Conocida como la “Princesa del Folclor”, Alicia Delgado fue hallada muerta el 25 de junio del 2009 en su departamento del distrito de Surco. Presentaba nueve puñaladas y signos de estrangulamiento, en una escena que revelaba una violenta pelea. Dos días antes, su camioneta fue abandonada en Independencia, lo que llevó a su familia a temer un secuestro.

Mientras tanto, su pareja, Abencia Meza, denunció su desaparición por radio esa misma mañana, horas antes de que el cuerpo fuera encontrado. La Policía inició las investigaciones analizando tanto los indicios forenses como el entorno cercano de la víctima.

El Comercio informó en su portada del 26 de junio del 2009. (Foto: Archivo El Comercio)

Ese mismo 25 de junio, el músico Edward Valverde reveló que desde el martes 23 no lograban contactarse con ella: no respondía ni el celular ni el teléfono fijo de su casa. El cadáver fue encontrado sobre la cama, boca arriba, vestida con pijama, bata y babuchas, en su departamento del sexto piso de un edificio ubicado en la calle Boulevard 161, Surco, Lima, justo frente a la Embajada de los Estados Unidos de América.

Desde un inicio, la Policía manejó como principal sospechoso a Pedro César Mamanchura Antúnez , un exsargento del Ejército de 34 años, apodado “ César ”, quien trabajaba como chofer y agente de seguridad de la cantante. “ Tenemos un sospechoso principal no habido... está escondido en alguna parte ”, declaró uno de los agentes a cargo de la investigación.

Otro miembro del equipo policial explicó que Mamanchura había empezado a trabajar con Alicia apenas unos días antes del crimen, pero que anteriormente prestaba servicios a Abencia Meza. “Aún no sabemos por qué cambió de jefa”, dijo el oficial, señalando además que el sospechoso se hizo pasar por sobrino de Meza, según el testimonio del músico Saúl Espinoza.

Una relación tóxica estaba detrás de lo que se veía en público. (Foto: Archivo El Comercio)

CASO ALICIA DELGADO: ABENCIA PASÓ A SER SOSPECHOSA DEL CRIMEN DE SU AMIGA ÍNTIMA

A medida que avanzaban las investigaciones por el asesinato de Alicia Delgado, el nombre de Abencia Meza -su pareja sentimental- empezó a tomar fuerza entre los sospechosos. Las primeras señales para la Policía apuntaban a las constantes peleas públicas que ambas habían protagonizado en mayo de ese mismo año.

Su relación atravesaba una profunda crisis, marcada por episodios de violencia. De hecho, poco antes del crimen, Delgado había denunciado a Meza por agresión física en la comisaría de La Molina , aunque ninguna quiso revelar el motivo de la disputa.

Los agentes tenían claro que los celos eran un factor recurrente. Según sus testimonios, la popular “Pistolita” -apodo que Meza se ganó tras sacar un arma y disparar durante un concierto en Abancay, por lo que fue denunciada penalmente- solía golpear a Alicia. Luego se reconciliaban, repitiendo un patrón destructivo que hoy muchos describirían como una “relación tóxica”.

Imágenes de El Comercio durante el velorio de Alicia Delgado. (Foto: Archivo El Comercio)

Mientras el cuerpo de la “Princesa del Folclor” era velado en privado, la mañana del viernes 26 de junio en un local del Ministerio de Agricultura en Jesús María, Abencia Meza apareció en el set del programa “Primera Edición”, de América Televisión. Ahí, visiblemente afectada, lanzó una frase que muchos recordarían durante el proceso judicial: “¡Alguien se llevó la mitad de mi vida! ¡Dejé a mi familia, a mi hijo por darle todo!”.

El sábado 27 de junio del 2009 , a las tres de la tarde, los restos de Alicia Delgado fueron sepultados en el cementerio Jardines del Buen Retiro de Puente Piedra , junto a la tumba de su padre. La ceremonia estuvo marcada por el profundo dolor de su familia; sus hermanas Clarisa y Susana Delgado llegaron a desmayarse ante la multitud que se congregó para despedir a la “ Princesa del Folclor ”.

