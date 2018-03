La muerte de Víctor Manuel III

“El ex rey de Italia, Víctor Manuel III, cuyos veinte años de sumisión a Mussolini llevó a la caída de la Casa de Saboya y puso a Italia al borde de la ruina, falleció en Alejandría, Egipto. Su esposa Elena de 74 años de edad estuvo a su lado cuando la muerte llegó. El ex rey italiano fue víctima de un ataque de neumonía el día 24, mientras se preparaba para celebrar la Navidad con su familia”, señaló el Decano.



El rey italiano, que llegó al trono en 1900, cedió ante la expansión del fascismo, entregando el poder a Benito Mussolini y sus huestes en la década de los veinte. A cambio de mantener ciertas prerrogativas y beneficios para la Casa de Saboya, el monarca no se interpuso en las decisiones más polémicas de “Il Duce”, como la invasión a Etiopía. Por el contrario, se vio recompensado por esta conquista al ser nombrado Emperador de Etiopía. También fue nombrado rey de Albania cuando este país fue invadido por el ejército italiano.



“Víctor Manuel falleció tranquilamente, silenciosamente, después de haber estado inconsciente durante unos 30 minutos, según informó el doctor Maggiorno Peta, que asistió al ex monarca en sus últimos momentos”, indica la nota.



Durante la Segunda Guerra Mundial mostró una tibia oposición al poderoso aliado alemán, y cuando Mussolini fue depuesto y los nazis empezaron a retirarse, encargó a Pietro Badoglio formar un gobierno renovado que apoyase a los aliados. Víctor Manuel III abdicó en 1946.



La información, publicada por el Decano el 29 de diciembre de 1947 en su Edición de la tarde, puntualiza que “se ha proclamado el duelo de siete días en la Corte de Egipto”. Asimismo, narra una de las últimas peticiones de Víctor Manuel III a su galeno Peta: “¿cuánto tiempo pasará para que me devuelva a la circulación? Tengo tantas cosas que hacer. Tengo trabajo, mucho trabajo que hacer”.



El polémico rey murió el día 28 por una arteriosclerosis complicada con una neumonía.