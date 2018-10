Pinochet es derrotado en las urnas

La fotografía del 11 de setiembre de 1973 mostraba el Palacio de la Moneda envuelto en humo por las bombas soltadas desde los aviones Hawker Hunter. La huella de ese oscuro día y la represión que impuso el Ejército a partir del golpe militar contra Salvador Allende Gossens (1908-1973), convivieron con la sociedad chilena durante 15 años, exactamente hasta el 5 de octubre de 1988.



Desde su inicio en 1970, algunas de las medidas del gobierno de la Unidad Popular fueron tan populares como nefastas. Se nacionalizó el cobre, se desincentivó la inversión y se subvencionaron muchos productos básicos. El país entró en crisis y los sectores descontentos arrinconaron al gobierno de Allende. Sin embargo, a pesar de su responsabilidad en muchas medidas erradas y otras polémicas, tenía la legitimidad de haber llegado al poder por la vía democrática. Y así se debió ir.



“El No ganó el plebiscito en Chile” anunció El Comercio de Lima. El miércoles, el día de la votación, la ciudadanía se vio ante la disyuntiva de permitir la prolongación del régimen o de castigarlo con un “hasta aquí no más”. Había llegado la hora de combatir en las urnas. No con violencia, sino con otros métodos más civilizados. El Ministerio del Interior del Gobierno de Pinochet reconoció que la oposición había logrado el 53,31 %, mientras el Sí solo había alcanzado el 44,34%.



Augusto Pinochet Ugarte, quien había ejercido un poder vertical, bloqueando cualquier intento de consenso o negociación, fue férreo en sus decisiones, y antidemocrático en sus deliberaciones. Al principio la oposición intentó ser disuelta, y luego soportó persecución y vigilancia. Recién a finales de los ochenta logró hacer sentir con mayor vigor su voz de rechazo a la dictadura. Entre esos gritos de rebeldía recordamos a “Los Prisioneros”, hostigando con sus letras al sistema imperante.



Fueron 7,4 millones de ciudadanos los que en las ánforas señalaron el nuevo camino institucional del país. Solo en la región metropolitana la opción No obtuvo 634 mil votos contra 489 mil del Sí. Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, reconoció el triunfo de la oposición, en medio de una incertidumbre general, ya que el Ministerio del Interior había suspendido la entrega de resultados a las 10 de la noche.



Un entorno económico favorable “ablandó” en cierto modo la dureza del gobierno militar, adormeciendo a algunos sectores que se beneficiaron con esa prosperidad selectiva. Sin embargo, el disenso estuvo siempre amenazado por la represión, metodología personificada en el cuerpo de carabineros de Chile.



“Si Pinochet hubiese sido ratificado habría iniciado un nuevo período el 11 de marzo de 1989. Al ser derrotado, su actual período se prorroga por un año, al término del cual debe convocar a elecciones libres dentro de un año”, informó el Decano en su primera plana.



Planteado el plebiscito para decidir entre la continuación o el cambio, la oposición, en su mayoría, había conformado una sola plataforma política, apuntando a un único objetivo: terminar con el gobierno de facto.



En el filme “No” (2012), de Pablo Larraín, se reconstruye aquella jornada electoral, y la inteligente apuesta publicitaria que inoculó en el ciudadano esperanza en lugar de revancha. No menos cierto es que la aventura militar (1973-1988) se mostraba ya desgastada, no solo por el tiempo, sino por las acusaciones de violación a los derechos humanos.



Desde su torpe manejo ante una inocente canción peruana en el Festival de Viña del Mar –tema acusado de hacer propaganda al No-, hasta su calamitosa campaña electoral, cargada de millones, pero pobre en razones, los “oficialistas” construyeron su derrota.