Cerca de 10 mil personas acudieron al camposanto y sus alrededores para rendir homenaje a la cantante, cuyo féretro recibió un homenaje de cuerpo presente antes del entierro. La familia Delgado decidió que el único acto oficial en memoria de Alicia se realizara en un local campestre de Puente Piedra, organizado por la Asociación Cultural San Martín de Taucur, lugar donde la cantante solía presentarse ante sus paisanos de Oyón.

Lima, 27 de junio del 2009. Abencia recibe las condolencias de su entorno más cercano. Ella le rindió un homenaje en Los Olivos.(FOTO: CONSUELO VARGAS / EL COMERCIO) / CONSUELO VARGAS

En ese espacio, su hijo Junior Retuerto Delgado y su hermana Clarisa mantuvieron firme la exclusión de Abencia Meza de cualquier acto póstumo relacionado con la víctima. Sin embargo, Meza organizó por su cuenta otro homenaje el mismo día en un local de Los Olivos, donde seguidores de la cantante se reunieron para cantar en su memoria.

Meza dijo: “La voy a velar porque todavía tengo cosas de ella en mi departamento, sus polleras y sus trofeos”. El homenaje de la cantante en honor a Delgado, el 27 de junio, no acabó como se esperaba. La popular “Pistolita” sufrió una aparente crisis nerviosa y se desmayó, suspendiéndose la ceremonia. Aunque no se supo si la crisis fue genuina o no, ella fue trasladada de emergencia al Hospital Municipal de Los Olivos. Clarisa Delgado expresó: “¡Por esa mujer, miren mi hermana cómo terminó!”.

Clarisa no perdonaba a Abencia Meza haber sido -según ella- una persona violenta y desconsiderada con su hermana Alicia , y la tenía en su mente como sospechosa. Por eso no le sorprendió que el viernes 26 de junio del 2009 , día del velorio y antes del desmayo de Meza , un equipo de Homicidios de la Dirincri asumiera formalmente la investigación e interrogaran a Abencia como nueva involucrada en el crimen. Los agentes la entrevistaron durante ocho horas continuas para obtener su versión de los hechos.

Según la necropsia, la causa principal de la muerte de Alicia Delgado fueron dos heridas punzocortantes muy profundas en el cuello, realizadas con un cuchillo de 27 centímetros. Aunque la Policía enfocaba su investigación en Pedro Mamanchura y Abencia Meza, esta última negó cualquier implicación y afirmó públicamente que se presentó voluntariamente a declarar en la Dirincri.

Aunque se encontraron indicios de un robo de joyas y dinero, la Policía no descartaba un móvil pasional en el asesinato de Alicia. Eusebio Félix, jefe de la Dirincri, prometió una investigación rigurosa e instó a Mamanchura, exchofer y exguardaespaldas de la víctima, a ponerse a derecho.

Según los forenses, el asesinato ocurrió el martes 23 de junio, día en que se halló el auto de Alicia, y no el 25, cuando se descubrió su cuerpo. Félix explicó que la víctima había opuesto resistencia y luchado por su vida. Además, en la escena del crimen se encontraron cinco teléfonos celulares, uno de los cuales registraba una llamada realizada posiblemente momentos antes del asesinato, lo que se convirtió en un punto clave de la investigación.

El Comercio siguió el caso día a día debido al interés de todos los públicos. (Foto: Archivo El Comercio)

CASO ALICIA DELGADO: CONFIRMAN EL DIA Y HORA EXACTOS DE LA MUERTE DE LA “PRINCESA DEL FOLCLOR”

La muerte de Alicia Delgado fue confirmada como ocurrida el martes 23 de junio del 2009 , dos días antes de hallar su cuerpo. Su familia anunció esa fecha en El Comercio el 27 de junio . Desde entonces, Pedro Mamanchura , principal sospechoso, desapareció, convirtiéndose en el hombre más buscado . La Dirincri lo rastreó incluso hasta Huari , Ancash , y supo de un video donde Alicia admitía haber recibido amenazas, información proporcionada por allegados como Gaudy Martel y Miguel Salas .

El 28 de junio del 2009, programas dominicales difundieron testimonios y pruebas que apuntaban a Meza como autora intelectual del crimen. Se especuló sobre una relación amorosa entre Alicia y Abencia, mientras esta última, en el programa de TV. “El Francotirador” de Jaime Bayly, negó su culpabilidad y señaló a otros sospechosos, incluyendo a la hermana de Alicia y al músico Salas, supuesto amante de Alicia.

Mamanchura fue apresado en la costa norte peruana. Los agentes policiales comentaron: “¡Atrapamos a Mamanchura en el hostal Real Imperial de Tumbes! El sospechoso se hospedó con un nombre falso, y dijo que había recibido dos mil soles para fugar. En el bolsillo tenía solo 952 soles y equipaje ligero”.

Abencia Meza se presentó en el noticiero América Noticias, primera edición. (FOTO: KEYKO MONTEBLANCO / EL COMERCIO) / KEYKO MONTEBLANCO

“¡Alguien cercano a Abencia Meza me pagó para huir!”, gritó ante los medios. Al ser detenido, Mamanchura tenía el pómulo izquierdo inflamado, moretones en el resto del rostro y un rasguño reciente en el pecho.

El lunes 29 de junio del 2009, el conocido como “César” fue detenido en un restaurante de Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador, donde fue reconocido pese a usar un nombre falso. Aunque se declaró inocente y afirmó desconocer la muerte de Alicia Delgado, no existía aún una orden de captura formal, por lo que fue retenido sin interrogatorio inmediato.

Mamanchura fue trasladado en una avioneta policial a Lima , pero por fallas técnicas pasó la noche en Piura , donde fue interrogado. Finalmente, llegó a la capital el 30 de junio . Para la Policía su testimonio era clave. Mientras tanto, la búsqueda de Abencia Meza se intensificaba.

Imagen del asesino confeso Pedro Mamanchura, quien culpaba y exculpaba a Abencia como autora intelectual del crimen. (Foto: Archivo El Comercio) / LESLIE SEARLES

La última vez que vieron a la cantante folclórica fue el 28 de junio en el programa de Bayly. Al día siguiente, su asistente Tania Apaza informó que Meza había viajado a Huaral para recuperarse del estrés tras la muerte de su amiga y que reaparecería pronto. Abencia permaneció no habido mientras la Policía la buscaba en Lima.

En pocas horas, Abencia Meza fue señalada como sospechosa del asesinato de Alicia Delgado. La Policía descartó la participación de sicarios y se inclinó por un crimen cometido por una sola persona. La familia de Alicia, encabezada por su hermano Eduardo Delgado, exigía rapidez en la captura.

El 1 de julio del 2009 , El Comercio informó que Mamanchura había confesado haber matado a Alicia por orden de Meza , motivado por celos tras enterarse de sus contactos con el arpista Miguel Salas . Esta declaración fue un giro decisivo en la investigación.

La defensa legal de Mamanchura trataba de no exponer a su defendido, dada su inclinación a contradecirse. (Foto: Archivo El COmercio)

Pero hubo más precisiones sobre el crimen hechas por la Policía. El general Félix Murga señaló: “El crimen ocurrió el 23 de junio a las 7 y 30 de la mañana. Mamanchura se llevó una caja fuerte de su víctima, la que entregó a un emisario de Abencia Meza. Este, a su vez, le dio 2 mil soles para que fugara del país. Mamanchura habría actuado como ‘infiltrado’ de Abencia Meza en la casa de Alicia Delgado”.

En los interrogatorios, el exchofer dijo que iba a ejecutar el plan de asesinato la noche del lunes 22 de junio, pero se arrepintió. Al día siguiente, martes 23 la mató a puñaladas y para asegurarse de que la víctima había muerto, la estranguló.

La Policía difundió la confesión de Pedro Mamanchura y la implicación de Abencia Meza debido al “ interés público ”, aunque penalistas criticaron la filtración por afectar la reserva del proceso. Ambos enfrentaban penas de 15 a 25 años , que podrían llegar a 35 por la violencia del crimen .

Entonces, el abogado de Mamanchura denunció que su cliente había sido forzado a autoinculparse, lo que llevó a que cambiara su versión y prolongara la investigación. El 30 de junio, día de la confesión oficial, Meza negó las acusaciones en radio, asegurando estar en descanso médico y no huyendo.

“¡Es su versión y puede decir cualquier cosa! ¡Al final se sabrá toda la verdad!”, dijo Abencia. Ese mismo día, el juez Alfonzo Payano no ordenó la captura de Abencia Meza, pero extendió siete días la detención preliminar de Mamanchura. El caso regresó a la Dirincri para continuar las investigaciones.

