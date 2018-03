Argentina vs. Perú: recuerdos del 85

Argentina y Perú se enfrentan hoy a las 6:30 p.m. La importancia de este cotejo es de carácter prácticamente definitorio, pues está en juego un boleto a Rusia 2018.



Quizás el choque entre ambos seleccionados no sea un clásico, pero sí una oportunidad para rememorar un historial dramático.



Fue en 1985 cuando Perú jugó por última vez un partido decisivo frente a Argentina por eliminatorias. ‘La Blanquirroja’ debía ganar para clasificar directamente a México 86. De lo contrario, iríamos a un repechaje con Chile.



Sin embargo, no se cumplió el objetivo. El amargo 2 a 2 que obtuvimos en Monumental de River nos colocó en capilla. Lo que vino después es conocido: Perú no clasificó y Argentina campeonó en el mundial azteca.



Hoy se repite la historia. Aunque con un destino distinto y más lejano, ambas selecciones sortearán sus opciones de estar en el mundial cuando se enfrenten en el estadio Alberto José Armando, conocido como ‘La Bombonera’.