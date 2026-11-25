El ídolo del rock and roll, de 35 años, tenía una agenda apretada en Lima: debía presentarse esa misma noche en el Canal 13 (hoy Panamericana Televisión, Canal 5), donde lo anunciaría Pablo de Madalengoitia; ofrecer audiciones con público en Radio Victoria, ubicada en la avenida Tacna; y actuar en el club nocturno Embassy, el lujoso grill del jirón Carabaya, en los portales de la plaza San Martín.

Pero la primera y única experiencia de Bill Haley en suelo peruano estuvo lejos de ser una bienvenida amable.

El famoso músico estadounidense Bill Halley llegó a Lima con su banda "Los Cometas". Halley era considerado como uno de los auténticos pioneros del rock and roll. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Apenas descendió por las escalinatas del avión procedente de Chile, un sujeto que se habría hecho pasar por admirador consiguió acercarse lo suficiente para robarle la billetera, que contenía sus documentos personales, la visa y 300 dólares. También desaparecieron un maletín, el abrigo que llevaba en el brazo y hasta el sombrero que tenía puesto.

Haley y sus músicos llegaban después de varias horas de viaje. El robo se produjo durante el recorrido que los pasajeros debían hacer desde el avión, estacionado en la pista, hasta las oficinas de Migraciones. En aquellos años, los curiosos podían acercarse sin demasiadas restricciones a las aeronaves.

Aquella noche, sin embargo, la multitud desbordó cualquier previsión. Había admiradores, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios peruanos, además de corresponsales extranjeros.

Los fans de Haley en Lima pasaron horas esperándolo en el altillo del aeropuerto donde antes el público festejaba la llegada de los pasajeros. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Unos querían obtener las primeras declaraciones del músico en el Perú; otros buscaban verlo de cerca y, si podían, tocarlo. La presión de los fanáticos fue tal que los vidrios de la puerta de ingreso del flamante terminal terminaron destrozados.

Masticando chicle sin parar, el músico estadounidense atendió con amabilidad a la prensa peruana. Aclaró que su nombre completo era William John Haley, que estaba casado y tenía cuatro hijos —tres hombres y una mujer—, y que sentía especial simpatía por los ritmos latinoamericanos, en particular por el bolero.

También Bill Haley manifestó sus deseos de conocer el Perú. Tenía un motivo personal: su mejor amigo y socio, Alejandro Valdez, era peruano. “Él me ha hecho conocerlos a ustedes antes y admirarlos como una civilización que dejó mucho que aprender de ellos”, declaró al reportero de El Comercio, Arturo Morales, y a los demás periodistas presentes.

Con buen humor, pero no sin sentir preocupación por sus documentos personales, Bill Haley dio sus primeras declaraciones a la prensa peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Cuando le preguntaron por el robo, el artista norteamericano no perdió la compostura, aunque dejó ver su preocupación: “Los trescientos dólares los ganaré de nuevo entre ustedes. Pero, ¡cómo hago con mis papeles de identidad!”. Sonreía mientras respondía las preguntas que se sucedían una tras otra.

¿Qué pensaba de Elvis Presley? “Es mi amigo, solo puedo decir eso”, contestó. Sobre la “Guerra Fría”, dijo que le gustaría viajar a Rusia. Días después, poco antes de abandonar el Perú, revelaría que las regalías de sus discos le reportaban unos 20 mil dólares mensuales en Estados Unidos.

Haley también contó que el nombre “Rock and roll” se lo había sugerido un disc jockey amigo suyo de Nueva York. Explicó que aquel ritmo, que ya había conquistado buena parte del mundo, recogía influencias del jazz, el dixieland y el blues. A su lado estaban los siete integrantes de ‘Los Cometas’: Billy Williamson, Johnny Grande, Rudy y Al Pompilli, Ralph Jones, Franny Breecher y Joe Oliver.

Rodeado de policías y representantes de su show en Lima, Haley se hospedó en el Hotel Savoy, en el centro de Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La comitiva abandonó el aeropuerto chalaco bajo resguardo policial y con un patrullero de escolta. Afuera, los admiradores seguían gritando y levantando carteles con un mensaje de bienvenida: “¡Welcome, Bill!”.

El cantante intentaba disimular su inquietud por los objetos perdidos. Ya en el autobús que lo trasladaba al canal de televisión, habría comentado, preocupado, a su asistente: “Es la primera vez que me roban mi carnet de identidad, Jim”. La primera noche limeña de Bill Haley había comenzado con un recibimiento multitudinario y un contratiempo que difícilmente olvidaría.

EL GRAN BILL HALEY CONMOCIONÓ A LIMA

El sábado 26 de noviembre de 1960, el Embassy abrió sus puertas para recibir al hombre que había puesto a bailar al mundo. Su presentación en la televisión peruana, la noche anterior, había multiplicado la expectativa. El local de la plaza San Martín tenía agotados los derechos de mesa, que costaban 80 soles por persona.

