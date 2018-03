Fue en la tarde del martes 22 de enero de 2008 cuando una vida se apagó inesperadamente. La vida era la del actor australiano Heath Ledger (1979-2008), cuyo cuerpo yacía inerte en el cuarto de su departamento, en el centro de Manhattan, en Nueva York (EE.UU.).



Las señales que determinarían si fue un suicidio o una muerte accidental empezaron con que el cadáver fue hallado por una empleada doméstica que lo encontró en su cuarto, solo, desnudo, cuando le iba a avisar del arribo de una masajista que había contratado. El otro dato: la policía detectó cerca del cuerpo varias pastillas. Con eso, nada podía decirse aún.



Una vida promisoria



Nació el 4 de abril de 1979, en Perth, una ciudad australiana donde se asentó su familia, de origen irlandés. A sus 16 años, dejó los estudios y se mudó a Sidney, una ciudad más cosmopolita. Durante dos años, el actor hizo televisión en varias series hasta que dejó su país, y a los 18 años buscó su futuro en los Estados Unidos de América.



Hollywood era su meta y reto. Luego de algunos papeles menores, recién pudo demostrar sus capacidades en una cinta dirigida y protagonizada por Mel Gibson. Era “The Patriot” (2000). Pero su consagración personal lo obtuvo con la película del 2005, “Brokeback Mountain” (“Secreto en la montaña”), por cuya actuación –interpretó al personaje Ennis del Mar, un cowboy homosexual– fue nominado al Oscar por Mejor Actor en el 2006. Ledger empezaba a destacar con personalidad y gran talento.

Estaba en un buen momento de su carrera, pues había terminado de grabar “The Dark Night”, una nueva versión de ‘Batman’, que se estrenaría en julio de ese mismo año. Murió antes del estreno de su película, como le ocurrió a Brandon Lee con “El cuervo” (1994) y a James Dean con “Gigante” (1956).



Pero Ledger no se quedó vinculado a esa cinta batmaniana. Siguió trabajando, hasta el último momento, en un nuevo proyecto: “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, un filme de Terry Gilliam, quien tras la desaparición del actor suspendió su rodaje. La cinta se estrenaría el 2009, con bastante publicidad por tratarse de la actuación truncada del australiano.

Una muerte que motivó especulaciones



Aun al día siguiente de su muerte no se sabía con exactitud cómo sucedieron los hechos. Se empezó a especular un caso de sobredosis de drogas, pero sus simpatizantes se rehusaban a aceptar esa idea. Para las agencias de noticias de todo el mundo las notas de Ledger eran las que más “rebote” les traían.



Los diarios cerraron sus ediciones del miércoles 23 con más dudas que certezas en torno a las causas del deceso. Si bien la autopsia se ejecutó ese mismo día, los resultados –lo adelantaron las autoridades– se sabría solo 15 días después.



Como pasa con toda persona mediática y hollywoodense, las teorías sobre la muerte de Ledger en Internet saltaban y aumentaban según pasaban las horas, los días. La policía parecía descartar el uso de drogas, pues no halló ninguna evidencia cerca del cuerpo ni en el departamento del artista. Lo que sí se detectó fue un billete enrollado de 20 dólares, que luego se analizaría, así como pastillas antidepresivas y algunos somníferos.



Los ‘paparazzi’ estaban como locos por tomar la foto a la ex pareja del actor, Michelle Williams, también actriz y madre de Matilda (con 2 años entonces), la pequeña hija de Ledger. Ella llegaría por esos días a EE.UU. desde Europa, donde trabajaba en un proyecto cinematográfico. La muerte del padre de su hija la golpeó duramente.

El destino de un cuerpo inerte



Se supo el jueves 24 que su cuerpo sería trasladado a su ciudad natal, Perth, en la Australia occidental, donde sería el velorio y entierro. Pero hasta ese viernes 25, al no llegar los familiares a los Estados Unidos, esto se ponía en duda. En todo caso, nada se podía hacer antes de saberse los resultados de la autopsia.



Esos días eran muy tensos. Los medios volvieron a hablar de un uso indiscriminado de fármacos, y siempre se encontraban o aparecían testigos que añadían abuso de drogas como el éxtasis en la vida nocturna del actor cuando viajaba a Europa.



En medio de las especulaciones, lo real era que la policía investigaba. Así lo informaba el “New York Post”, que indicaba que las autoridades interrogarían a la actriz Mary-Kate Olsen, debido a que la masajista que llegó a ver al actor se comunicó hasta tres veces desde su teléfono celular con ella en Los Ángeles, y solo después llamó a la policía.



Ese mismo viernes 25, la familia Ledger publicó una carta en el “West Australian”, un diario de la ciudad natal del actor (Perth): “Fuimos unos privilegiados por haber podido acompañarte en tu viaje por la vida, que simplemente fue increíble. Como una familia unida y reservada, te observábamos tan decidido recorriendo tranquilamente tu particular sendero de vida. Nada se interponía en tu camino (...) Ninguna montaña era demasiado alta, ningún río demasiado ancho (...) Soñabas tus sueños y los vivías con pasión y compromiso”.



Los Ledger demostraban mucha unión y amor. En otra nota, el padre del actor, Kim, dijo: “Mi niño guapo, tan amante, tan talentoso, tan independiente (...) Éramos uno, en alma y compromiso, simplemente padre e hijo". Mientras su hermana, Kate, comentó: “Éramos almas gemelas”.



La verdad de la autopsia



Su cuerpo hablaría el 6 de febrero de 2008, fecha en que se revelarían los resultados de la autopsia. Entonces volvieron las esperanzas de su familia de pronto velarlo y enterrarlo en Perth, esa mítica ciudad australiana a la que todos querían ir para darle la despedida final. Hacia allá se encaminaron ese mismo día los Ledger, junto al cadáver querido.



Los resultados fueron muy claros: el 22 de enero, el actor australiano hizo una combinación de seis tipos distintos de medicamentos. Su cuerpo no resistió una severa intoxicación de calmantes, ansiolíticos, somníferos y otros fármacos que solo se obtienen con receta médica.

El reporte decía literalmente: “Según los forenses, Ledger falleció por intoxicación aguda a causa del efecto combinado de oxycodona, hidrocodona, diazepán, temazepam, alprazolam y doxylamina. Hemos concluido que la forma de muerte es accidental, resultado del abuso de medicamentos recetados”.



Eso fue lo que indicó el comunicado de la oficina forense de Nueva York, lugar donde se hicieron los análisis para detectar la causa de la inesperada muerte. No fue una autoeliminación, sino una manipulación descontrolada de fuertes medicamentos, los cuales combinados hicieron un cóctel mortal.



Los familia del actor aceptó y refrendó el resultado de la pericia post mortem. Y dejó un mensaje a los jóvenes para que no pierdan el control en el consumo de antidepresivos u otros medicamentos consumidos solo bajo receta.



El entierro de Heath Ledger fue el 9 de febrero de 2008, en un panteón familiar cerca de una playa australiana. Estuvieron familiares y amigos que sumaron más de medio millar, pero solo un pequeño grupo lo enterró, en total reserva, lejos de las cámaras y los lentes.