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La noche de Caracas del 28 de octubre de 1975 fue única para el fútbol peruano. Allí, en el Estadio Olímpico o Estadio de la Ciudad Universitaria de la UCV, Perú con gol de Hugo Sotil venció a Colombia y ganó esa copa que en la imagen el 'Cholo' besa como a un bebé. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio/José Michilot)
La noche de Caracas del 28 de octubre de 1975 fue única para el fútbol peruano. Allí, en el Estadio Olímpico o Estadio de la Ciudad Universitaria de la UCV, Perú con gol de Hugo Sotil venció a Colombia y ganó esa copa que en la imagen el 'Cholo' besa como a un bebé. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio/José Michilot)
/ JOSE MICHILOT
Por Carlos Batalla

Tras 36 años, la escuadra bicolor volvió a levantar la Copa América, aquella que levantó en el Campeonato Sudamericano de Lima en 1939. Con fuerte temple y talento innato para tratar la pelota como una combinación de garra y poesía, la bicolor hizo historia la noche del 28 de octubre de 1975 –ya pasaron 51 años– en Caracas, Venezuela, donde derrotó 1 a 0 al combinado colombiano. Esa vez, la patria entera, entre lágrimas y procesiones, vibró unida al compás de un gol inmortal, la del entrañable Hugo ‘Cholo’ Sotil.

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