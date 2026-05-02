Tras dos siglos de vínculos, la relación entre el Perú y EE. UU. ha evolucionado desde el reconocimiento de la soberanía hacia una alianza estratégica de alta madurez. Según registros de la Embajada y El Comercio, hitos como el histórico viaje de Manuel Prado y las visitas de George W. Bush y Barack Obama han consolidado una agenda centrada en la seguridad, el TLC y la cooperación en foros como APEC. Hoy, esta diplomacia presidencial no solo fortalece la inversión y la infraestructura, sino que proyecta una prosperidad compartida frente a los desafíos de la innovación y la defensa de la democracia en las Américas.

A continuación, tres cronologías que dicen mucho de esas históricas relaciones entre ambos países:

CRONOLOGIA DE LAS RELACIONES ENTRE EE.UU.Y EL PERÚ

Siglo XIX: el inicio de la amistad

12 de mayo de 1826: El presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams (1825-1829), estableció formalmente las relaciones diplomáticas, designando al primer encargado de asuntos estadounidense para la República del Perú, marcando así el inicio formal de la relación bilateral.

Presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, quien inició las relaciones formales entre su país y el Perù, el 2 de mayo de 1826. (Imagen: Internet)

1867: Comenzó la expansión comercial entre Perú y Estados Unidos, la que continuó ininterrumpidamente hasta el estallido de la Guerra del Pacífico en 1879.

1868-1871: Entre esos años, Henry Meiggs –un hombre de negocios neoyorquino y conspicuo organizador y gestor de la construcción de ferrocarriles—, firmó con el Perú siete contratos para para construir más de mil millas de líneas férreas.

1875: Hasta ese año, el principal artículo de exportación peruano fue el guano. Luego la primacía la tomó el salitre, especialmente desde el departamento de Tarapacá, perdido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883).

1896: El californiano W.L. Hardison formó la Inca Mining Company para explotar depósitos de oro –las minas de Santo Domingo— a lo largo del río Inambari, en la cuenca del río Madre de Dios.

Henry Meiggs, el avezado hombre de negocios norteamericano y hábil constructor de ferrocarriles en el Perú. (Imagen: Internet)

Siglo XX: colaboración, cultura y ciencia

Primeras décadas del siglo XX: El Perú experimentó una etapa de transformación económica impulsada por inversiones estadounidenses clave, como la Cerro de Pasco Copper Corporation en minería, y el First National City Bank (hoy Citibank) en sectores estratégicos como petróleo y ferrocarriles. Asimismo, se fundó la Compañía de Aviación Faucett, la primera aerolínea nacional, por un ciudadano estadounidense, Elmer Faucett.

1906: Visita de Elihu Root, secretario de Estado norteamericano, del 10 al 14 de septiembre, durante el gobierno de José Pardo. Root se hallaba de gira por el sur del continente, y había asistido a la Tercera Conferencia Panamericana, en Río de Janeiro (Brasil).

1911: Se acrecentaba la presencia de las empresas Cerro de Pasco Corporation y la Internacional Petroleum Company (IPC), y ese mismo año Hiram Bingham, un arqueólogo de la Universidad de Yale, descubría para el mundo la ciudadela de Machu Picchu, difundiendo artículos y fotos de su hallazgo en la National Geographic Magazine.

1924: Se realizó una histórica excursión de la embajada estadounidense a Ollantaytambo. Participaron el general John Pershing y Albert Giesecke, profesor estadounidense que llegó a ser rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, simbolizando los vínculos académicos tempranos.

1924: La IPC tomó plena posesión (como propietarios) de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas.

1930: Las inversiones norteamericanas en el Perú eran de más de 200 millones de dólares.

La famosa misión económica Kemmerer que reactivó la economía peruana y de otros países de la región entre las décadas de 1920 y 1930. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

1931: Llegó al Perú la “Misión Kemmerer”, liderada por el llamado “Médico monetario”, el asesor económico Edwin Walter Kemmerer, que ya había realizado encabezado varias misiones financieras (salvadoras) en Latinoamérica durante la década de 1920.

1940: Viajaron los primeros exalumnos peruanos beneficiarios de los programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos de América.

1949-1964: Entre esos 15 años, más de 800 oficiales peruanos siguieron cursos de entrenamiento en la Escuela de las Américas y en el Army’s Special Warfare Center and School, en Fuerte Bragg, Carolina del Norte (EE.UU.).

