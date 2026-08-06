Por Carlos Batalla

Lo vivido aquel 6 de agosto de 1974 en el santuario histórico de la Pampa de Chacamarca, escenario de la Batalla de Junín, conmovió al país. La conmemoración del sesquicentenario incluyó discursos de autoridades, una misa de campaña y un multitudinario desfile cívico-militar con delegaciones extranjeras, unidades del Ejército y escolares de Junín. Hoy, al cumplirse 202 años de la victoria del 6 de agosto de 1824, recordamos una gesta decisiva para la independencia de América.

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