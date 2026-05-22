Por Carlos Batalla

El lunes 23 de mayo de 1983 quedó marcada como una fecha clave para los miles de limeños que a diario se desplazaban hacia los balnearios y los pujantes distritos del sur de la capital.

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