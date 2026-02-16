| : Año Nuevo chino | Juego de azar | consumo de opio | Barrios Altos | Ce | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Año Nuevo chino: cuando una gran redada erradicó las apuestas del teatro chino de Lima en 1926

Este 17 de febrero 2026 empieza el Año Nuevo chino, el año del Caballo de Fuego, y aquí recordamos momentos históricos que vivieron los de esa comunidad en pleno Cercado de Lima, a mediados de los años 20. Esa vez, la Policía lanzó un sorpresivo operativo contra el juego clandestino y el consumo ilegal de opio en el interior del teatro “Delicias”, en Barrios Altos.

Ala izq. un grupo de nuevos guardias civiles de la década de 1920. A la der. imagen del teatro chino, en cuyo interior funcionaban los salones de juego de azar perseguidos por esos años por la Guardia Civil. (Foto: Archivo El Comercio / Estudio Courret Hermanos)
Carlos Batalla
En el Perú de fines del XIX y comienzos del XX, el juego de azar era visto como una amenaza al orden moral. Las autoridades lo asociaban a la vagancia y decadencia, y lo perseguían con ahínco. El Reglamento de Moralidad Pública de 1877 lo decía claro: quien jugaba o bebía en exceso, era un vago más. Aunque populares entre ricos y pobres, las casas de juego eran señaladas como focos de corrupción social. Para la élite, el juego destruía familias y fomentaba la ociosidad. Y entonces vinieron las redadas. En 1926, la Policía irrumpió en los salones clandestinos con listas, palos y órdenes. Las cartas volaron, los dados rodaron por el suelo, y los jugadores fueron arrestados. Era la guerra contra la clandestinidad. Y no tenía cuartel.

