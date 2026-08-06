LA BATALLA DE JUNÍN EN EL RECUERDO

El 6 de agosto de 1824, la victoria de los patriotas en Junín fue el prólogo del triunfo final en Ayacucho, el 9 de diciembre de ese mismo año. Ambas batallas pusieron fin a la dominación española en América, pero la de Junín fue una lucha única, planteada a caballo y a pura lanza, sable y cuchillo, con un batallón de peruanos, junto a los soldados del Ejército de Bolívar que conducía Antonio José de Sucre.

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Miembros del Ejército Peruano desfilaron en la "Pampa Chacamarca", frente al obelisco, inaugurado en 1924, por el centenario de la Batalla de Junín. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La Batalla de Junín fue muy dramática, incluso con pasajes críticos como cuando los jinetes patriotas, al mando del argentino Mariano Necochea, se desorganizaron y pusieron en peligro la victoria; entonces la oportuna carga de los “Húsares del Perú”, al mando del teniente coronel Isidoro Suárez, cambió la suerte de la lucha, convirtiendo lo que casi era una derrota en un rotundo triunfo.

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El feroz choque duró solo 45 minutos. Sin embargo, el espectáculo del Ejército Libertador victorioso ante una más numerosa caballería española, que terminó en fuga, no hizo olvidar durante el sesquicentenario la participación antes, durante y después de la batalla de un bien organizado cuerpo de montoneros en Junín, bajo el comando del general inglés Guillermo Miller, quien era a la vez el segundo en mando de la caballería patriota.

Las “montoneras” estaban formadas por numerosos hacendados, campesinos y pastores, todos patriotas peruanos de la región del Centro, que conocían bien la zona, y por eso mismo supieron cómo acosar y rodear al general español, de origen francés, José Canterac.

Oficio al pie del obelisco. el cual quedó desde 1924 en la misma "Pampa Chacamarca" como símbolo de la grandeza de los hombres que pelearon por el independencia en Junín. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Ellos hicieron una vía libre para el paso del Ejército Libertador a la “Pampa de Chacamarca”, terreno de la batalla. Estos “guerrilleros” asumieron una fuerza auxiliar de importancia clave para el feliz desenlace en Junín.

Después de la victoria, el regimiento “Húsares del Perú” cambió su nombre por el de “Húsares de Junín”, por orden de Bolívar, y que se conserva hasta hoy. Por eso, en homenaje al triunfo, el 6 de agosto es también el “Día de la Caballería” del Ejército Peruano.

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LA BATALLA DE JUNÍN: LOS PREVIOS DE LA CEREMONIA POR EL SESQUICENTENARIO EN 1974

Ciento cincuenta años después de la Batalla de Junín, el Perú conmemoró la fecha en el mismo terreno (ya considerado “santuario histórico”) en el que se dio esa lucha decisiva para la independencia del continente. Así, el domingo 4 de agosto de 1974, dos días antes de la gran efeméride, el Concejo Provincial de Tarma (Junín) celebró una sesión solemne en conmemoración del “Sesquicentenario de la Gloriosa Batalla de Junín”.

Los jóvenes escolares de Junín desfilaron marcialmente en homenaje al sesquicentenario de la Batalla de Junín, el 6 de agosto de 1974. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

En dicha ceremonia, el alcalde Edilberto Orihuela pronunció un discurso resaltando la importancia de la efeméride y el aporte peruano a la revolución americana. Asimismo, se develó una placa en homenaje a los tarmeños ilustres que participaron en la batalla.

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Antes del evento central, el 6 de agosto de 1974, se develó en la plaza de Armas del histórico pueblo de Junín, una majestuosa estatua ecuestre de bronce, obsequiada por el gobierno de Venezuela. El embajador de ese país, Rafael León Morales entregó el monumento para honrar la memoria de Bolívar y reconocer a Junín como santuario de la gesta emancipadora.

Al agradecer la entrega del monumento, el alcalde de la provincia de Junín, Dalmiro Anglas Baldeón, elogió la figura del Libertador Bolívar y recordó que fue en esa ciudad donde los patriotas curaron sus heridas después de la batalla.