La presentación de Bill Haley y su banda "Los Cometas" causó revuelo en toda Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

“Hoy, fiesta del Rock and Roll”, anunciaba el cartel principal, que prometía la actuación del gran ‘Bill Haley y sus Cometas’”. La programación contemplaba un espectáculo familiar, de 12:30 a 2:30 de la tarde, y otro denominado “Te Danzant”, de 7 a 10 de la noche.

La jornada incluía también otros artistas y animadores, como sucedía en las presentaciones radiales. Los músicos que acompañaban a Haley no eran simples instrumentistas: tenían un talento especial para el espectáculo. El saxofonista y el contrabajista, en particular, arrancaban aplausos con sus contorsiones y piruetas. El propio artista los elogiaría en Lima: “No solo son extraordinarios con sus instrumentos, sino que son músicos para ver, oír y bailar con ellos”.

A pocos metros del Embassy, el cine Metro todavía ofrecía las últimas funciones de Ben-Hur (1959), la superproducción protagonizada por Charlton Heston. Mientras la película se despedía de la cartelera, el rock and roll volvía a ocupar el centro de la escena limeña.

El violonchelista de la banda "Los Cometas", Al Pompilli era uno de esos eximios artistas que con piruetas como esta se ganaba al público rocanrolero. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

El ritmo que había irrumpido a mediados de los años cincuenta conservaba intacta su capacidad de convocatoria, sobre todo gracias a éxitos mundiales como “Rock Around the Clock” (“Al compás del reloj”). Con Bill Haley y sus músicos en la capital peruana, los seguidores del género tenían una oportunidad que no se presentaba todos los días: verlo y escucharlo en directo.

La expectativa no disminuyó con el paso de las jornadas. El lunes 28 de noviembre, el Embassy decidió ofrecer una función dirigida a los jóvenes y a quienes, sin serlo tanto, querían disfrutar del rock and roll de Haley. La tarifa especial era de 35 soles, con todo incluido. La respuesta fue un éxito de público. Por unas horas, el salón se convirtió en una gran pista de baile.

El espectáculo de Haley y sus Cometas fue, entonces, uno de los sucesos musicales más importantes de Lima. Las funciones se realizaban con el local repleto y las entradas eran disputadas por el público.

Pero la estadía tenía fecha de término. Ese mismo lunes 28, mientras se anunciaba la programación, también se informaba que aquellas serían las últimas presentaciones de los músicos estadounidenses.

En principio, solo permanecerían dos días más: el martes 29 y el miércoles 30 de noviembre. Para esas jornadas se programaron tres funciones: a las 8 de la noche y, ya entrada la madrugada, a las 12:30 y 2:30. Una seguidilla de espectáculos poco habitual en el Embassy.

Sin embargo, el público limeño no parecía dispuesto a despedirse tan pronto. La demanda por más noches de rock and roll obligó al Embassy a negociar una presentación adicional. La gira de Haley tuvo que modificarse por otras 24 horas.

Bill Haley y 'Los Cometas' hicieron milagros en el escenario del Embassy limeño. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Así, el jueves 1 de diciembre de 1960, el cantante y sus músicos volvieron al escenario para ofrecer una última jornada en Lima, con tres funciones nocturnas. La última terminaría a las cuatro de la madrugada.

La crítica de espectáculos destacó la calidad musical del conjunto y su capacidad para ofrecer un espectáculo de nivel internacional. “Cada músico es un verdadero profesor del instrumento que ejecuta y contagian la alegría y animosidad del ritmo del rock and roll”, señaló una reseña de la época.

También resaltó el número del baterista, que ofrecía un solo de notable ejecución. Pero fue Al Pompilli, el virtuoso del violonchelo, quien se llevó algunos de los mayores aplausos del público y el reconocimiento de los críticos.

El famoso músico estadounidense Bill Halley llego a Lima para hacer historia. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La visita de Bill Haley se prolongó a poco más de una semana, entre el 25 de noviembre y los primeros días de diciembre de 1960. Después de Lima, la ruta continuaría por Bogotá, en Colombia; Caracas, en Venezuela; y Ciudad de México, antes de regresar a los Estados Unidos.

Para quienes consiguieron una entrada y pudieron verlo en el histórico Embassy de la plaza San Martín, aquellas noches quedaron entre las grandes experiencias musicales de aquel año.

El hombre que había hecho bailar al mundo, Bill Haley, se marchaba del Perú. Y, aunque llegó con siete músicos, una maleta y un sombrero que no pudo conservar, dejó en Lima varios días de rock and roll que sus admiradores difícilmente olvidarían.