Por Carlos Batalla

Akira Kato Tanabe, nacido en Japón, el 3 de noviembre de 1933, murió en el Perú y en silencio, como entrenaba: sin estridencias, pero con una intensidad que se sentía en el aire. Aquella tarde del 20 de marzo de 1982, Lima dejó la rutina para abrazar la despedida más triste de ese año. Y así, el vóley peruano, de pronto, se quedó sin su arquitecto.

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