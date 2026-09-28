Un mes antes del fin, el teniente Alejandro Velasco Astete había hecho algo extraordinario. Había partido el 29 de agosto de 1925 desde el aeródromo de Las Palmas en Lima a bordo del avión biplano de caza italiano “Cuzco” -un Ansaldo S.V.A. adaptado con tanques adicionales de combustible- con la misión de cruzar los Andes y llegar a su ciudad natal, Cusco.

Velasco Astete: el vuelo soñado de Lima a Cusco

Debido al reto geográfico de superar altitudes superiores a los 5 mil metros de altura y a las adversas condiciones de densa niebla en la cordillera, Velasco Astete se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Pisco. Tras mejorar el clima, reanudó su vuelo el 31 de agosto sobre la Cordillera de Castrovirreyna, logrando alcanzar su destino.

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El aviador peruano fue recibido el 1 de septiembre de 1925 con una multitudinaria ovación en el campo “La Pólvora”, donde pronunció un histórico discurso de agradecimiento en quechua ante la Ciudad Imperial. Aquella hazaña descomunal dejó perplejos a los entendidos de la época y encendió una llama de orgullo incalculable en el corazón de la patria.

La imponente figura del joven oficial se había convertido rápidamente en un estandarte de la naciente aeronáutica militar. Sus instructores y compañeros en Las Palmas reconocieron en él no solo a un piloto dotado de una audacia imperturbable, sino también a un técnico meticuloso y capaz de desentrañar los secretos mecánicos de los motores más complejos.

Imagen del avión de Velasco Astete alzando vuelo el 29 de agosto de 1925 hacia el Cusco, donde lo esperaba la gloria momentánea. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA) / þ

El éxito alcanzado en su travesía inicial hacia el sur demostraba que las barreras geográficas del país podían ser desafiadas con valentía y pericia científica. Tras los agasajos ofrecidos por instituciones representativas y colegios emblemáticos del sur peruano, Velasco Astete preparaba los detalles para su retorno a Lima. Pero antes, debía hacer otro vuelo. En su caso, el último.

Velasco Astete: ¿Cómo se vivía el paso del Cusco a Puno?

La atmósfera festiva que había reinado en los homenajes del Cusco comenzó a mezclarse con la impaciencia de un programa de vuelos que se postergaba entre idas y venidas, alimentando sin saberlo los prolegómenos de una jornada dolorosa.

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A las pocas semanas de haber coronado los cielos cusqueños, el piloto se dispuso a iniciar una nueva etapa de su ruta rumbo a tierras puneñas. El motor del monoplano rugió con fuerza en la madrugada, despidiéndose de los suyos bajo un manto de expectativas que auguraban un nuevo triunfo aéreo.

El trayecto exigía dominar los elementos más implacables de la geografía andina, enfrentando corrientes de aire impredecibles y cumbres que rozaban la eternidad. La prensa de la época siguió cada detalle telegráfico del recorrido, registrando con optimismo el paso de la aeronave por diferentes puntos de control intermedios. Los pobladores de los pueblos andinos contemplaban con asombro el fugaz paso del aparato metálico que desafiaba las alturas.

El mismo día de la tragedia, el 28 de setiembre de 1925, en la edición de la tarde, El Comercio informó con este titular en su portada. Fue muy doloroso para todos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / þ

Al día siguiente, los corresponsales del diario en Puno y Cusco dieron toda la información del triste suceso. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / �

La llegada a Puno debía coronar otra jornada memorable en la historia de la aviación peruana. Millares de personas se habían congregado en el campo preparado para la ocasión, ansiosas por vitorear al héroe. El aparato apareció en el horizonte, evolucionando con aparente dominio sobre el espacio urbano antes de iniciar las maniobras de descenso en un terreno estrecho y poco propicio.

Velasco Astete: el instante final y la conmoción popular

En cuestión de segundos, la alegría desbordante de la multitud cambió a un silencio gélido de horror. Al intentar el aterrizaje en un espacio reducido, la máquina chocó violentamente contra una pared, sufriendo daños estructurales catastróficos que acabaron de inmediato con la vida del valeroso oficial, Alejandro Velasco Astete.

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La tragedia aérea, a orillas del Lago Titicaca, golpeó con una fuerza inapelable a quienes apenas instantes antes celebraban su destreza. Las primeras noticias telegráficas que llegaron a Lima desataron una profunda incredulidad y un dolor incontenible.

