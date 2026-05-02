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Resumen

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Tras dos siglos de vínculos, la relación entre el Perú y EE. UU. ha evolucionado desde el reconocimiento de la soberanía hacia una alianza estratégica de alta madurez. Según registros de la Embajada y El Comercio, hitos como el histórico viaje de Manuel Prado y las visitas de George W. Bush y Barack Obama han consolidado una agenda centrada en la seguridad, el TLC y la cooperación en foros como APEC. Hoy, esta diplomacia presidencial no solo fortalece la inversión y la infraestructura, sino que proyecta una prosperidad compartida frente a los desafíos de la innovación y la defensa de la democracia en las Américas.

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