El 1 de julio , el asesino confeso -al lado de su abogado- cambió su versión: negó que Meza lo haya mandado asesinar y afirmó ser el único autor del crimen , actuando solo y sin pago. Ese mismo día, Abencia fue detenida en la oficina de su abogado. Este giro generó dudas sobre posibles presiones o acuerdos, anticipando un proceso judicial largo y complejo .

La cantante Abencia Meza acudió a los medios para defenderse de las acusaciones policiales y fiscales. (FOTO: KEYKO MONTEBLANCO / EL COMERCIO) / KEYKO MONTEBLANCO

Abencia Meza declaró: “¡Estoy tranquila y dispuesta a colaborar! ¡Y nunca amenacé a Alicia; solo tuve discusiones verbales con ella!”. Igual, la Dirincri no la iba a soltar tan fácilmente. Ella estaba detenida preventivamente y la interrogaron.

En esas circunstancias fue que la Policía detectó que la cantante folclórica había tramitado -el día anterior- una visa de trabajo en la Embajada de Italia. Además, el reporte psicológico advirtió que era “impulsiva, cínica, agresiva, calculadora y con tendencia a la psicopatía”. También estaba por verse el registro sus llamadas telefónicas.

El cambio en la confesión de Mamanchura fue legalmente válido, pues al parecer su primera declaración careció de representante del Ministerio Público . A diez días del crimen, no se descartaba el robo como móvil , ya que la caja fuerte de la víctima había desaparecido. Mamanchura confesó haberla entregado a un desconocido a cambio de 2 mil soles , lo que apuntaba a un móvil económico además del pasional , entrelazando así ambos motivos en el asesinato de la “ Princesa del Folclor ”.

La defensa de Abencia luchó arduamente contra los argumentos de la Fiscalía. (Foto: Archivo El Comercio)

CASO ALICIA DELGADO: EMPIEZA UN PROCESO DE INVESTIGACION POLICIAL Y JUDICIAL COMPLEJO

A inicios de julio del 2009, mientras Abencia Meza y Pedro Mamanchura eran trasladados continuamente al Ministerio Público, el caso de Alicia Delgado comenzaba a esclarecerse. El 2 de julio, la fiscal Elizabeth Figueroa asumió la investigación, solicitando ampliar la detención preliminar de Meza. Entre las pruebas clave estaban un video donde Delgado acusaba a Meza y registros de llamadas entre Meza y Mamanchura, aunque la defensa cuestionó su validez.

El proceso judicial se complicó con versiones enfrentadas: Mamanchura cambió de nuevo su declaración y negó que Meza lo mandara, mientras su defensa denunciaba presiones policiales. El caso se tornó una confrontación de pruebas, testimonios y el peso de la opinión pública.

La defensa del asesino confeso pidió libertad total para comunicarse con su cliente las 24 horas del día . Y también querían anular lo que su Mamanchura había dicho en Piura y Lima a la Dirincri . Denunciaron que ese testimonio fue conseguido de manera irregular.

En julio del 2009, los seguidores de la víctima Alicia Delgado pedían justicia y la pena máxima para los acusados. (FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO) / ROLLY REYNA

El abogado de “César” afirmó: “Mamanchura carecía de abogado y fiscal, y fue maltratado, pues se le mantuvo despierto toda la noche. La Policía le hizo firmar un papel que no se le permitió leer. Solo es válido lo que Mamanchura dijo ante la fiscal Figueroa, es decir, que guardará silencio. Las declaraciones anteriores, en que supuestamente incrimina y absuelve a Meza, jurídicamente no existen”.

Mamanchura optó por guardar silencio tras cambiar su versión, mientras el abogado de Meza, Luis Tudela, insistió en un careo inmediato, considerando clave el enfrentamiento entre ambos para aclarar el caso. “Si se declara nula la declaración, se acabaron los cargos. Debe haber un careo, y que sea ya. Abencia Meza está preparada para este tipo de confrontación”, dijo Tudela.

A ello, respondió el abogado del exchofer: “No puede haber confrontación porque jurídicamente no hay una declaración de mi patrocinado”.La defensa de Abencia sostuvo que el asesinato de Alicia Delgado fue motivado por un robo, y que Mamanchura actuó solo o con un cómplice aún no identificado.

