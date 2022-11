Cecilia Barraza cumple 70 años: sus inicios en ‘Trampolín a la Fama’, el apoyo de Alicia Maguiña y un retiro por todo lo alto

Cecilia Barraza nació el 5 de noviembre de 1952 en Lima rodeaba de criollismo. En el hogar de los Barraza Hora se bailaba y cantaba a ritmo de Jesús Vásquez y Felipe Pinglo Alva. Sus padres Julia Hora y Carlos Barraza fueron grandes impulsores de los talentos artísticos de sus hijos. Fue su madre quien los animó a formar el ‘Clan Barraza’, un espectáculo familiar que combinaba canto, comedia y declamación.

Cecilia Barraza recibió a periodistas del diario decano en su casa en mayo de 1971. Foto: GEC Archivo Histórico / EL COMERCIO

Su trayectoria artística comenzó en 1971 cuando ganó un concurso de canto en el programa ‘Trampolín a la Fama’ de Augusto Ferrando. Para los entendidos de la época, Cecilia Barraza era la “nueva senda, la novel expresión pionera de una juventud que expresa su sentir hacia la canción peruana”.

“Fue la señora Alicia Maguiña, quien confió en mí y lo refrendó Chabuca Granda, cuando me entregaron sus temas. Y, no solo aquí sino en México, logré un éxito, que no había imaginado, en tan corto tiempo, y en lugares como en el Municipal, cuando el Festival de la Canción Peruana, o en México, representando a nuestra patria en ‘Vale un Perú’, como uno de los elementos que se escogiera para esa importante gira a nivel internacional”, declaró Cecilia Barraza aquel año.

Los hermanos Cecilia y Miguel Barraza crecieron en el seno de una familia que amaba la música criolla y la poesía. Postal de 1977. Foto: GEC Archivo Histórico

“Creo que vivo un sueño. Y un sueño muy rápido. Mire Ud. giras, grabaciones, discos, televisión, compromisos al extranjero, y el saber que nuestra juventud ya tiene un modo de expresar, también la música nuestra, pero de una forma que espero muestre cada día mas a muchos que así lo sentimos y que creo que como yo logren una oportunidad”, agregó en aquel entonces al periodista del diario decano.

La canción que marcaría su carrera sería ‘Toro Mata’: “Grabé en el año 72 el Toro Mata, que fue el que me dio más satisfacciones tanto económicas como artísticas. En ese momento sólo los Vásquez, Victoria y Nicomedes Santa Cruz, es decir gente negra, hacían esta música. En ese sentido hice un trabajo de pionera porque a partir de allí se empezó a difundir la música negra cantada por blancos”.

Cecilia Barraza y Porfirio Vásquez armando la jarana en 1981. Foto: GEC Archivo Histórico

En sus 48 años de trayectoria artística, Cecilia Barraza llenó teatros en Perú y el extranjero. La televisión no le fue esquiva, pues fue conductora del programa ‘Mediodía criollo’ entre 2001 y 2006. Su picardía y buen humor alegraron la hora del almuerzo de sus televidentes. Posteriormente, condujo los programas ‘Lo Nuestro’, ‘Corazón peruano’ y ‘Cántame tu vida’. En este último realizó 35 programas entre ellos uno dedicado a su mentora, la gran Alicia Maguiña.

En el día de la Canción Criolla de 2019, Cecilia Barraza ofreció un espectáculo de primera tal como prometió a sus seguidores cuando anunció semanas antes su inesperado retiro. Su último concierto fue titulado con una de las frases de una canción de Andrés Soto: ‘Quisiera ser como el tiempo, que no le teme a las horas…’

Cecilia Barraza se despidió de los escenarios con magistral concierto en el Gran Teatro Nacional (Foto: Luis Gonzales)

Aquella noche sus fanáticos llenaron el Gran Teatro Nacional. Entre tonderos, vales, marineras y mixes de jaranas Cecilia Barraza hizo un repaso por su exitosa trayectoria. La gran Regina Alcóver, los compositores José Escajadillo y Pepe Villalobos y la cantante Pamela Abanto acompañaron a la cantante en el escenario.