Batalla de Ayacucho: así fue la espectacular escenificación de 2.000 escolares en la Pampa de la Quinua en 1974|FOTOS

Este 9 de diciembre es una fecha especial. Es el Día del Ejército Peruano y el 201 aniversario de la Batalla de Ayacucho. En 1974, durante las celebraciones por el sesquicentenario de aquel episodio decisivo para la independencia del Perú y de América, se realizó una escenificación que quedó grabada en la memoria colectiva. Y es que en la propia Pampa de la Quinua ayacuchana, ocurrió algo verdaderamente extraordinario.

Ayacucho, 9 de diciembre de 1974. Los estudiantes de secundaria huamanguinos teatralizaron la batalla con entusiasmo y auténtico realismo. (Foto: Jorge Angulo / Archivo Histórico de El Comercio)
Ayacucho, 9 de diciembre de 1974. Los estudiantes de secundaria huamanguinos teatralizaron la batalla con entusiasmo y auténtico realismo. (Foto: Jorge Angulo / Archivo Histórico de El Comercio)
Batalla de Ayacucho: así fue la espectacular escenificación de 2.000 escolares en la Pampa de la Quinua en 1974|FOTOS
El día anterior, el domingo 8 de diciembre de 1974, se había realizado en Lima, en Palacio de Gobierno, una ceremonia especial. El régimen militar del general Juan Velasco Alvarado iba a condecorar a tres jefes de Estados presentes para la cita por el sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho (1824-1974). Dos presidentes militares y un presidente civil: los generales Hugo Banzer de Bolivia y Omar Torrijos de Panamá; así como el doctor Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Ellos recibieron la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Militar de Ayacucho.