1961: Se estableció oficialmente el Cuerpo de Paz (Peace Corps).

1962: Llegaron al Perú los primeros voluntarios del Cuerpo de Paz (sumando más de 4,040 hasta la fecha). Desde entonces han trabajado en diversas regiones del país en proyectos de salud, educación y desarrollo económico.

Lima, 13 de octubre de 1966. Astronautas Neil Armstrong y Richard Gordon saludan al público peruano en la avenida Tacna, en el centro de Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

1966: Visita histórica de los astronautas Neil Armstrong, Richard Gordon y Alan Bean a Lima, donde fueron recibidos por multitudes entusiastas.

1966: Los Estados Unidos de América establecieron los primeros programas de erradicación de cultivos de coca en el país.

1970: Los astronautas del equipo del Apolo XI realizaron una visita a Lima.

1970: Estados Unidos brindó una respuesta solidaria y apoyo, luego del devastador terremoto y aluvión en Áncash.

1971: El legendario boxeador y campeón mundial Muhammad Ali (Cassius Clay) visitó Lima. Su encuentro con el campeón peruano Mauro Mina y su pelea de exhibición en el Estadio Nacional de Lima quedaron grabados en la memoria colectiva.

Lima, 19 de septiembre de 1971. Visita a Lima del boxeador y campeón mundial Muhammad Alí. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

1974, 1975 y 1983: Colaboración científica entre la NASA y CONIDA (Agencia Espacial del Perú) para el lanzamiento de cohetes sonda desde la Base Aérea de Las Palmas con el fin de estudiar la atmósfera, así como desde Punta Lobos, Pucusana.

1983: Estados Unidos de América inició su colaboración con el Ministerio de Salud (Minsa) en investigaciones médicas militares.

1984: Se iniciaron las operaciones en el centro de investigación NAMRU South (antes NAMRID) en el Hospital Naval del Callao e Iquitos, dedicado al estudio de enfermedades tropicales como la malaria y el dengue.

1996: Se formalizó el apoyo de la Guardia Nacional de los Estados Unidos al Perú, fortaleciendo la preparación ante emergencias y la seguridad regional.

1997 y 2014: El astronauta peruano-estadounidense Carlos Noriega visitó el Perú, convirtiéndose en un símbolo de orgullo y éxito compartido en la exploración espacial.

Carlos Noriega, el astronauta perano-norteamericano visita Arequipa y da charlas en tres colegios. (Foto: Archivo de El Comercio / Jorge Malpartida) / JORGE MALPARTIDA TABUCHI

Siglo XXI: alianzas modernas y futuro

2006: Se estableció la Oficina Regional del Idioma Inglés (RELO) para promover la enseñanza del inglés en el Perú, facilitando el acceso a oportunidades globales y comerciales.

2007: Respuesta inmediata y apoyo logístico, luego del terremoto de Pisco, reforzando los lazos de ayuda humanitaria.

2015: Se lanzó la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI). Desde su creación, 113 jóvenes emprendedores peruanos han participado en este programa de intercambio para impactar sus comunidades.

2020-2023: Estados Unidos apoyó al Perú durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

2024: Concluyó un marco de siete años bajo el Pacto de Protección Infantil (CPC), con una inversión estadounidense de más de 9.8 millones de dólares para combatir la trata de menores.

2024: Se anunció la continuación del proyecto de lanzamiento de cohetes sonda mediante un nuevo memorando de cooperación entre la NASA y CONIDA (Agencia Espacial del Perú).

2025/2026: Celebraciones de los 200 años de relaciones diplomáticas, destacando dos siglos de amistad y una agenda enfocada en el desarrollo sostenible y la seguridad regional.

CRONOLOGÍA DE VISITAS DE PRESIDENTES (UN VICE) DE ESTADOS UNIDOS AL PERÚ

1.- El 07 de mayo de 1958 – Richard Nixon (vicepresidente)

El vicepresidente Richard Nixon llegó a Lima en una breve visita oficial.Fue recibido con expectativa, entre aplausos y algunas pifias en el centro de la capital. Cumplió reuniones y actos oficiales, anunciando apoyo cultural. La visita se tensó con protestas de estudiantes de Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pese a los incidentes, siguió su agenda y partió rumbo a Ecuador.

