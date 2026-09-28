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Resumen

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Alejandro Velasco Astete, al lado de su mecánico Alfredo Icaza, previo a emprender vuelo Lima-Cusco, que logró recorrer con éxito, semanas antes de la tragedia en Puno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Alejandro Velasco Astete, al lado de su mecánico Alfredo Icaza, previo a emprender vuelo Lima-Cusco, que logró recorrer con éxito, semanas antes de la tragedia en Puno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
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Por Carlos Batalla

Un mes antes del fin, el teniente Alejandro Velasco Astete había hecho algo extraordinario. Había partido el 29 de agosto de 1925 desde el aeródromo de Las Palmas en Lima a bordo del avión biplano de caza italiano “Cuzco” -un Ansaldo S.V.A. adaptado con tanques adicionales de combustible- con la misión de cruzar los Andes y llegar a su ciudad natal, Cusco.

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