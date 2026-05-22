En una ceremonia cargada de optimismo político y fiesta vecinal, el alcalde de Lima Metropolitana, Eduardo Orrego Villacorta, entregó oficialmente a la ciudad el flamante intercambio vial de la avenida Alfredo Benavides con la Panamericana Sur, en la jurisdicción de Santiago de Surco.

Aquella mañana de otoño, los cláxones de los vehículos pesados y los vítores de las delegaciones escolares locales se mezclaron en una fauna urbana que celebraba el fin de los eternos cuellos de botella en la zona. Los vecinos de Surco, acompañados por delegaciones de los distritos colindantes, se congregaron en las inmediaciones de la monumental estructura para presenciar el tradicional corte de cinta.

Vista panorámica del intercambio vial en la Panamericana Sur con Benavides, en Surco. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)

La magnitud de la obra no era menor en una Lima que ya sentía la enorme presión de su crecimiento demográfico. El imponente viaducto se erigía como la respuesta de ingeniería civil más avanzada de su tiempo para resolver un nudo vehicular que asfixiaba el tránsito hacia las playas de la capital y las nacientes urbanizaciones del cono sur.

Para la gestión del arquitecto Eduardo Orrego, líder de las filas de Acción Popular, esta inauguración representaba la cristalización de una promesa de campaña y el punto de partida de un ambicioso plan de infraestructura financiado por el Banco Mundial.

En el ambiente de ese cruce Benavides-Panamericana Sur se respiraba un aire de triunfo técnico y político indispensable para el partido de gobierno.

VIADUCTO BENAVIDES-PANAMERICANA: EL RETO TÉCNICO SOBRE EL ASFALTO

La obra, bautizada técnicamente como un “bypass”, consistía en una amplia y cómoda autopista provista de modernos paraderos diseñados específicamente para el transporte público masivo. El tramo central de la intervención vial presentaba una extensión exacta de un kilómetro de longitud, devolviendo la fluidez necesaria a ese estratégico punto vial.

El mismo día de la inauguración, el 23 de mayo de 1983, El Comercio publicó este aviso del municipio limeño con datos de los constructores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El proyecto contempló una renovación integral del entorno urbano inmediato, un esfuerzo que abarcó la pavimentación y repavimentación de pistas secundarias y veredas peatonales adyacentes, severamente desgastadas por el paso del tiempo.

Asimismo, la seguridad vial dio un salto cualitativo con la instalación de un moderno sistema de semaforización electrónica y señalización vertical y horizontal de alta visibilidad.

La iluminación nocturna fue otro de los componentes más destacados por los técnicos de la municipalidad limeña durante el recorrido de inspección. El viaducto fue dotado de potentes luces que garantizaban la visibilidad en ambos sentidos de la vía, un detalle no menor para la prevención de accidentes en una ruta caracterizada por el exceso de velocidad en horas de la madrugada.

Detrás de este coloso de concreto se encontraba el esfuerzo técnico de prestigiosas firmas locales de la ingeniería civil peruana. El diseño del proyecto arquitectónico e industrial estuvo a cargo de la consultora Barriga-Dall’Orto, mientras que las minuciosas labores de supervisión recayeron en el consorcio Schmidt & Chávez-Tafur.

El alcalde de Lima, Eduardo Orrego, en el estrado oficial rodeado de otros alcaldes de la provincia de Lima, boy scouts y escolares. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)

Noticia del día que El Comercio informó en detalle. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La constructora Cojansa fue la empresa responsable de edificar la estructura, logrando una verdadera hazaña para los estándares de la época. La firma entregó la obra terminada en un total de 80 días, antes del plazo originalmente establecido en el contrato; un verdadero hito de eficiencia que fue aplaudido por las autoridades del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Para dar una solución integral a los peatones que cruzaban la vertiginosa Panamericana Sur, la estructura incorporó de igual modo más de un puente peatonal en la avenida Benavides. Estas pasarelas permitieron el flujo seguro de los vecinos de las zonas residenciales altas hacia los nuevos paraderos de ómnibus habilitados bajo el viaducto.

