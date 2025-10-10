| : Caminos del Inca | Gran Premio Caminos del Inca | carrera peruana 1970 | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Caminos del Inca 1970: historias, ganadores y las mejores fotos exclusivas del rally más duro de hace 55 años

Hace apenas dos días, el 8 de octubre, arrancó Caminos del Inca 2025, el emblemático rally que recorre varios departamentos del Perú y pone a prueba la destreza y resistencia de los participantes. Sin embargo, fue en la memorable edición de septiembre de 1970 que la historia de esta carrera alcanzó un punto de inflexión: ese año quedó grabado como un clásico absoluto del automovilismo peruano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
El ganador absoluto en el cuadro general de Caminos del Inca 1970 fue el gran corredor peruano Henry Bradley. La imagen es del 13 de septiembre de 1970, cuando todo empezaba en la partida en Moyopampa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Jorge Chávez)
El ganador absoluto en el cuadro general de Caminos del Inca 1970 fue el gran corredor peruano Henry Bradley. La imagen es del 13 de septiembre de 1970, cuando todo empezaba en la partida en Moyopampa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Jorge Chávez)
/ JORGE CHAVEZ
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Caminos del Inca 1970: historias, ganadores y las mejores fotos exclusivas del rally más duro de hace 55 años
Resumen de la noticia por IA
Caminos del Inca 1970: historias, ganadores y las mejores fotos exclusivas del rally más duro de hace 55 años

Caminos del Inca 1970: historias, ganadores y las mejores fotos exclusivas del rally más duro de hace 55 años

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En 1970, una auténtica odisea sobre ruedas desafió la cordillera y voluntad de quienes se atrevieron a recorrerla, entre héroes anónimos y ovaciones que resonaban en cada pueblo andino. Ese año, el Gran Premio Caminos del Inca consagró a Henry Bradley como tricampeón, en una edición marcada por la astucia, el drama mecánico y el cálido abrazo del público. El espíritu indomable del automovilismo peruano vibró desde su partida en el polvo de Moyopampa, al este de Lima. Aquella quinta edición fue, sin duda, la más difícil hasta entonces: el clima adverso, los abismos y las constantes fallas mecánicas se confabularon para poner a prueba a los grandes y consagrar al más merecedor. Al final, la bandera a cuadros ondeó para Bradley, pero también para la tenacidad y el coraje de toda una generación de bravos corredores.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua