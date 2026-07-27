Por Archivo El Comercio, Carlos Batalla

A continuación, el honesto testimonio de Alejandro Miró Quesada Garland (1915-2011), ex director del diario, en torno a los sucesos de ese 27 de julio de 1974, día en que el gobierno militar de Velasco Alvarado confiscó varios diarios de Lima, entre ellos El Comercio, entonces con 135 años de intensa historia detrás:

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