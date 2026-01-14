| : Aniversario de Lima | 491 Aniversario de Lima | Diluvio en Lima 1970 | | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Aniversario 491 de Lima: la histórica lluvia de 1970 que convirtió el cielo limeño en un diluvio | FOTOS

En enero de 1970, Lima enfrentó unas de las lluvias más intensas del siglo XX: a pocos días de celebrar entonces su 435 aniversario, aquel diluvio paralizó la ciudad y dejó a miles de limeños entre el asombro, el miedo y la sensación de que el cielo se desplomaba sobre sus cabezas.

La noche del 15 de enero de 1970, las intensas lluvias sobre Lima causaron temor e incertidumbre en la ciudadanía. El baipás de las avenidas Arequipa con Javier Prado fue una de las zonas más afectadas. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Las noticias de ese 15 de enero de 1970 eran la desesperada búsqueda de un avión Faucett, desaparecido dos días antes en la selva peruana, y el temor por un peligroso “Estatuto de la Prensa” o “Ley de Prensa”, que el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado había impuesto al país en diciembre de 1969.

