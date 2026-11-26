Entre las cuadras tres y cuatro de la avenida Camino Real, sobre antiguos terrenos vinculados a la familia Ayulo Pardo, abrió sus puertas el Centro Camino Real.

Con sus líneas modernas, sus vitrinas y sus luces de neón, el nuevo edificio anunciaba otra forma de comprar, pasear y encontrarse en una Lima que todavía buscaba recuperar la confianza tras años de crisis política.

El Centro Camino Real fue en su momento el punto de cita de gran parte de la niñez y juventud limeña y de sus visitantes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La prensa estaba muy interesada en dar esa noticia porque era un llamado claro a la inversión en el país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

CAMINO REAL: EL ESTRENO Y LA PROMESA DE MODERNIDAD

La inauguración del inmenso local reunió a autoridades, empresarios y vecinos que querían conocer el resultado de meses de obras públicas. Hasta entonces, la mayoría de los sanisidrinos compraban en las galerías del Centro Histórico de Lima, las tiendas de la avenida Larco y los primeros centros comerciales de Miraflores y el propio San Isidro.

El Centro Camino Real proponía algo distinto: reunir en un solo lugar una oferta comercial y de servicios que hasta entonces estaba dispersa por Lima.

El arquitecto Daniel Arana concibió el proyecto con varios niveles, plazas interiores y fachadas de líneas limpias, en sintonía con el perfil residencial y financiero de San Isidro.

El conjunto incluía torres de oficinas y estacionamientos subterráneos, estos últimos pensados para un público que empezaba a moverse al ritmo del automóvil. Camino Real no se limitaba a reunir tiendas: proponía integrar el comercio y el trabajo en un mismo espacio.

Sus amplias instalaciones internas y externas daban al centro comercial un toque de modernidad magnánima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Avisos como este se reproducían dando cuenta de las ventajas de ir al centro comercial de la avenida Camino Real. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Para muchos visitantes, la novedad no estaba solo en las tiendas, sino en las escaleras mecánicas. Subir de un piso a otro sin esfuerzo era todavía una experiencia poco común en Lima. Los niños y jóvenes repetían el recorrido, atraídos por aquel mecanismo que los llevaba de un nivel a otro, mientras los adultos miraban el movimiento desde las barandas.

Aunque la inauguración oficial fue el 25 de noviembre de 1980, el complejo completó su oferta seis días después. El 1 de diciembre abrieron las salas de cine Real 1 y Real 2, en el segundo nivel, con capacidad para 500 espectadores cada una.

La película elegida para el estreno fue Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Su exhibición convocó a numerosos cinéfilos, que acudieron desde las primeras funciones.

El presidente Fernando Belaunde asistió a la apertura del Centro Camino Real. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Belaunde llegó al recinto comercial con ministros de Estado y con la primera dama Violeta Correa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Alrededor de las boleterías se extendía una variada oferta comercial. Había boutiques de ropa importada, relojerías, zapaterías, librerías y cafés. Para buena parte de la clase media limeña, recorrer esos establecimientos era también una manera de acercarse a las novedades y tendencias que llegaban del extranjero, sin salir de la ciudad.

CAMINO REAL: VITRINAS, ENCUENTROS Y VIDA COTIDIANA

Con los meses, Camino Real pasó a formar parte de la rutina de los limeños. Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, sus pasillos reunían a escolares, universitarios y familias que llegaban a pasear, mirar tiendas o encontrarse con conocidos. No siempre hacía falta concertar una cita: bastaba con darse una vuelta por el centro comercial.

El café recién pasado compartía el ambiente con las juguerías, las heladerías y los primeros locales de comida rápida que atraían al público joven.

Los pasillos de Camino Real eran un lujo que atraía las miradas de grandes y chicos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Algunos bajaban a los niveles inferiores para buscar discos, artículos deportivos o distintos servicios; otros ocupaban las bancas interiores mientras esperaban la función de cine de la noche.

Camino Real ofrecía algo que entonces no era habitual: pasar buena parte de la tarde bajo un mismo techo, sin tener que ir de un lugar a otro.

La actividad allí reflejaba el movimiento social de los primeros años de los 80. En sus pasillos se estrenaban modas, se comentaban las películas de cartelera y se encontraban personas de distintos sectores de Lima. El ambiente de sus tiendas y cafés parecía ajeno a los problemas que comenzaban a sentirse fuera de ese inmenso espacio comercial.

Desde el 1 de diciembre de 1980, el público asistió masivamente al centro comercial. Hubo eventos (activaciones) y ofertas interesantes para un público ávido de novedades. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Pero la grave situación del país pronto alcanzó también a sus comerciantes y visitantes. La inflación redujo la capacidad de compra de las familias y obligó a los negocios a revisar sus precios y ajustar sus inventarios. Lo que antes era una oferta atractiva empezó a resultar menos accesible para muchos consumidores.

A las dificultades económicas se sumó el avance del terrorismo y la inseguridad. Los coches bomba, los apagones y el temor a circular por las calles después del anochecer alteraron las costumbres de los limeños.

Las visitas nocturnas perdieron frecuencia y el movimiento de otros años comenzó a disminuir. Camino Real, que había convocado a tanta gente, tampoco pudo mantenerse al margen de ese cambio.

Video promocional del propio Centro Comercial Camino Real en TV. peruana.

CAMINO REAL: DEL ESPLENDOR OCHENTERO A LA MEMORIA DEL ARCHIVO

En los años 90, con la estabilización económica y la aparición de una nueva generación de centros comerciales, Camino Real comenzó a perder terreno.

Los nuevos malls, más amplios y con una administración centralizada, tenían una ventaja que el antiguo complejo de San Isidro no podía ofrecer.

La propiedad del centro comercial sanisdrino estaba repartida entre decenas de dueños, lo que dificultaba ponerse de acuerdo para emprender remodelaciones, mejorar la seguridad o renovar la oferta comercial.

Para fines de los años 80, la crisis económica y la inseguridad generada por las hordas terroristas llevaron al centro comercial a una grave crisis. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La falta de una administración que organizara el conjunto también se hizo sentir en sus tiendas. Sin capacidad para negociar con grandes marcas ni establecer una oferta comercial coherente, algunos establecimientos cerraron y otros cambiaron de rubro. Los pasillos fueron perdiendo movimiento y el edificio empezó a mostrar las consecuencias de años sin una renovación integral.

Las fotografías y crónicas de la inauguración, ocurrida el 25 de noviembre de 1980 (el día también de la histórica pelea entre Sugar Ray Leonard y “Mano de Piedra” Durán), permiten recordar lo que significó Camino Real para Lima.

Aquel centro comercial que sorprendió con sus escaleras mecánicas, sus salas de cine y sus grandes vitrinas, terminó enfrentando las dificultades de un negocio que había cambiado. Su historia también quedó ligada a la transformación de la ciudad y sus hábitos de consumo.

Hoy, se anuncian nuevas inversiones para rescatar el centro comercial sanisidrino del olvido. Sería bueno volver a ver Apocalypse Now esta vez remasterizado, o a los chicos y chicas pasear en patines ahora aerodinámicos.