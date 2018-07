Rusia 2018: Europa manda en las finales de la Copa del Mundo

Como dice el ‘Cholo’ Simeone, “juega cada partido como si fuera el último”. Y esto se revela con mayor ímpetu en la final de la Copa del Mundo, en la que según datos FIFA, más de 900 millones de personas se prenden de sus televisores para ver este encuentro tan decisivo.



Sin embargo, estas finales en los últimos años no suelen traer muchas sorpresas y se definen entre países muy tradicionales, futbolísticamente hablando. Aquí los europeos mandan con tres campeones de las últimas cuatro ediciones en lo que va el siglo XXI.



El último sudamericano en ganar un mundial



Se jugaba la final del mundial Japón-Corea 2002, en la que se enfrentaban Brasil y Alemania, dos de los países que más finales han disputado en la historia de la competición, con 7 y 8 partidos, respectivamente.



El juego se desarrolló el 30 de junio, en Yokohama, ante casi 70 mil espectadores. La canarinha ganaría el encuentro por 2 a 0, con dos goles de Ronaldo, “El Gordo”, el primero ante un rebote otorgado por Oliver Kahn tras un disparo previo de Rivaldo, el cual aprovecharía el “9”. Mientras el segundo lo lograría con una genial definición rasante al ángulo del portero alemán.



Brasil se coronaría pentacampeón del mundo, marcando el “renacimiento” de la carrera futbolística de “El Fenómeno” Ronaldo, después de años complicados con gravísimas lesiones y pocos partidos jugados. Tras esta final, sólo un país sudamericano llegaría hasta esta instancia definitiva en un mundial… 12 años después.

Así celebró Brasil cuando se coronó pentacampeón en el Mundial de 2002. (Foto: Agencia)

La “forza” italiana se impone



En el 2006, llegaba la final del mundial de Alemania, en la que curiosamente se enfrentaban dos ex campeones del mundo: Francia y la siempre dura Italia. Era el mundial de Zinedine Zidane, que venía de mostrar toda su “magia” ante Brasil y Portugal, en los cuartos y semifinales del campeonato. El francés ya había anunciado que ese mundial sería su último torneo que disputaría para luego retirarse del fútbol.



Previo a ello, en la Eurocopa de 2004, había renunciado a la selección de su país debido al exceso de partidos que disputaba. Pero regresó para llevar a su querida Francia a una final de Copa del Mundo. En el juego, empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario con un gol de penal ejecutado por Zidane, picándole el balón a Buffón. El empate lo marcaría Marco Materazzi con un fuerte cabezazo tras córner de Andrea Pirlo.



Sin embargo, lo más extraño fue el cabezazo propinado por el capitán francés a Materazzi, en una jugada que causaría la expulsión de "Zizou". Al final, la tanda de penales definiría a Italia como campeona del mundo por cuarta vez en su historia y la consagraría como una de las selecciones con más copas en la historia del fútbol.

La sorprendente España dice “olé” en tierras africanas



Cuatro años más tarde, el 11 de julio de 2010, se disputaba la final del mundial en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. La sensación futbolística del momento, España, se enfrentaba a la fundadora del fútbol total, Holanda.



Eran dos selecciones que nunca habían ganado la copa, aunque la naranja mecánica había estado cerca en Alemania 74 y Argentina 78. Sin embargo, Holanda es una de las cinco selecciones que más veces ha disputado finales en la competición mundialista.



En el encuentro del 2010, españoles y holandeses mostraron paridad de juego, por lo que todo se definió en el tiempo suplementario, cuando Iniesta, que no iba a ser llevado al mundial por bajo rendimiento, envió el balón al fondo de la red con un derechazo a quemarropa.



El "Cerebro" español lo celebró sacándose la camiseta para mostrar una playera que decía “Dani Jarque siempre con nosotros”, en alusión a su amigo capitán del Espanyol de Barcelona, fallecido el 8 de agosto de 2009. "Don Andrés" reconocería luego en un documental que en el momento del gol, la jugada se le tornó en cámara lenta y logró escuchar el silencio ante tanto bullicio. Fue el gol de su vida.



La victoria sería para la selección española por 1 a 0, lo que la catapultaba por primera vez como campeona del mundo. Fue la época dorada del fútbol español.



Los teutones fueron los últimos en cantar victoria



Finalmente, en Brasil 2014 se encontraban Argentina y Alemania para celebrar una nueva final en la Copa del Mundo. Este choque de titanes sería la dupla más repetida en finales del campeonato mundial, puesto que estos se enfrentaron en las finales de 1986 y 1990. Sin embargo, Alemania no llegaba a una final desde el 2002, la que perdió ante Brasil. Y Argentina, por su parte, no disputaba instancias finales desde 1990, la que a su vez perdió ante la escuadra teutona.



En el juego disputado el 13 de julio en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, no se sacaron diferencias en el tiempo reglamentario. Ya en la prórroga, Mario Götze paró el balón de pecho, tras un pase de André Schürrle y cruzó el remate para batir a Sergio Romero, sellando así la victoria alemana. Fue un gol que dio el definitivo 1 a 0 a Alemania y la proclamó tetracampeona del mundo, tras los títulos de 1954, 1974 y 1990.



Esa fue la tercera vez consecutiva en que una selección europea se impuso en una Copa del Mundo, como ya lo venía demostrando en los mundiales anteriores. Sin embargo, el detalle que nos revela que el destino de los últimos campeones mundiales es impredecible, es que para este mundial Rusia 2018, tanto los italianos que no clasificaron, los españoles que quedaron eliminados sin pena ni gloria en octavos y los alemanes, los últimos campeones mundiales, superados en la etapa de grupos, han decepcionado no solo a sus hinchas sino a todo el mundo del fútbol.



Mientras, Brasil llegó a cuartos y es el sudamericano campeón mundial del siglo XXI que avanzó más en este mundial que sus pares europeos.