Imagen del 8 de julio del 2009, con un multitud a las afueras del Ministerio Público, en el Centro de Lima. (FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA / EL COMERCIO) / SEBASTIAN CASTAÑEDA

Tudela afirmó que el video donde Alicia acusaba a Meza fue grabado bajo influencia y manipulación para incriminarla, mientras la defensa del asesino pedía que se mostrara el video completo . Hasta el 3 de julio del 2009 , la Dirincri no confirmó si las huellas en el cuchillo correspondían a Mamanchura .

El caso se volvió mediático, con programas dominicales difundiendo fragmentos del video y fotos del cadáver. El 5 de julio, la prensa señaló a Rubén Retuerto, exesposo de Alicia, también como sospechoso, aunque la Policía lo investigó y no halló indicios de culpa. La controversia y las versiones enfrentadas mantuvieron vivo el debate sobre la verdadera responsabilidad en el crimen.

Para Homicidios de la Dirincri Abencia Meza fue quien planificó el crimen, por lo tanto era la autora intelectual del asesinato de Alicia Delgado. Eso estaba escrito en el atestado policial. El 6 de julio del 2009, la fiscal Elizabeth Figueroa recibió el informe policial del asesinato, con pruebas clave que motivaron el traslado de Abencia Meza a la cárcel de Mujeres de Chorrillos.

Entre esas pruebas policiales destacaba el video de Delgado , acusando a Abencia de cualquier daño que pudiera sufrir, y la declaración de Mamanchura , quien la señalaba como autora intelectual del crimen , aunque sus abogados, liderados por Salvador Chávez , lo negaban. “Mi patrocinado hablará cuando se inicie el proceso judicial. Sus anteriores declaraciones no valen”, reiteraba, una y otra vez, el abogado Chávez .

Otra controversia se armó cuando declaró Eusebio Félix, jefe de la Dirincri: “Como jefe de la Dirincri, puedo decir que en ningún momento este sujeto se retractó o exculpó a la cantante Abencia Meza. Todo lo que dijo en una primera manifestación en Piura lo repitió en otras dos manifestaciones en Lima, con presencia de fiscales y abogados”. Hubo, pues, versiones contradictorias no solo en el acusado sino también en sus defensores y acusadores.

CASO ALICIA DELGADO: LA ACUSACIÓN FISCAL CONTRA ABENCIA MEZA

Olga Meza , hermana de Abencia , comentó que su hermana estaba muy afectada , sin apetito y con insomnio debido a su encarcelamiento. Olga iba al Ministerio Público para llevarle alimentos. “ Alicia Delgado merecía lo que le pasó porque era mala. Siempre fue una psicópata. Una mujer sana no dejaría un video, tenía que pagarlo así ”, dijo a los periodistas.

Imagen callejera tras la sentencia definitiva a Abencia Meza y Pedro Mamanchura, el 7 de febrero del 2012. (FOTO: EDUARDO CAVERO / El Comercio) / EDUARDO CAVERO

El 7 de julio del 2009, la Quincuagésima Fiscalía Penal de Lima, al mando de la fiscal Elizabeth Figueroa, presentó denuncia contra Abencia Meza por homicidio calificado en agravio de Alicia Delgado. Pedro Mamanchura también fue acusado por el mismo delito y por robo agravado.

El juez Luis Solís ordenó instrucción con detención preventiva y embargo de bienes, aunque se esperaba todavía la entrega de los mensajes telefónicos entre ambos, consideradas piezas clave del caso. Dos días después, el 9 de julio, Abencia fue llevada al penal de Mujeres de Chorrillos en estado nervioso; Mamanchura, al penal Castro Castro.

El expediente terminó en el Juzgado Penal 59, donde el juez Víctor Enríquez retomó la investigación, que culminaría recién en febrero de 2012. Una encuesta de Ipsos Apoyo, publicada por El Comercio el 19 de julio del 2009, reveló que el 57% de los limeños creía que hubo irregularidades en la investigación del caso Alicia Delgado.

Defensores y detractores se encontraron en las puerta del Ministerio Público, en la Av. Abancay. (FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA / EL COMERCIO) / SEBASTIAN CASTAÑEDA

Y para complicar más las cosas, a inicios de agosto del 2009, cuando se rumoreaba una posible excarcelación de Abencia Meza, un giro oscuro sacudió el caso: fue asesinado Dílmer Medina Torres, testigo clave del caso.