Lima, 7 de mayo de 1958. Llega al Perú el vicepresidente de los EE.UU. Richard Nixon. A su lado, vicepresidente del Perú Luis Gallo Porras (I). (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

2.- El 23 de marzo de 2002 — George W. Bush (presidente)

George W. Bush realizó la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos al Perú. Llegó a Lima apenas 72 horas después de un coche bomba cerca de la embajada estadounidense y sostuvo reuniones con el presidente peruano Alejandro Toledo. La visita duró alrededor de 17 horas y se centró en seguridad y cooperación económica.

3.- El 22-23 de noviembre de 2008 — George W. Bush (presidente)

Bush volvió al Perú para participar en la XVI Cumbre de APEC, realizada en Lima al final de su mandato. Fue recibido por el presidente Alan García y participó en actividades protocolares con líderes del Asia-Pacífico.

Lima, 23 de marzo de 2002. Visita oficial al Perú del presidente de los EE.UU. George W. Bush. Lo recibe el presidente peruano Alejandro Toledo. (Foto: Archivo de El Comercio / Rolly Reyna) / ROLLY REYNA

4.- El 19-20 de noviembre de 2016 — Barack Obama (presidente)

El presidente Barack Obama visitó Lima para la Cumbre APEC 2016, uno de sus últimos viajes internacionales como mandatario. Durante su estancia en Lima se reunió con jóvenes líderes latinoamericanos y reforzó la agenda comercial entre ambos países.

El 19 de noviembre de 2016, el presidente de los EE.UU. Barack Obama se reúne en la PUCP con jóvenes líderes de las Américas. (Foto: Archivo de El Comercio / Rolly Reyna) / ROLLY REYNA

VISITAS DE EXPRESIDENTES

1.- El 2009 (marzo) — Bill Clinton (expresidente)

El expresidente Bill Clinton visitó Lima y se reunió con el primer mandatario Alan García. Impulsó la Iniciativa Global Clinton, firmó acuerdos con el Ministerio de Salud (Minsa) y participó en actividades académicas y sociales, incluida una visita a emprendedoras en el distrito de San Juan de Lurigancho.

2.- El 3 oct. 1984, 5 abr. 2001 y 29 abr. 2009 — Jimmy Carter (expresidente)

El expresidente estadounidense Jimmy Carter visitó el Perú en tres ocasiones:

El 3 de octubre de 1984 llegó a Lima y se reunió con el mandatario Fernando Belaúnde Terry, recorriendo luego proyectos de vivienda en Cusco y Puno, además de sobrevolar el lago Titicaca.

El 5 de abril de 2001 regresó como observador internacional de las elecciones generales, encabezando una misión del Centro Carter para supervisar la transparencia del proceso.

El 29 de abril de 2009, realizó su última visita, cuando recibió en Lima un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo por su labor en derechos humanos y visitó la exposición “Tumbas Reales del Señor de Sipán”, en Palacio de Gobierno.

Lima, 30 de abril de 2009. El ex presidente de los EE.UU. Jimmy Carter es condecorado con la Medalla de la Defensoría del Pueblo 2009 por la titular de dicha institución Beatriz Merino (D) por su apoyo al diálogo para la solución de conflictos. (Foto: Archivo de El Comercio / Leslie Searles) / LESLIE SEARLES

CRONOLOGÍA DE VISITAS OFICIALES DE PRESIDENTES PERUANOS A LOS ESTADOS UNIDOS

1.- Manuel Prado Ugarteche (7 - 22 de mayo de 1942)

Homólogo: Franklin D. Roosevelt.

Contexto: Fue la primera visita oficial de un presidente sudamericano a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El motivo principal fue consolidar la alianza continental contra el Eje y coordinar la exportación de materias primas peruanas (caucho, metales) para el esfuerzo bélico.

Lima, 29 de setiembre de 1961. Arribo del presidente peruano Manuel Prado al Perú luego de su histórico viaje a los EE.UU. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

2.- Manuel Prado Ugarteche (19 - 22 de septiembre de 1961)

Homólogo: John F. Kennedy.

Contexto: Prado realizó su segunda visita oficial en el marco de la “Alianza para el Progreso”. Se discutieron temas de cooperación económica y el fortalecimiento de la democracia en la región frente a la influencia de la Revolución Cubana.

3.- Fernando Belaúnde Terry (27 de septiembre de 1984)

Homólogo: Ronald Reagan.

Contexto: Belaúnde visitó la Casa Blanca para tratar la crisis de la deuda externa latinoamericana y buscar apoyo crediticio (pidió un crédito de 300 millones de dólares). El presidente fue recibido con honores de Estado, y el presidente Reagan destacó el papel del Perú como democracia recuperada.

