Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el 2019 fue tomada esta foto cuando presentaba por esos días su reciente libro "Permiso para retirarme". (Foto: Archivo de El Comercio / Juan Ponce Valenzuela)
En el 2019 fue tomada esta foto cuando presentaba por esos días su reciente libro "Permiso para retirarme". (Foto: Archivo de El Comercio / Juan Ponce Valenzuela)
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Carlos Batalla

A sus 73 años, en mayo de 2012, en su casa de San Isidro, el célebre autor de "Un mundo para Julius" reflexionó para la sección Posdata de El Comercio en torno a las heridas de su infancia y el humor como la herramienta definitiva con el que redimió los dolores del pasado. Nos recibió con cariño y benevolencia, envuelto en una serenidad que contrastaba con las tormentas de su niñez.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.