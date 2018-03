Sir Bobby Charlton: la leyenda del fútbol inglés

El fútbol no existiría de no ser por Inglaterra. E Inglaterra no existiría en el fútbol de no ser por Bobby Charlton.



Ocho décadas atrás, en Ashington, una ciudad medular para la minería inglesa, Bob Charlton vio nacer a su segundo hijo. Lo nombró Robert. Pero en poco tiempo pasarían a llamarlo ‘Bobby’.



No bastó con que haya nacido en la tierra inventora del deporte rey. La influencia del fútbol estaba predefinida en el entorno Charlton. Cissie, madre de Bobby, tenía cinco familiares que se desenvolvían como futbolistas profesionales: Jack, George, Jim, Stan y Jackie Milburn. La idea de un deportista más para la familia no era para nada ajena.



Sin embargo, lo que no sospecharon ni Bob ni Cissie, y ninguno de los cinco del clan Milburn, fue que Bobby se convertiría en el mejor futbolista inglés de todos los tiempos.



La insignia del Manchester United



El delantero inglés tuvo su iniciación futbolística profesional en el Manchester United. El 6 de octubre de 1956, debutó en la liga inglesa frente al Charlton Athletic. Consiguió lo que pocos hacen: bautismo con gol. Batió dos veces el arco rival, a pesar de una torcedura en el tobillo que le ocultó a su entrenador. El escenario fue el estadio Old Trafford, al que bautizó como ‘El teatro de los sueños’.



Sir Bobby Charlton conversa con David Beckham durante un partido del abierto de Wimbledon del 2014 . Ambos dejaron huella en el Manchester United y en la selección de Inglaterra. Foto: Agencias.

Con un futuro prometedor en ‘Los Diablos Rojos’, Charlton fue sumando partidos poco a poco. Su soberbia zurda ayudó al equipo a ganar la liga de 1956/1957. Fue el primer torneo nacional de Bobby. Casi una década después, repitió el plato en las temporadas de 1964/1965 y 1966/1967.



Sin embargo, un accidente aéreo matizó trágicamente su auspiciosa carrera. El 6 de febrero de 1958, luego de que el United jugó contra el club Estrella Roja de Belgrado, por la Copa de Campeones de Europa, el avión que los llevaba de regreso sufrió un desperfecto. Se estrelló en una casa cercana al aeropuerto de Munich. Murieron 23 personas, entre ellas ocho futbolistas titulares.



Bobby Charlton sobrevivió y en un mes se recuperó. Aunque guardaba la carga de haber perdido a sus compañeros, y no ganar la Copa de Campeones de aquel año, el inglés comandó al grupo alternativo que llegó a la final de la FA Cup en la temporada 1957/1958.



Postal del 8 de febrero de 1958, donde Charlton descansa en un hospital de Munich. El delantero inglés fue uno de los sobrevivientes del Manchester United en el accidente aéreo ocurrido en tierras alemanas. Foto: Agencias.

En mayo de 1968, el Manchester United recuperó el norte en torneos internacionales. Ganó su primera Copa de Campeones de Europa –hoy Liga de Campeones– tras vencer 4 - 1 al Benfica del genial Eusebio. En esta final, Charlton colaboró con dos tantos sobre el gramado del mítico Wembley.



Luego de casi dos décadas deleitando al mundo del fútbol, se retiró de la actividad profesional en 1973 vistiendo la camiseta del United. Si bien no se vinculó inmediatamente en otro cargo dentro de la institución, llegó a ser presidente honorario entre 1984 y 2007.



El historial de Bobby Charlton en ‘Los Diablos Rojos’, además de los títulos obtenidos, guarda dos logros estadísticos de corte legendario. Es el segundo goleador histórico –fue el primero hasta enero del 2017, cuando Wayne Rooney lo superó–, con 249 goles; y, durante los 17 años que estuvo en el equipo como profesional –754 partidos–, no sufrió lesión alguna.



La Trinidad del United. Estatua en honor a Denis Law, George Best y Bobby Charlton, en uno de los accesos a la tribuna norte del estadio Old Trafford. Este tridente le dio alegrías y títulos a la hinchada del Manchester United. Foto: Agencias.

Selección de Inglaterra: la cúspide



Las actuaciones del joven atacante inglés desde su soñado debut en el Manchester United en 1956, hicieron que en 1958 sea considerado en la selección de Inglaterra. En ese mismo año, formó parte de la plantilla que disputó el mundial de Suecia. En aquella cita mundialista no sumó ni un solo minuto y, por consecuencia, ningún gol.



Sin embargo, en Chile 1962, el gol que Bobby Charlton le encajó a Argentina fue el primero en sus participaciones mundialistas. Dentro de la moderada actuación de la selección inglesa, jugó 4 partidos, todos de titular, y portó el número 11 en su espalda.



Sir Bobby controla el balón en un partido jugado con la selección inglesa en diciembre de 1969. Tres años antes, había alcanzado la gloria al ganar el mundial Inglaterra 66. Foto: Agencias.

Otra sería la historia en 1966, cuando Inglaterra fue anfitrión de la copa del mundo. Los ingleses llegaron invictos a la final frente a Alemania Federal. Tras liquidar por 4 a 2 al rival en tiempo suplementario, el conjunto británico se coronó campeón mundial por primera vez en su historia. Este fue el máximo logro de Charlton como seleccionado inglés. El delantero, que para este torneo llevó el 9 en la camiseta, marcó 3 goles en 6 partidos jugados como titular. Ese mismo año, la proeza internacional conseguida por sir Bobby Charlton se complementaría al recibir el Balón de Oro al mejor jugador europeo.

Bobby Moore alza la copa Jules Rimet tras ganar la final del mundial de 1966. El último de la derecha es Bobby Charlton, quien anotó 3 goles en el torneo. La foto es del 30 de julio de aquel año. Foto: Agencias.

Cuatro años después del exitoso mundial ganado en casa, México 70 daría fin a la carrera de sir Bobby en su selección. El ariete británico anunció su retiro luego de haber participado en cuatro encuentros –todos de titular, pero sin anotaciones– en el mundial norteamericano.



En números, Charlton fue internacional en 106 ocasiones y anotó en 49 de estas. Ostentó el récord de máximo goleador de la selección inglesa hasta el 2015, ya que, nuevamente, Rooney lo superó.