En la redacción de El Comercio, las llamadas de confirmación se sucedían entre la angustia de los redactores y la resistencia a aceptar la pérdida de una figura tan querida. Los despachos oficiales ratificaban la dolorosa realidad: el joven teniente Alejandro Velasco Astete había encontrado la muerte en el cumplimiento de su deber aeronáutico.

En la edición de la tarde, del 29 de setiembre, el Decano publicó una página humana del joven teniente Velasco Astete. La redacción del diario lo hizo con completo respeto a su imagen familiar. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / þ

El hogar del aviador en Lima se convirtió en el epicentro de una escena desgarradora. Los familiares más cercanos, que momentos antes compartían la ilusión de un telegrama anunciando el éxito del viaje, recibieron la devastadora noticia envueltos en lágrimas.

Las muestras de dolor reflejaban la brutal disonancia entre la gloria alcanzada días atrás y la crudeza del destino fatal. Mientras tanto, en el Cusco, la noticia cayó como un mazazo sobre las instituciones que recientemente lo habían honrado como “hijo predilecto”.

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El Concejo Provincial, los centros educativos y las asociaciones de residentes se movilizaron de inmediato para rendir homenajes póstumos y gestionar el traslado de los restos. Las banderas izadas a media asta simbolizaban el luto de una región entera que sentía la partida de su máximo orgullo. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar desde diversos rincones del país y el extranjero.

Delegaciones de residentes y autoridades militares expresaron sus condolencias mediante vibrantes discursos en los que se exaltaba la grandeza de su sacrificio. La figura del joven oficial Velasco Astete trascendió el ámbito castrense para convertirse en un símbolo permanente del arrojo aéreo y patriótico.

La esquela de la trágica muerte del querido Alejandro Velasco Astete en el diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La investigación de los hechos y la recopilación de testimonios sobre los últimos instantes de vuelo ocuparon las páginas de los diarios durante varios días. Se analizaron las condiciones del terreno de aterrizaje y las complejidades técnicas de operar aparatos en la altitud extrema del altiplano.

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Velasco Astete: el legado imborrable en la historia aeronáutica

La partida prematura del aviador nacional dejó un vacío profundo en los talleres y hangares de la Escuela de Aviación de Las Palmas. Sus colegas recordaban su rigor profesional, su compañerismo inquebrantable y su visión de futuro orientada a consolidar la independencia tecnológica del país en materia aeronáutica. Su empeño por fabricar componentes locales demostraba una vocación que iba más allá de la simple exhibición de valor.

A lo largo de los días siguientes, las exequias y ceremonias de despedida congregaron a multitudes conmovidas. El féretro del héroe nacional recorrió calles y recintos académicos acompañado por honores militares y cánticos de dolor popular.

El 28 de setiembre de 1975, en el aniversario 50 del fallecimiento del héroe nacional de la FAP, se realizó la exhumación de sus restos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La prensa escrita documentó minuciosamente cada fase del duelo nacional, desde los telegramas cruzados entre provincias hasta los acuerdos adoptados por el Parlamento. Los artículos editoriales destacaron cómo la vida de los pioneros del aire estaba constantemente expuesta al máximo peligro.

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El ejemplo del aviador Velasco Astete quedó grabado como una lección de entrega absoluta a los ideales del progreso. Las anécdotas sobre su destreza en los cielos de Arequipa, Lima y Cusco se transformaron en leyendas transmitidas en las aulas de formación militar.

El impacto emocional de la desaparición física de Velasco Astete consolidó una nueva conciencia sobre la importancia de la seguridad en la navegación aérea. Las carencias materiales evidenciadas en aquella trágica jornada impulsaron el desarrollo de mejores condiciones técnicas para la defensa y el transporte en el territorio nacional. Su sacrificio no fue en vano, pues sentó las bases normativas e infraestructurales del futuro.

Imagen de Alejandro Velasco Astete publicada por El Comercio. La última que poseían sus familiares. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

Velasco Astete: los 50 años de la muerte del aviador peruano

A los 50 años de la muerte del teniente FAP Alejandro Velasco Astete, el 28 de setiembre de 1975, se realizaron los actos conmemorativos y la exhumación de sus restos en el Cementerio General del Cusco.

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De esta forma, el féretro fue trasladado a la Basílica Mayor del Cuzco para una misa de campaña, contando con la presencia de autoridades militares de la IV Región, de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana, así como de la hija del héroe, señora Angélica Velasco.

Luego, con total solemnidad, los restos del piloto peruano y héroe de la FAP fueron llevados a la cripta ubicada en la base del obelisco del aeropuerto que ya llevaba su nombre, en cuyo frente se reinstaló el obelisco y busto en bronce del héroe nacional.