Conforme a los criterios de Saber más

La decisión de este jueves del Tribunal Constitucional (TC) de aprobar el habeas corpus al indulto presidencial que le fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al ex Jefe de Estado, Alberto Fujimori, en el 2017, ha generado una acalorada polémica entre los partidarios del ex presidente y sus detractores. Aquí un recuento de los hechos más resaltantes del proceso del indulto, cuyo camino empezó prácticamente desde que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en abril de 2009.

[4/1/2010] Tras considerar que el juicio a su padre no ha terminado, la congresista Keiko Fujimori, anuncia que presentará un recurso de hábeas corpus al Tribunal Constitucional (TC).

[18/1/2010] El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, señala que si el ex presidente Alberto Fujimori pidiera ser indultado, el gobierno evaluaría tal solicitud. En tanto, Keiko Fujimori señala, contra lo que reiteradamente había dicho antes, que ella no hará del pedido de indulto a su padre un tema de campaña electoral.

[24/1/2011] Keiko Fujimori agradece a quienes apoyan el pedido de indulto a su padre y dijo que el tema ya “no es un tabú en el país”. Sin embargo, manifestó que espera que su padre salga de prisión por hábeas corpus ya que, según la aspirante, se han presentado 17 excesos en los procesos judiciales del ex mandatario.

LEE TAMBIÉN | Alberto Fujimori: las reacciones desde el Congreso al fallo del TC a favor de su indulto

[30/1/2011] En una entrevista televisiva, la candidata presidencial Keiko Fujimori reitera que su familia tomó la decisión de esperar que su padre sea liberado de prisión por la vía judicial.

[13/2/2011] En El Comercio, Martha Chávez indica que el indulto y la amnistía son para personas culpables y que Fujimori es inocente.

[6/3/2011] Al ser consultado qué haría si alguien de la familia Fujimori le pide al final de su gobierno indultar al ex presidente, Alan García dice que eso lo tiene que analizar una comisión de médicos.

MIRA TAMBIÉN | Simpatizantes de Alberto Fujimori celebran tras declararse fundado hábeas corpus que ordena su liberación

[19/3/2011] Keiko Fujimori vuelve a descartar la posibilidad de conceder el indulto a su padre. Dice estar confiada en que los procesos penales que se le siguen al ex mandatario se resolverán por la vía judicial. “La defensa de mi padre es bastante sólida”.

[3/6/2011] El candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, declara a la cadena CNN que no descarta un indulto a Alberto Fujimori.

Los jueces emitieron un comunicado en el que defendieron su decisión de condenar a Alberto Fujimori. (Foto: Andina)

[13/6/2011] Durante una visita oficial a Montevideo, Ollanta Humala dice: “Un eventual indulto a Fujimori no está en agenda”. Sin embargo, reiteró: “Nadie debe morir en la cárcel... y a buen entendedor pocas palabras”. Por su parte, Omar Chehade, indicó que Alberto Fujimori merecería un indulto humanitario si es que un equipo técnico de médicos descubre que tiene una enfermedad terminal.

[21/6/2011] El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, asegura que no existe ninguna ley que prohíba indultar a un condenado por delitos de lesa humanidad, como es el caso de su defendido.

[25/6/2011] Salomón Lerner Ghitis, asesor del presidente electo Ollanta Humala, deja abierta la posibilidad de que el próximo gobierno conceda algún tipo de beneficio a Fujimori en caso de enfermedad grave, en declaraciones a un noticiero matutino.

[14/7/2011] Keiko Fujimori revela que los miembros de su familia y la defensa legal de su padre han considerado la posibilidad de solicitar un indulto humanitario para él, debido al deterioro de su salud.

[30/10/2011] La familia del ex presidente Alberto Fujimori inicia el trámite para solicitar su indulto por razones humanitarias. Así lo dio a conocer Santiago Fujimori, hermano del sentenciado.

[18/11/2011] El congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, declara que pese al mal estado de salud de Fujimori, la familia de este no ha solicitado su indulto.

[25/11/2011] El congresista e hijo del ex mandatario, Kenji Fujimori, dijo que su familia aún no había solicitado el indulto, pero que lo haría en su momento debido al cáncer de alto riesgo que afecta a su padre.

MÁS INFORMACIÓN | La noche del asalto terrorista del MRTA a la residencia japonesa en 1996

[26/11/2011] El Poder Judicial niega a través de un comunicado que se esté alistando una iniciativa para lograr el indulto humanitario de Fujimori.

[25/12/2011] La parlamentaria y primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, afirma que un posible indulto por razones humanitarias a favor de Fujimori, no es un tema de agenda del gobierno. “Ni antes ni ahora”, sostuvo.