SURCO: UN PUENTE HACIA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

El alcalde Eduardo Orrego, fiel a su estilo dinámico y dialogante, aprovechó su discurso inaugural para remarcar el profundo impacto social que traería consigo el nuevo intercambio de Surco.

El burgomaestre enfatizó que la obra permitía incorporar formalmente a extensos sectores populares como Pamplona Alta y San Juan de Miraflores a la red vial troncal de la capital.

La cinta bicolor lista para ser cortada por el alcalde Orrego en Benavides con la Panamericana Sur. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)

“Esta es una obra de justicia para el sur de Lima”, exclamó Orrego ante una audiencia que aplaudía desde los terraplenes del flamante bypass. La infraestructura de transporte dejaba de ser un lujo de los distritos céntricos para convertirse en una herramienta de democratización del espacio público urbano.

Como un tierno y simbólico detalle de la jornada, los pequeños escolares del Colegio La Inmaculada, ubicado a escasa distancia de la nueva interconexión, jugaron un rol protagónico. Rompiendo el protocolo oficial de las autoridades, invitaron formalmente al alcalde limeño a cruzar a pie las flamantes instalaciones del paso a desnivel.

Orrego accedió sonriente a la petición de los menores y caminó junto a ellos por el asfalto recién endurecido, casi fresco, seguido muy de cerca por una numerosa comitiva de regidores, funcionarios ediles y periodistas de los principales diarios limeños. Las fotografías de la posteridad inmortalizaron aquel espontáneo momento en comunidad.

La trascendencia de este bypass formaba parte de una visión geopolítica local mucho más amplia para Lima. El alcalde metropolitano anunció en el mismo acto que los créditos internacionales obtenidos del Banco Mundial por un monto de 108 millones de dólares permitirían continuar con un circuito de obras similares en otros puntos críticos.

El sencillo estrado colocado en el comienzo del puente Benavides. Entonces, el tráfico de hoy no existía. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)

Dentro de esta planificación metropolitana, el burgomaestre detalló que ya se venían diseñando futuros pasos a desnivel e interconexiones para los distritos de San Luis y San Martín de Porres. Proyectos similares se proyectaban sobre la autopista a Ventanilla, la urbanización Ingeniería, así como la intersección de la avenida Javier Prado con Evitamiento y la Panamericana Norte.

ORREGO EN ACCIÓN: EL LEGADO DE UNA LIMA MODERNA

El alcalde Orrego reconoció con hidalguía que, debido a la proximidad del término de su gobierno municipal, la ejecución de la gran mayoría de estos proyectos viales integrales quedaría en manos de la próxima gestión municipal de 1984-1986, que ganaría el izquierdista Alfonso Barrantes.

Sin embargo, la administración municipal de Eduardo Orrego dejaba los cimientos técnicos firmes y el financiamiento asegurado. La entrega del bypass de Benavides coincidió, además, con una serie de importantes avances comunales en el cono sur, como la construcción de 12 kilómetros de troncales en el distrito de Villa El Salvador.

Estas grandes obras viales conjuntas reflejaban la voluntad política y administrativa de la alcaldía limeña por mitigar las enormes carencias de las zonas periféricas de la ciudad.

Numerosos escolares de la zona hacen guardia en la inauguración del bypass de la av. Benavides con la Panamericana Sur. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Humberto Artadi)

El acto inaugural contó con la presencia de diversas autoridades locales del sur de Lima, como los alcaldes de los distritos balnearios de Santa María del Mar y San Bartolo. Los burgomaestres aprovecharon la vitrina pública para exponer las urgentes necesidades de agua potable que padecían sus alejadas jurisdicciones costeras.

Aquel histórico 23 de mayo de 1983 quedó grabado en la memoria urbana de Lima como el día en que la modernidad del concreto se puso al servicio de la integración de la ciudad.

El bypass de la avenida Benavides demostró que, pese a la crisis económica y violencia política de los años 80, la planificación urbanística lograba materializar los grandes sueños del desarrollo vial de la ciudad.