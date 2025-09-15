La histórica avenida Elmer Faucett celebra 63 años | FOTOS

Elmer James Faucett, nacido en Nueva York (EE. UU.) el 15 de marzo de 1891, recordaba con claridad un hecho que marcaría su vida y su carrera. El 1 de enero de 1914, aún sin cumplir 23 años, fue testigo del primer vuelo comercial de la historia.

Esa vez, un único pasajero, Abraham C. Pheil , pagó US$400 por su boleto. Ese momento en Florida sería el inicio de una pasión que lo llevaría a convertirse en un pionero de la aviación comercial.

Era 1914, y el futuro de la aviación tomaba forma en el estado de Florida. Miles de testigos, con la respiración contenida, observaban un Benoist XIV anfibio, una pequeña avioneta, mientras despegaba para un vuelo histórico de tan solo 23 minutos. Bajo los mandos de la empresa St. Petersburg-Tampa Airboat Line, el avión rasgó el cielo de la bahía, conectando San Petersburgo y Tampa en un viaje sin precedentes.

Callao, junio de 1961: delineado inicial de la avenida Elmer Faucett en medio de chacras y bosque. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Inspirado por el futuro de la aviación, en 1915 Elmer Faucett se formó como mecánico de aviones. Con solo 29 años y una sólida preparación en la empresa Curtis, su audacia lo trajo al Perú en junio de 1920, junto a un grupo de pilotos que realizarían vuelos de exhibición entre Lima y Trujillo.

Pero el destino de Faucett no era solo una exhibición: decidió quedarse en el país. Se unió a la primera academia de pilotos civiles en Bellavista , Callao , en la que, según las crónicas de la época, se construyó la primera pista de aterrizaje del Perú . Con cada pieza en su lugar, todo estaba listo para que, en pocos años, los viajes aéreos comerciales despegaran por completo en nuestro territorio.

El audaz aviador norteamericano se preparó con dedicación en la academia de Lima, y en mayo de 1921, a los 30 años, consiguió su licencia como piloto peruano. Ese mismo mes, realizó su primer vuelo en solitario.

Ya estaba listo para retos más grandes y audaces: en octubre de 1922, llevó a cabo una hazaña asombrosa al volar de Lima a Iquitos en un biplano. En un auténtico acto de pericia, logró aterrizar la aeronave en la mismísima selva.

Trabajos de construcción de la nueva avenida Faucett en el Callao, en 1961. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Para sus amigos y familiares, Elmer Faucett era simplemente “Slim” , un hombre que dedicó su vida a volar, explorar y construir una empresa aérea que se mantuvo activa por décadas. Su legado se consolidó con “Faucett S.A.”, la compañía que hizo historia al realizar el primer viaje comercial dentro del Perú.

El 16 de setiembre de 1928, un vuelo inaugural entre Lima y Chiclayo marcó el despegue de la aviación comercial en el país.

ELMER FAUCETT: AVENIDA Y BUSTO SELLARON EL LEGADO DEL PIONERO DE LA AVIACIÓN

El 10 de abril de 1960, Elmer Faucett falleció a los 69 años a causa de un derrame cerebral. Su partida dejó un inmenso legado de apoyo a la aviación, no solo en los cielos, sino también en las aulas.

A lo largo de su vida, dedicó una gran parte de su fortuna a una fundación con la que becaba a jóvenes prometedores, dándoles la oportunidad de estudiar en el extranjero para convertirse en pilotos, mecánicos y otros profesionales del sector.

El 15 de setiembre de 1962, Callao. Momento de la inauguración de la avenida Elmer Faucett. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Poco más de dos meses después de la muerte de Faucett , la aviación en el Perú marcó un nuevo hito: el 22 de junio de 1960 , un primer avión aterrizó en la pista del nuevo aeropuerto , aún en construcción, en la misma zona de chacras del Callao.

Aunque la prensa de la época se refería a él como el “Aeropuerto Internacional de Lima-Callao”, ese lugar estaba destinado a convertirse en el icónico Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El año en que Faucett dejó de existir, 1960, el aeropuerto internacional de Lima comenzaba su traslado desde el histórico emplazamiento de Limatambo hacia un vasto terreno en el Callao. El nuevo terminal aéreo necesitaba, con urgencia, una avenida que facilitara el acceso a los viajeros que, con regularidad, empezarían a llegar al país.

