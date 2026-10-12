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El ganador absoluto en el cuadro general de Caminos del Inca 1970 fue el gran corredor peruano Henry Bradley. La imagen es del 13 de septiembre de 1970, cuando todo empezaba en la partida en Moyopampa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Jorge Chávez)
El ganador absoluto en el cuadro general de Caminos del Inca 1970 fue el gran corredor peruano Henry Bradley. La imagen es del 13 de septiembre de 1970, cuando todo empezaba en la partida en Moyopampa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Jorge Chávez)
/ JORGE CHAVEZ
Por Carlos Batalla

En 1970, una auténtica odisea sobre ruedas desafió la cordillera y voluntad de quienes se atrevieron a recorrerla, entre héroes anónimos y ovaciones que resonaban en cada pueblo andino. Ese año, el Gran Premio Caminos del Inca consagró a Henry Bradley como tricampeón, en una edición marcada por la astucia, el drama mecánico y el cálido abrazo del público.

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