Las colegiales del departamento de Junín demostraron firmeza y espíritu patriótico durante el desfile en la "Pampa Chacamarca". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El alcalde Anglas recordó que Junín no solo aportó a sus mejores hijos a la causa libertadora, sino que sus habitantes también se desprendieron generosamente de sus bienes, sufriendo represalias de los realistas por su compromiso con la independencia.

LA PAMPA DE LA BATALLA: PARTE PROTOCOLAR DE LA CEREMONIA

El acto conmemorativo por el sesquicentenario se inició a las 10 de la mañana, en la misma “Pampa Chacamarca”, ante el Obelisco de 35 metros de altura, que fue inaugurado 50 años atrás, durante las celebraciones por el centenario de la batalla (6 de agosto de 1924). A los flancos de ese histórico obelisco, se formaron las escoltas de caballería de Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Perú en uniforme de gala.

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Los embajadores y agregados militares de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Venezuela estuvieron presentes y vieron cómo sus banderas eran izadas, mientras se interpretaba la “Marcha de Banderas”, seguida del Himno Nacional del Perú, que fue cantado por las cerca de 100 mil personas que acudieron a la pampa desde la madrugada de aquella jornada.

El obelisco en honor a los caídos en la Batalla de Junín cumple hoy 102 años. Fue inaugurado en 1924, durante el 'oncenio' de Augusto B. Leguía. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El santuario histórico de “Pampa Chacamarca” se reunió tal cantidad de gente, incluidos los altos jefes del Ejército, las autoridades locales y los representantes de instituciones cívicas de Lima y Junín. Al final del himno patrio, se colocaron ofrendas florales ante el obelisco.

Los asistentes vivieron con profunda emoción el recuerdo de la batalla. Hubo numerosas tribunas para el público asistente, que no solo escuchó los discursos oficiales sino que además supo disfrutar del desfile cívico-militar que cerró el evento.

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En aquel inolvidable desfile intervinieron las escoltas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Venezuela, que fueron entusiastamente aplaudidas por los testigos del evento. En la tribuna oficial de la ceremonia en Chacamarca, se ubicaron los miembros de las delegaciones militares extranjeras, invitados especialmente por el Ejército Peruano para celebrar la efeméride.

Soldados peruanos y de los países vecinos desfilaron con verdadera convicción en la pampa de Junín que fue escenario de la batalla que hoy cumple 202 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

IMPONENTE DESFILE CÍVICO-MILITAR EN EL ESCENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN

La ceremonia continuó con una misa de campaña oficiada por el R.P. Andrés Thorwarth, Vicario General de la Prelatura Nullius de Tarma y Pasco. Y en nombre de las delegaciones militares extranjeras, habló el general Rafael Augusto Auge Guillén, jefe de la representación venezolana, quien destacó la trascendencia de la fecha y el papel decisivo de la caballería peruana, de nuestros “Húsares del Perú”.

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A su turno, el ministro de RR.EE. del Perú, general Miguel Ángel de La Flor Valle destacó que la ceremonia era un testimonio de la eterna presencia de aquellos que dieron sus vidas por la independencia, y recordó a Túpac Amaru como precursor del proceso emancipador.

El acto por los 150 años de la Batalla de Junín (1824-1974) se cerró con el desfile de las delegaciones escolares, organizaciones campesinas, cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de interés social.

El obelisco mide 35 metros de alto, y nos recuerda que la Batalla de Junín, la de los sables, lanzas y cuchillos, permitió dar un paso decisivo en el proceso emancipador del Perú y América. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Fueron especialmente celebrados con aplausos y vivas de la concurrencia huanca, los desplazamientos de las delegaciones militares extranjeras y de los escuadrones del “Glorioso Regimiento de Caballería” de los “Húsares de Junín” Nº 1, en uniforme de gala, así como de una compañía de cadetes de Chorrillos y de los efectivos de la Segunda División Motorizada de Huancayo.

De esta forma, se conmemoró el sesquicentenario de la Batalla de Junín, el 6 de agosto de 1974. Hoy, que recordamos el 202 aniversario de ese hecho histórico de nuestro proceso emancipador, vuelven a nuestra memoria el sacrificio de los hombres de este continente para hacer una patria grande. Un legado histórico que esperemos no se olvide tan fácilmente.