Medina tenía 21 años y fue baleado el 7 de agosto en Cutervo, Cajamarca, antes de declarar sobre la aparición de la camioneta de Alicia Delgado. Medina había asegurado haber visto a un hombre -posiblemente Mamanchura- junto a dos más, pero nadie lo interrogó a tiempo. Solo tras su muerte, agentes de Lima viajaron a investigar. Con él, se esfumaron pistas clave sobre quiénes acompañaron al asesino confeso aquella noche.

El 12 de agosto del 2009 , las defensas de Mamanchura y Meza pidieron cambiar la prisión preventiva por comparecencia , pero la Cuarta Sala Penal rechazó el pedido al día siguiente. Ambos siguieron tras las rejas. Para setiembre del 2009 , el proceso avanzaba con lentitud.

Alicia Delgado cantando en una imagen de febrero de 2004. (FOTO: FERNANDO FUJIMOTO/ EL COMERCIO) / FERNANDO FUJIMOTO

La Corte Superior evaluó, el 13 de enero del 2010, un nuevo pedido de la defensa de Abencia Meza para cambiar su detención por comparecencia. En paralelo, Mamanchura presentó una carta exculpándola, reeditando su ya conocida estrategia de versiones cambiantes.

El Juzgado Penal 59 aceptó, el 20 de ese mes, el cambio de medida al considerar debilitados los cargos. Un día después, Meza recuperó su libertad tras más de seis meses en prisión. Aunque tenía orden de silencio, saludó brevemente desde el auto y luego, desde una ventana de su casa en Los Olivos, dirigió unas palabras a sus seguidores. “¡En este retiro aprendí que debe existir el perdón en el corazón!”, fueron sus primeras palabras.

Aunque libre desde el 21 de enero del 2010, Abencia Meza seguía procesada como “autora intelectual del crimen de Alicia Delgado”. Pese a tener prohibido declarar, se arriesgó a dar una entrevista televisiva el 24 de ese mes, ganándose la simpatía de muchos, tras esos seis meses de encierro.

Febrero de 2004, cuando todo era aún compañerismo y sentimiento. (FOTO: FERNANDO FUJIMOTO/ EL COMERCIO) / FERNANDO FUJIMOTO

En febrero de ese año, volvió a los escenarios con giras por provincias , luciendo una imagen renovada. Luego, América TV estrenó en octubre de ese año “ Hasta las estrellas ”, una miniserie sobre su vida. Meza presentó la serie y la consideró inofensiva , pero la familia de Alicia Delgado la rechazó y amenazó con demandas.

En mayo del 2011, la Divincri capturó al medio hermano de Mamanchura en el distrito de Independencia. A este se le acusaba de haber robado la caja fuerte y joyas de Alicia Delgado. Además, según la Policía, habría participado en el asesinato porque los golpes y cortes que sufrió la “Princesa del Folclor” no pudieron haber sido obra de una sola persona, declararon algunos agentes.

Para entonces, Abencia Meza permanecía aun libre, con comparecencia restringida. Al saber de esa última detención del medio hermano de su coacusado declaró: La única esperanza que tengo es que soy inocente. Lo único que hice fue amar [...] Quiero que esto ya pase, no es fácil vivir así, pero hay momentos que uno dice: ¡ya basta!”.

El 21 de enero del 2010, Abencia Meza fue liberada y ella feliz saludó a sus seguidores desde la ventana de su casa. Pero eso le duró poco. (Foto: Archivo El Comercio)

CASO ALICIA DELGADO: EL PROCESO CONTRA ABENCIA MEZA SE HIZO TEDIOSO Y COMPLICADO

En junio del 2011, el caso dio un giro tenso: la defensa de Abencia Meza impugnó la acusación del fiscal Teddy Cortez, señalando contradicciones. Cortez pedía 30 años de cárcel para Meza como autora intelectual y 35 años para Mamanchura por homicidio y robo agravado. El abogado de Meza también buscó anular un video clave donde Mamanchura incriminaba a su clienta. Con ello, intentaban frenar el juicio oral, que de todas formas arrancó meses después, con la tensión creciendo en cada audiencia.

