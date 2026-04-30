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Cabecilla Antauro Humala dirigiendo el "Andahuaylazo" en enero de 2005. (Foto: Archivo de El Comercio)
Cabecilla Antauro Humala dirigiendo el "Andahuaylazo" en enero de 2005. (Foto: Archivo de El Comercio)
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Por Carlos Batalla

La madrugada del 1 de enero de 2005 irrumpió con balas en la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac, al sur del país. Ciento sesenta reservistas etnocaceristas, al mando del mayor del Ejército (r) Antauro Humala, tomaron la comandancia policial en un acto de abierta insurrección. Exigían la renuncia del presidente constitucional Alejandro Toledo y la vuelta a un pasado glorioso que solo ellos invocaban.

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