El presidente Fernando Belaunde se entrevistó con su homólogo norteamericano Ronald Reagan en septiembre de 1984. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

4.- Alberto Fujimori (17 de septiembre de 1991)

Homólogo: George H.W. Bush.

Contexto: La visita se centró en la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y la firma de acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (Sendero Luminoso).

5.- Alberto Fujimori (9 de octubre de 1998)

Homólogo: Bill Clinton.

Contexto: Los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, expresaron optimismo respecto al proceso de paz fronterizo tras una reunión de media hora con el mandatario estadounidense Bill Clinton, representante de uno de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro.

6.- Alejandro Toledo (11 de julio de 2006)

Homólogo: George W. Bush.

Contexto: Tras la visita de Bush a Lima en 2002 (la primera de un presidente estadounidense en funciones al Perú), Toledo viajó a Washington para impulsar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y fortalecer el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas).

7.- Alan García Pérez (10 de octubre de 2006)

Homólogo: George W. Bush.

Contexto: El objetivo central fue asegurar la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos, presentándolo como una herramienta fundamental para el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza.

Lima, 25 de enero de 2016. Alan García Pérez, como candidato presidencial en Proética, Transparency Internacional. (Foto: Archivo de El Comercio / Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

8.- Alan García Pérez (1 de junio de 2010)

Homólogo: Barack Obama.

Contexto: Se discutieron temas de seguridad regional, la implementación del TLC ya vigente y la cooperación en temas ambientales y de energía limpia. Además, Obama resaltó la capacidad del Perú para resistir el embate de la crisis internacional.

9.- Ollanta Humala Tasso (11 de junio de 2013)

Homólogo: Barack Obama.

Contexto: La agenda incluyó la cooperación en educación (programa Beca 18), seguridad ciudadana, lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la promoción de la inclusión social. En la cita, el mandatario estadounidense calificó al Perú como un importante socio estratégico en la región. Hubo un compromiso para fortalecer una alianza en la lucha contra las drogas.

10.- Pedro Pablo Kuczynski (24 de febrero de 2017)

Homólogo: Donald Trump.

Contexto: Fue el primer presidente latinoamericano en ser recibido por Trump. Se trataron temas de comercio bilateral, la situación política en Venezuela y la solicitud de extradición de Alejandro Toledo. En la cita, el presidente Trump dijo: “Es un gran honor tener al presidente Kuczynski. Perú es un gran vecino”.

Cajamarca, 30 de setiembre de 2016. Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski en viaje de inspección en Jaen y Cajamarca. (Foto: Archivo de El Comercio / Lino Chipana) / LINO CHIPANA / EL COMERCIO

11.- Dina Boluarte Zegarra (3 de noviembre de 2023) CASO ESPECIAL

Homólogo: Joe Biden.

Contexto: Fue solo un breve encuentro en el marco de la Cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), realizada en los EE.UU. Si bien la reunión no estuvo nunca en la agenda del presidente Biden, hubo un breve diálogo sobre migración y cooperación económica. La Cancillería peruana informó que la cita oficial no se concretó por falta de tiempo.

IMPACTO Y ESTADO ACTUAL DE LA RELACIÓN

Economía y Empleo: Las inversiones e industrias estadounidenses han generado 1.3 millones de empleos en el Perú, cifra superior a la de cualquier otro país. El comercio bilateral supera los 21,000 millones de dólares.

Las inversiones e industrias estadounidenses han generado en el Perú, cifra superior a la de cualquier otro país. El comercio bilateral supera los 21,000 millones de dólares. Turismo: Con más de 500,000 visitantes anuales, los Estados Unidos es el principal país emisor de turistas hacia el Perú.

Con más de 500,000 visitantes anuales, los Estados Unidos es el principal país emisor de turistas hacia el Perú. Cultura y Educación: Se han invertido 4.1 millones de dólares en la preservación del patrimonio cultural peruano en 16 regiones del país.

Se han invertido 4.1 millones de dólares en la preservación del patrimonio cultural peruano en 16 regiones del país. Más de 3,200 peruanos han accedido a centros académicos de élite mediante el programa Fulbright.



Seguridad y Narcotráfico: Desde 1966, la cooperación ha permitido erradicar más de 400,000 hectáreas de sembríos ilegales.

Fuente: Embajada de EE.UU. / Libro: Estados Unidos y el Perú. 1800-1995, de Lawrence A. Clayton / Archivo Histórico de El Comercio