El fiscal Teddy Cortez declaró entonces: “Como fiscalía estamos pidiendo la reconstrucción del crimen, donde deben participar Clarisa Delgado y Luis Ángel Espinoza, hermano de Pedro Mamanchura”. Abencia Meza seguía cantando y en gira por el país mientras esperaba frenar su juicio. Pero el 16 de setiembre del 2011, fue captada conduciendo ebria en Lima, violando su comparecencia.

La Cuarta Sala Penal ordenó su detención el 10 de octubre . Desde Chiclayo , Meza supo que volvería a prisión. Se conoció que esa orden no solo fue por manejar en estado etílico , sino por hablar con la prensa sobre su proceso . Se entregó el 11 y al día siguiente fue llevada de nuevo al penal de Mujeres de Chorrillos . El juicio oral arrancó el 24 de octubre del 2011, con Mamanchura envuelto en sus ya conocidas contradicciones: el 4 de noviembre del 2011 nuevamente exculpó a Meza ; y el 28 de ese mes, en careo, volvió a acusarla.

“¡Sí, la señora me mandó a matar a Alicia Delgado por celos y porque tenía información sobre ella y quería presentar a la prensa!”, acusó Pedro Mamanchura. Abencia Meza respondió: ¡Mentira, eres un mentiroso y cínico! ¡Cómo pude haberla asesinado si había iniciado una relación con la señora Zundi Culquimboz!”.

Pedro Mamanchura insistió en que no mató por dinero, sino por temor a perder su trabajo con Abencia Meza, quien le respondió que ya no lo empleaba. En la misma audiencia, Miguel Salas, pareja de Alicia Delgado, reveló haber recibido amenazas. El 29 de enero del 2012, a un día del final del juicio, el programa de TV. “Domingo al Día” difundió el video inédito donde Alicia, nerviosa, responsabilizaba a Meza de cualquier daño.

Grabado cinco días antes de su muerte, con Mamanchura presente, el video causó conmoción. La defensa de Meza lo tildó de “video manipulado”. En la última audiencia, el abogado de Mamanchura pidió rebajar su delito a “homicidio por emoción violenta”, buscando una pena mínima y desligar a Meza del crimen. El abogado Carlos Rojas, sentenció: ¡Hay un sesgo de racismo e intolerancia contra Mamanchura! ¡Él es un ser humano que se enamora!”.

Imagen del famoso video en que Alicia Delgado responsabilizaba a Abencia Meza de lo que pudiera ocurrirle. (Foto: Archivo El Comercio)

Además de Abencia Meza y Pedro Mamanchura, enfrentaban cargos por robo agravado Toribia Delgado y Luis Espinoza, con un pedido fiscal de 15 años. En sus últimas palabras, Mamanchura exculpó a todos; en tanto Meza, entre lágrimas, proclamó su inocencia. El 7 de febrero del 2012, la Cuarta Sala Penal dictó sentencia: ambos fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Alicia Delgado.

Se concluyó que Mamanchura no había actuado por su cuenta sino instigado por Meza. Fueron absueltos los otros implicados. La sala también fijó un pago solidario de 250 mil soles a la familia Delgado. Meza quedaría libre, según esa sentencia, el año 2041; por su lado, Mamanchura vería la calle el año 2039. Las defensas apelaron, mientras los deudos exigían la pena máxima.

El 19 de diciembre del 2012, la Corte Suprema confirmó las condenas de Abencia Meza y Pedro Mamanchura. Pero la defensa de Meza no bajó los brazos: el 25 de enero del 2013 presentó un habeas corpus buscando anular la sentencia. Durante años insistieron con recursos similares.

La sentencia fue dura para Abencia Meza que aún insiste en su inocencia. (Foto: Archivo El Comercio)

En abril del 2019 , el Tribunal Constitucional (TC) anuló la resolución que ratificaba su condena por instigación, alegando irregularidades, lo que avivó las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, el 23 de enero del 2020 , la Corte Suprema volvió a confirmar los 30 años de prisión .

Y en marzo del 2022, otro pedido fue rechazado por el TC. Pese a los reveses, Meza y su defensa no cesan en la lucha por su libertad, incluso en tribunales internacionales.

En la actualidad, Pedro Mamanchura sigue cumpliendo su condena en el penal Miguel Castro Castro, mientras Abencia Meza permanece en el penal de Mujeres de Chorrillos, proclamándose inocente.