El demoledor George Foreman cumple 70 años

Como diría Muhammad Ali: “Los campeones no se hacen en los gimnasios. Los campeones están hechos de algo que tienen muy adentro de ellos: el deseo, un sueño y una visión”. Esta frase refleja la vida y trayectoria de otra leyenda del boxeo como es George Foreman.



El 10 de enero de 1949 nació en Marshall, Texas, este fenómeno del boxeo que fue el quinto de siete hijos y pasó su infancia en uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos: el Fifth Ward, un verdadero gueto, lo que ocasionó que se metiera en muchos problemas.



Siendo un adolescente de 16 años, Foreman medía 1,85 m. y pesaba 84 kilos, por lo que no dudaba en usar su fuerza para hacer lo que quería. Sin embargo, ingresó a un plan contra la pobreza que se había implementado en el país llamado Job Coprs, el cual era un programa de educación gratuita para ayudar a encontrar trabajo a jóvenes entre los 16 y 24 años.



Allí se dieron cuenta de sus cualidades y talento para boxear. Su mánager y casi su segundo padre fue Doc Broadus, quien logró que ‘Big George’-como se le conoce a Foreman- tuviera un sitio en el equipo de los juegos olímpicos de México 68, en donde fue campeón olímpico a los 19 años de edad.



Su debut como profesional ocurrió el 23 de junio de 1969, en una pelea contra Don Waldheim, a quien venció en el tercer asalto. Es así como en sus tres primeros años en la categoría, George logró ganar 29 combates de 32 antes del último minuto de pelea. Luego, llegaría la posibilidad de pelear por el campeonato contra Joe Frazier.



El combate con Frazier tuvo como escenario Kingston, en Jamaica. En el choque de potencias pugilísticas, ocurrido el 22 de enero de 1973, llevó a la lona seis veces al pequeño luchador antes de que el árbitro detuviera la pelea en el segundo asalto. Logró así el campeonato mundial de pesos pesados castigando al entonces campeón y “regalándole” la primera derrota de Frazier.



Luego de ello, enfrentó a Joe Roman (que le duró solo un asalto) y a Ken Norton (a quien humilló), para después luchar contra Muhammad Ali, de 32 años. Con él disputaría una de las mejores peleas en la historia del boxeo mundial.



La denominada “Pelea del Siglo” se disputó el 30 de octubre de 1974 en Kinsasa, Zaire (actual República Democrática del Congo), en donde se reunieron cerca de 100 mil apretados espectadores en el estadio de la ciudad. Foreman caería ante la táctica de Ali, quien resistió los demoledores golpes de su rival, y hasta logró tumbarlo en el octavo asalto. De esta forma, el poderoso ‘Big George’ perdió la categoría de campeón de peso pesado.

Una luz en su vida



El 17 de marzo de 1977, Foreman disputó una pelea con Jimmy Joung en Puerto Rico, perdiendo la misma por puntos después de un intenso y salvaje encuentro. Luego de ello, llegó al vestuario y se desmayó. Después, en medio de delirios, contará que Jesús había entrado a su cuerpo. Desde ese día se volvió predicador y empezó a leer la biblia.



Es así como empezó su lucha por ayudar a jóvenes con problemas, comprando un almacén para dicha causa. Pero al no poseer dinero para pagar la hipoteca decidió volver a enfundarse los guantes -con 39 años y 135 kilos- después de 10 años. Esta vez sería por una buena causa, ayudar a la gente que más lo necesitaba. Actualmente, el George Foreman Youth Center es un complejo de cinco edificios que sigue en funcionamiento.



Finalmente, en 1994, a los 45 años volvió a optar a un título mundial. Esa vez fue contra Michael Moorer, a quien le ganó en el décimo asalto, lo que lo consagraría nuevamente como campeón mundial, convirtiéndose en el luchador más veterano en conseguir el título.



Siendo uno de los mejores boxeadores de la historia, George Foreman ha dejado un récord de 76 victorias y 5 derrotas, de las cuales 68 fueron por KO. Su historia es la de una leyenda del boxeo que se abrió paso en la vida a base de durísimos golpes.