Del Archivo: Fijan el precio del pasaje en 2,500 intis

Aquel 9 de mayo de 1990 llegar al trabajo u oficina fue casi imposible debido al paro de cientos de 'microbuseros' de Lima y Callao. El gremio de transportistas demandaba a la Municipalidad de Lima el alza de pasajes como compensación al constante incremento del precio de combustibles y repuestos. Días antes ya habían pretendido cobrar de emergencia 3 mil intis.



Dirigentes del sector indicaron que el precio no debería ser menor a los 4 mil intis. De no hallarse solución radicalizarían sus medidas de fuerza con paros escalonados.



Sin embargo, la Muncipalidad de Lima fijó el precio del pasaje adulto en 2,500 intis, el medio pasaje en mil 500 intis y el pasaje escolar en 500 intis.



La violencia no se hizo esperar cuando un ómnibus de Enatru Perú fue incendiado por presuntos subversivos en los alrededores de la Universidad Nacional de Ingeniería. En diversos puntos de la ciudad se prendieron llantas y colocaron piedras.