Giovanni Battista Montini fallece el 6 de agosto de 1978, a las 9:40 de la noche -hora local-, en el palacio de Castelgandolfo, tras sufrir un ataque cardíaco, que se complicó con un edema pulmonar. Al momento de su deceso se encontraba rodeado de sus dos médicos personales, el Cardenal Jean Villot y varios sacerdotes.



Cinco días antes, el Sumo Pontífice dijo que su muerte “no puede estar lejos”. El ataque al corazón lo sorprendió mientras estaba en cama escuchando las plegarias que recitaba su secretario Pasquale Macchi.



En julio de 1963, meses antes de la tragedia de Dallas, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy fue recibido por el papa Pablo VI en el Vaticano. (Foto: Agencia)

“Se apagó la vida del líder de 600 millones de católicos”, tituló El Comercio en su portada. “El desenlace se produjo rápidamente, en solo 3 horas y 15 minutos, ya que el ataque cardíaco fue seguido por un edema, acumulación de líquido en los pulmones, complicación a menudo mortal”, indicó el Decano.



El Cardenal Montini había sido elegido Papa el 21 de junio de 1963 por el Sacro Colegio de Cardenales, entre ellos el peruano Juan Landázuri Ricketts, reunidos todos en el tradicional cónclave. Sin el carisma de su antecesor Juan XXIII, ni de su continuador Juan Pablo I, Giovanni Battista Montini construyó su pontificado sobre cuatro ideas principales: la renovación de la Iglesia, el fomento del ecumenismo, la defensa de la paz y la justicia social.

Postal de 1964 cuando el papa Pablo VI se despedía de Roma para recorrer Jordania e Israel. (Foto: Agencia)

El Vicario de Cristo siempre criticó la ideología marxista, cuestionó la explotación capitalista y aumentó las prerrogativas de los obispos. “Pablo VI condenó públicamente la carrera armamentista, la injusta suerte que las grandes potencias reservan al Tercer Mundo y reconoció el derecho a la objeción de conciencia”, señala la información de El Comercio.



Asimismo, se negó a aprobar medios artificiales el control de la natalidad, no autorizó a los sacerdotes a casarse y no permitió la ordenación sacerdotal de mujeres. Durante su pontificado, además, el Arzobispo Tradicionalista Marcel Lefebvre creó su propio seminario y ordenó a sus propios sacerdotes, provocando una sensación de cisma que no llegó a concretarse.



A Pablo VI se le recordará también por su histórico abrazo con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I; su pedido de plegarias por los astronautas del Apolo 13, y por su presentación ante las Naciones Unidas.