La histórica avenida Elmer Faucett celebra 63 años
La histórica avenida Elmer Faucett celebra 63 años | FOTOS

La histórica avenida Elmer Faucett celebra 63 años | FOTOS

El 15 de setiembre de 1962 fue una fecha histórica para el transporte en el Perú. En el Callao, vecinos y autoridades celebraban un hito crucial: la inauguración de la avenida Elmer Faucett. Esta no era una avenida cualquiera, se trataba de la vía urbana que establecería la conexión vital entre el recién construido aeropuerto internacional y el resto de la ciudad. Ese día, el Perú rindió homenaje a Elmer Faucett, el pionero de la aviación comercial en el país, con la apertura de esta nueva avenida y el develamiento de un busto en su honor. Así se marcó un antes y un después en la infraestructura vial y aeroportuaria del Perú.

