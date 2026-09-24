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En enero de 1960, Bruno Roselli iba personalmente a salvar cuanto balcón virreinal o republicano podía detectar en el Centro Histórico. Un conservacionista nato. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
En enero de 1960, Bruno Roselli iba personalmente a salvar cuanto balcón virreinal o republicano podía detectar en el Centro Histórico. Un conservacionista nato. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

Lima, años 50. Una capital que aún respiraba dentro de los límites de su tradicional Centro Histórico, abrazada por los barrios populosos del Rímac y Barrios Altos, y custodiada a lo lejos por enclaves que empezaban a despertar al bullicio de la modernidad, como San Isidro, Miraflores o Barranco.

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