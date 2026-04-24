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Lima, 28 de abril de 1988. Los integrantes del grupo francés de pop "Indochine", un día antes de su primer concierto, revisan el diario El Comercio cómodamente sentados en un sofá. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Lima, 28 de abril de 1988. Los integrantes del grupo francés de pop "Indochine", un día antes de su primer concierto, revisan el diario El Comercio cómodamente sentados en un sofá. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Por Carlos Batalla

La mañana del lunes 25 de abril de 1988, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dejó de ser, por unas horas, el umbral de un país agobiado por los “paquetazos” y la incertidumbre, para convertirse en el epicentro de un furor musical nunca antes visto para un artista de habla francesa en el Perú.

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