El 24 de diciembre de 2017, Alberto Fujimori fue indultado por Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Andina)

[6/2/2012] En una entrevista con Jorge Ramos de Univisión, Alan García revela que le planteó a Ollanta Humala indultar a Fujimori, debido a su estado de salud.

[9/2/2012] Keiko Fujimori reitera que el abogado de su padre, César Nakazaki, continúa reuniendo la documentación por si se presenta la solicitud de indulto para el ex mandatario.

[8/4/2012] Keiko Fujimori da la noticia de que están elaborando el borrador de la solicitud de indulto para el condenado ex presidente. No obstante, añadió que “es mi padre quien tiene que tomar la decisión final”.

[19/8/2012] Felipe Osterling, ex senador del PPC, y conocido crítico del gobierno de Fujimori, considera que el ex presidente debería ser indultado.

MIRA TAMBIÉN | Bustamante y Rivero, el expresidente peruano que logró la paz entre El Salvador y Honduras en 1980

[22/8/2012] El congresista Enrique Wong invoca por la gracia presidencial para el ex mandatario Alberto Fujimori

[23/8/2012] Keiko Fujimori admite que le gustaría pedir el indulto para su padre, pero no lo hará pues no ve en el gobierno voluntad política. “Mi padre no está en agonía, es un paciente con cáncer de alto riesgo. Me encantaría verlo en libertad, pero mientras no veamos esa voluntad por parte del gobierno no se hará el pedido”, dijo.

[21/9/2012] Keiko Fujimori comenta que, por ahora, su familia no solicitaría el indulto para su padre.

[22/9/2012] En una carta desde la clínica San Felipe, Alberto Fujimori agradece a sus seguidores por estar pendientes de su salud. En Ica, la ministra de Justicia, Eda Rivas, niega que el Gobierno estuviera evaluando la posibilidad de conceder el indulto al ex mandatario.

El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos considerados internacionalmente como de lesa humanidad. (Foto: GEC)

[23/9/2012] Alberto Fujimori vuelve a dirigirse a sus seguidores, con una nueva carta presentada en “Cuarto poder. Dijo: “Enfrentaré con energía batalla por mi salud”.

[25/9/2012] El presidente Humala cuestiona la actitud de los parientes de Fujimori respecto a la posibilidad de solicitar un indulto en su favor. Recordó que si no se formaliza el pedido, es imposible otorgarlo. “Lo que está en cuestión es la vida de una persona [...] espero que no sea un tema de cálculo político”, indicó.

[28/9/2012] El ex mandatario Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión, anuncia a través de sus hijos Keiko y Kenji que presentará formalmente en los próximos días un pedido de indulto por razones humanitarias al presidente Humala.

[29/9/2012] Fiscal de la Nación, José Peláez, aclara que la sentencia por secuestro no restringe el derecho al indulto.

MÁS INFORMACIÓN | 2016, el año en que PPK llegó al poder en el Perú y Cuba perdió a Fidel Castro

[1/10/2012] El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, dice que es prematuro especular sobre la posibilidad de un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, y sugiere esperar que los médicos se pronuncien sobre el tema.

[7/6/2013] El presidente Humala decide no otorgar el indulto humanitario luego de evaluar el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Este reporta que Fujimori no sufría ninguna enfermedad terminal.

[22/7/2016] El ex presidente Alberto Fujimori pide nuevamente el indulto y presenta su solicitud ante el Ministerio de Justicia.

[24/12/2017] En vísperas de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorga el indulto y la gracia presidencial al ex mandatario Fujimori.

[3/10/2018] El juez de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca anula el indulto humanitario. Fujimori se interna en una clínica y evita volver inmediatamente a prisión.

Como se recuerda, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al condenado ex presidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017. (Foto: USI)

[24/1/2019] Tras más de 100 días internado, Fujimori recibe el alta médica y regresa a la cárcel.

[13/2/2019] La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ratifica por unanimidad la anulación del indulto humanitario.

[17/1/2021] La candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, declara que de ser elegida daría e indulto humanitario a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Cambió de opinión: en el 2011 y 2016, cuando fue también candidata, negó esa posibilidad.

[18/1/2021] César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, dijo que está a la espera de que el Tribunal Constitucional dé trámite al hábeas corpus que interpuso contra la resolución de la sala que ratificó la anulación del indulto contra su patrocinado.

¿CONOCES NUESTRA TIENDA VIRTUAL?

En nuestra tienda virtual contamos con una selección de las mejores ilustraciones, fotos y páginas históricas de El Comercio que podrán solicitar fácilmente a través de un simple formulario ubicado en la siguiente dirección: https://www.tiendaelcomercio.com/.

VIDEO RECOMENDADO

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.

TE PUEDE INTERESAR