Trivia: ¿Cuánto conoces Lima?

De la Lima de nuestros abuelos no queda casi nada. Esta trivia del Archivo Histórico es un pretexto para recordar cómo era la capital en los años 60. En aquella época, la tres veces coronada villa crecía desordenadamente hacia lo ancho y largo. Muchos de los lugares que presentamos ya no existen o han sido totalmente remodelados.



Estas imágenes son una pequeña muestra del acervo fotográfico y documental que guardamos en el Archivo Histórico de El Comercio. Desde el año pasado hemos abierto un servicio de ventas que a partir de hoy amplía su horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m. La atención es previa cita escribiendo al mail archivohistorico@comercio.com.pe