La inauguración de la nueva avenida Faucett , el 15 de setiembre de 1962 , fue mucho más que un simple acto vial: fue un verdadero homenaje a Elmer Faucett , el visionario aviador, empresario y filántropo peruano-norteamericano.

Todos los recursos valían para captar la mejor foto del momento. Prensa gráfica de 1962 en acción. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La fecha coincidía, además, con el 34º aniversario de la Compañía Faucett, fundada en 1926. En el óvalo que se mantiene hasta hoy, el busto de Faucett esperaba en solitario, listo para ser develado frente al terminal aéreo, sellando el legado del pionero.

Junto a la familia Faucett y a Eduardo Dibós Dammert, presidente del directorio de la compañía, se congregaron numerosas autoridades para el evento. Entre los asistentes destacaban el general FAP Pedro Vargas Prada, vicepresidente de la Junta Militar de Gobierno.

Asimismo, asistieron el ministro de Aeronáutica , acompañado por su esposa Dora Humphrey; el comandante general FAP Carlos Granthon Cardona ; y el prefecto del Callao , Miguel Rotalde de Romaña . También estuvo presente el alcalde provincial del Callao , Manuel Arispe , junto a los alcaldes de Bellavista, Manuel Razzeto , y de La Punta, Fortunato Morotta .

Cabe destacar que, en ese momento, el Poder Ejecutivo estaba en manos del general Ricardo Pérez Godoy, quien apenas dos meses antes, el 17 de julio de 1962, había liderado un golpe de Estado contra el presidente Manuel Prado.

Autoridades civiles y militares ante el busto del pionero de la aviación comercial en el Perú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

AVENIDA FAUCETT: DETALLES DE LA APERTURA DE LA GRAN VÍA CHALACA

Tras la interpretación del himno nacional por parte de la banda de músicos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el alcalde Manuel Arispe tomó la palabra para resaltar los beneficios de la nueva vía. “La avenida Elmer Faucett dará prestigio internacional al Callao y a su importancia comercial”, afirmó, mientras detallaba los aportes “peruanistas” del aviador, como la apertura de las rutas aéreas hacia la selva en colaboración con la FAP.

A continuación, el ministro Pedro Vargas Prada develó la placa del busto. Ante el público, apareció la figura de Faucett, vestido con su uniforme de vuelo de la década de 1920, colocado sobre una imponente base de mármol de seis metros y medio de altura.

Entre los elogios del público, el alcalde de Bellavista, Manuel Razzeto , tomó la palabra para recordar que los primeros pilotos de la compañía Faucett se formaron en la “ Escuela de Aviación de Bellavista ”.

Además, en los talleres de la Mar Brava, se construyeron los primeros aviones de Sudamérica, orgullosamente de la marca Faucett. Por su parte, Eduardo Dibós Dammert, presidente de la compañía, se centró en la “labor social” del aviador y en la fundación que lleva su nombre.

Develamiento del busto -en plataforma de mármol- de Elmer Faucett, en el óvalo frente al aeropuerto. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Minutos más tarde, Dibós expresó su regocijo al presenciar la colocación de la primera piedra de los nuevos talleres de la compañía, ubicados junto al aeropuerto internacional. El sacerdote José de Echevarría bendijo la piedra angular, que fue finalmente colocada por Antonio Bentín, director gerente de la empresa aérea. Al mediodía, la comitiva se trasladó al Cementerio Británico del Callao, en Bellavista, para dejar ofrendas florales en la tumba del pionero.

Para entonces, el Callao empezaba a crecer urbanísticamente y a sufrir también las invasiones que en esos años iniciales de la década de 1960 arreciaron en la capital peruana. Ese año de 1962, hubo tres invasiones de terrenos entre la antigua línea férrea y la nueva avenida Elmer Faucett.

Tales ocupaciones populares crearían los nuevos asentamientos humanos “Los Conquistadores”, “22 de Octubre” y “Nuevo Reynoso”. Aún no existían como distritos La Perla, creada en 1964; ni Ventanilla, creada en 1969. Así nació la avenida y el busto de Elmer Faucett en el Callao.