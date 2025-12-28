| : Brigitte Bardot | falleció a los 91 años | diva del cine francés | vis | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Adiós BB: recordamos la breve visita de Brigitte Bardot a Lima en 1965

Hoy, 28 de diciembre de 2025, nos ha dejado una estrella que una vez acarició el cielo limeño. El mundo despide a Brigitte Bardot, ícono del cine francés.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Era en Lima, el 11 de enero de 1965. La llegada al aeropuerto Jorge Chávez de la actriz francesa Brigitte Bardot movilizó a toda la prensa de la capital. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Era en Lima, el 11 de enero de 1965. La llegada al aeropuerto Jorge Chávez de la actriz francesa Brigitte Bardot movilizó a toda la prensa de la capital. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Adiós BB: recordamos la breve visita de Brigitte Bardot a Lima en 1965
Resumen de la noticia por IA
Adiós BB: recordamos la breve visita de Brigitte Bardot a Lima en 1965

Adiós BB: recordamos la breve visita de Brigitte Bardot a Lima en 1965

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El mundo despide a Brigitte Bardot, ícono del cine francés, voz incansable por los derechos de los animales y figura que marcó una época con su luz y su presencia. Bardot falleció a los 91 años, según anunció la fundación que llevó su nombre.

Hace 60 años y 11 meses, el 11 de enero de 1965, la actriz francesa llegó por primera vez a Lima, aterrizando al mediodía en el aeropuerto Jorge Chávez.

Tenía apenas 30 años y ya era un fenómeno internacional, símbolo de sensualidad, libertad y audacia. Desde el primer momento, su paso por nuestra tierra se sintió como un “huracán de luz” en medio de la monotonía limeña, como lo describió El Comercio en esos días.

Aquel enero de 1965 fue inolvidable. La diva francesa Brigitte Bardot nos miraba a los ojos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Aquel enero de 1965 fue inolvidable. La diva francesa Brigitte Bardot nos miraba a los ojos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La actriz había arribado directamente desde Río de Janeiro a bordo del Varig Convair 990-A, el mismo avión que, un día después, la trasladaría a Bogotá, su segunda escala antes de continuar rumbo a México, donde iniciaría el rodaje de ¡Viva María!

Durante su breve estadía, con esa voz suave que encendía titulares, Bardot dijo a los reporteros: “Quisiera llevarme un poco de esta tierra peruana”, una frase que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon y nos recuerda aún hoy el calor y la curiosidad con que la recibió Lima.

Hoy, al recordar su partida, muchos evocamos esa imagen fugaz de la diva en nuestro primer terminal aéreo, su sonrisa tímida ante el asombro de los limeños, y su deseo de llevarse un pedazo de nuestra tierra.

La brisa limeña de ese 11 de enero de 1965 puso en aprietos a la actriz francesa famosa por sus siglas BB. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
La brisa limeña de ese 11 de enero de 1965 puso en aprietos a la actriz francesa famosa por sus siglas BB. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Que este adiós sirva para recordar no solo a la actriz inolvidable que fue Brigitte Bardot, mujer que, aunque compleja y siempre única, una vez cruzó océanos para encontrarse con nuestra Lima y dejarnos una frase que todavía vibra en el corazón de quienes la escucharon.

Descansa en paz, Brigitte Bardot, BB, y gracias por llevarte un poco del Perú… y por dejarnos guardar un poco de ti en nuestra memoria.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua