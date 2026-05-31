Por Carlos Batalla

Los interminables 45 segundos que duró el terremoto de magnitud 7,9 sembraron el pánico y la destrucción en gran parte del norte peruano, con consecuencias especialmente devastadoras en el departamento de Áncash. El sismo tuvo su epicentro frente a las costas de Casma y Chimbote, en el océano Pacífico, a unos 50 kilómetros de profundidad.

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