del viernes 4 de noviembre de 2016. En cuestión de minutos, el fuego se extendió por el barrio. Cantagallo, aquel asentamiento de familias shipibo-konibo frente al río Rímac, quedó envuelto en llamas.

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