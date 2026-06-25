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Resumen

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El 25 de junio de 2009 el mundo del espectáculo quedó marcado por la tragedia: en Estados Unidos, fallecían Michael Jackson y Farrah Fawcett; en el Perú, se hallaba el cuerpo sin vida de Alicia Delgado, ícono del folclore andino.

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