Parque Salazar: el caso del alférez Alfredo Salazar, héroe aviador que salvó a los miraflorinos en 1937 |FOTOS

Todos los limeños hemos pasado alguna vez por el parque Salazar, al final de la avenida Larco en Miraflores. Ya sea camino a Larcomar —imposible llegar sin atravesar este espacio— o por simple paseo, lo cierto es que se trata de un lugar histórico: un homenaje al alférez Alfredo Salazar Southwell, quien el 14 de setiembre de 1937 dio su vida para evitar la muerte de decenas de miraflorinos. Esta es su historia.

Carlos Batalla
Carlos Batalla

El martes 14 de setiembre de 1937 la tragedia surcó el firmamento de un balneario de Lima. Un joven aviador vio el incendio de su nave, y en un instante supremo, eligió el sacrificio en vez de atentar contra la vida de los vecinos de Miraflores. Ese distrito nunca olvidó aquel segundo de entrega y grandeza, en que la memoria y el coraje se aliaron para perpetuar el nombre del alférez Alfredo Salazar Southwell. Su recuerdo perdura entre las huacas y los acantilados de ese distrito tradicional de Lima. El recordado vuelo ocurrió hace 88 años.

