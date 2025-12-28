Adiós BB: recordamos la breve visita de Brigitte Bardot a Lima en 1965

El mundo despide a Brigitte Bardot, ícono del cine francés, voz incansable por los derechos de los animales y figura que marcó una época con su luz y su presencia. Bardot falleció a los 91 años, según anunció la fundación que llevó su nombre.

Hace 60 años y 11 meses, el 11 de enero de 1965, la actriz francesa llegó por primera vez a Lima, aterrizando al mediodía en el aeropuerto Jorge Chávez.

Tenía apenas 30 años y ya era un fenómeno internacional, símbolo de sensualidad, libertad y audacia. Desde el primer momento, su paso por nuestra tierra se sintió como un “huracán de luz” en medio de la monotonía limeña, como lo describió El Comercio en esos días.

Aquel enero de 1965 fue inolvidable. La diva francesa Brigitte Bardot nos miraba a los ojos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La actriz había arribado directamente desde Río de Janeiro a bordo del Varig Convair 990-A, el mismo avión que, un día después, la trasladaría a Bogotá, su segunda escala antes de continuar rumbo a México, donde iniciaría el rodaje de ¡Viva María!

Durante su breve estadía, con esa voz suave que encendía titulares, Bardot dijo a los reporteros: “Quisiera llevarme un poco de esta tierra peruana”, una frase que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon y nos recuerda aún hoy el calor y la curiosidad con que la recibió Lima.

Hoy, al recordar su partida, muchos evocamos esa imagen fugaz de la diva en nuestro primer terminal aéreo, su sonrisa tímida ante el asombro de los limeños, y su deseo de llevarse un pedazo de nuestra tierra.

La brisa limeña de ese 11 de enero de 1965 puso en aprietos a la actriz francesa famosa por sus siglas BB. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Que este adiós sirva para recordar no solo a la actriz inolvidable que fue Brigitte Bardot, mujer que, aunque compleja y siempre única, una vez cruzó océanos para encontrarse con nuestra Lima y dejarnos una frase que todavía vibra en el corazón de quienes la escucharon.

Descansa en paz, Brigitte Bardot, BB, y gracias por llevarte un poco del Perú… y por dejarnos guardar un poco de ti en nuestra memoria.