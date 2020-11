Conforme a los criterios de Saber más

La primera vez que nuestra selección enfrentó a Chile en Santiago fue en el Campeonato Sudamericano de 1941. En aquel partido, el conjunto local ganó 1 a 0 a un elenco peruano que venía de ser el vigente campeón del torneo (1939). Años después, en 1952, el equipo chileno volvería a ganar, esta vez por 3 a 2. Los primeros dos resultados como visitantes no eran los esperados.

A mediados de setiembre de 1954, nuevamente nos enfrentaríamos al conjunto sureño en su capital. En esta ocasión, un combinado de la Asociación Central de Fútbol (ACF) disputó la segunda edición de la Copa del Pacífico. El primer partido se jugó la tarde del viernes 17 de setiembre. El resultado: 2 a 1 a favor del dueño de casa. La mala racha nos seguía hasta esa competición; aunque, estaría cerca de romperse.

PREVIA DEL SEGUNDO PARTIDO

Al día siguiente, el 18 de setiembre, los jugadores peruanos pasaron por una sesión de recuperación muscular tras el duro encuentro. Tito Drago tenía una hinchazón en la tibia y era posible que se perdiera el segundo partido. Sin embargo, los integrantes de aquella selección creían en el triunfo. Así lo expresó el mayor Carlos Cobilich, jefe de la delegación nacional: “Los jugadores están con gran espíritu y dispuestos a lograr la victoria de principio a fin”.

Así informó El Comercio sobre uno de los goles de Chile en el primer partido de la Copa del Pacífico. (Foto: GEC Archivo histórico)

El seleccionador de Chile, Mario Pretto, creía que su equipo volvería a ganar otra vez. En esta ocasión, con menos dificultades; ya que, había comprobado que su sistema defensivo estaba mucho más afiatado y que la línea media tenía mayor coordinación con la delantera. Una confianza que se reforzó tras la victoria en el primer partido.

IGUALADO PRIMER TIEMPO

La tarde del 19 de setiembre de 1954, el combinado peruano salió decidido a llevarse el encuentro en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Más de 21 mil espectadores abarrotaron las gradas del histórico recinto sureño. El equipo local formó con Livingstone; Carrasco y Torres; Cortés, Vera y Álvarez; Musso, Hormazábal, Lorca, Meléndez y Ramírez. Nuestra selección alineó a Suárez; Delgado y Garrido; Bedoya, Colunga y Heredia; Lazón, Barbadillo, Castillo, Mosquera y Gómez Sánchez. El juez del partido fue el árbitro chileno Carlos Robles.

El primer tiempo de ese 'Clásico del Pacífico' fue muy parejo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El juego empezó igualado. La primera opción de peligro fue para el equipo local. A los 9 minutos del primer tiempo, Lorca asustó la valla nacional con un fuerte remate que rozó ligeramente uno de los palos. Minutos después, llegó la primera ocasión clara para nuestra selección. El ‘Huaqui’ Gómez Sánchez mandó un peligroso centro que Livingstone pudo sacar en la línea de gol. La jugada fue anulada por fuera de juego.

A los 20 minutos, el arquero peruano Suárez evitó un gol cantado tras tapar un mano a mano contra Ramírez. Instantes después, Colunga le sacó de los pies otra opción clara al mismo centrocampista chileno. El equipo local estaba más cerca de abrir el marcador. A los 38′, Meléndez anotó el primer gol de de Chile tras un rápido contragolpe. Esto hizo que nuestra selección reaccionara en los últimos minutos. ‘Vides’ Mosquera y el ‘Huaqui’ Gómez Sánchez intentaron con dos remates desviados. La primera parte terminó con una ocasión peruana que chocó en el travesaño. Así, ambos equipos se fueron al descanso.

Jugada en la que Carlos Lazón lucha el balón contra la férrea defensa chilena. (Foto: GEC Archivo Histórico)

PERÚ TOMA EL MANDO EN EL COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, el equipo peruano empezó a jugar más preciso. Las combinaciones por las bandas le hacían daño al conjunto chileno. Es así, como en los primeros minutos, Barbadillo mandó un cabezazo cerca del horizontal y Gómez Sánchez estuvo cerca de marcar. El elenco nacional mandaba en todas las zonas del juego. Más aun, cuando a los 55 minutos, ingresó Alberto Terry por Roberto Castillo. Una fiesta de goles estaba por llegar.

Cuatro minutos después de su entrada al campo, ‘Toto’ Terry empató el encuentro tras un remate cruzado que dejó sin chances al golero chileno Livingstone. La barra peruana saltó de algarabía en el recinto sureño. Sin embargo, esta alegría duró poco. A los 62′, Meléndez volvió a adelantar al local tras una gran jugada individual. Nuevamente, nuestra selección estaba abajo en el marcador. Se repetía el resultado del primer partido.

Instantes en que 'Toto' Terry marca el primer gol de nuestra selección. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Esto hizo que Perú reaccionara con juego y orgullo. A los 68 minutos del complemento, ‘Toto’ Terry volvió a empatar el partido con un golazo olímpico. El dominio del conjunto nacional creció en todas las líneas del campo. En el estadio, se escuchaban los gritos de los 4 mil peruanos presentes. La superioridad se vio plasmada con un tercer gol. A los 73′, el ‘Huaqui’ Gómez Sánchez fusiló al arquero chileno con un potente remate cruzado.

Desde ese momento, Perú empezó a “bailar” a Chile. Esta supremacía solo era detenida por la agresividad en las faltas de los jugadores chilenos. A los 79 minutos, el mismo Gómez Sánchez marcaría el cuarto gol peruano con un disparo rasante. Cerca del final del encuentro, ‘Vides’ Mosquera casi anota el quinto tras realizar una espectacular chalaca que casi se mete en un ángulo. El resultado final fue 4 a 2 a favor de la bicolor. Era la primera vez que una selección peruana vencía al eterno rival en su propio campo.

Celebración del cuatro gol peruano. (Foto: GEC Archivo Histórico)

CELEBRACIONES DESPUES DEL PARTIDO

Tras el pitazo final, ‘Toto’ Terry y el ‘Huaqui’ Gómez Sánchez, fueron levantados en hombros por el público peruano presente en el estadio. La victoria llenó de euforia a los pocos connacionales que invadieron el campo. Una verdadera fiesta se vivió en el camarín del combinado nacional. Allí, varios jugadores se abrazaron con dirigentes y aficionados. Algunos como Garrido y Colunga lloraron de emoción. Luego, toda la delegación subió en varios ómnibus y se trasladó hasta el hotel de concentración, vitoreando el nombre del Perú por las calles de Santiago.

En Lima, cerca de 8 mil espectadores celebraron en las inmediaciones del coloso “José Díaz” tras enterarse por radio de la victoria peruana. Ellos estaban en el histórico recinto limeño disfrutando de un amistoso internacional entre el Deportivo Independiente Medellín de Colombia y Atlético Chalaco. La satisfacción por el triunfo también hizo que tres personas giraran un cheque con 200 soles para entregarles a sus nuevos héroes a su retorno. Algunas personas festejaron el triunfo en las inmediaciones del diario decano, en donde se reunión para escuchar la radiodifusión del encuentro.

Festejos en las tribunas del Estadio Nacional de Lima tras enterarse de la victoria peruana. (Foto: GEC Archivo Histórico)

LLEGADA A LIMA DE LA DELEGACIÓN PERUANA

La tarde del martes 21 de setiembre de 1954, miles de hinchas se congregaron en el estacionamiento de la tribuna sur del Estadio Nacional para organizar un multitudinario recibimiento a la delegación peruana. Desde ese lugar, varios ómnibus llenos de familiares de los jugadores y aficionados, partieron rumbo al aeropuerto de Limatambo. En el terminal aéreo, cientos de autos particulares esperaban con ansías la llegada del avión. La recepción era lo más parecido al regreso de selección peruana de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

Horas después, el presidente del Comité Nacional de Deportes, el Ministro de Guerra, algunos miembros de la Federación Peruana de Futbol (FPF), de la Asociación Central de Fútbol (ACF) y de los clubes profesionales, llegaron al aeropuerto limeño. Todos querían ser parte de los festejos por la nueva hazaña futbolística.

Alberto Terry y Oscar Gómez Sánchez a su llegada al aeropuerto de Limatambo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

A las 6 y 30 de la tarde, un avión de Panagra aterrizó con toda la delegación peruana en su interior. Segundos después, los jugadores bajaron sonrientes de la nave. En ese momento, todos los aficionados presentes en el lugar ovacionaron a sus nuevos héroes. Luego, los seleccionados fueron abrumados por los altos dirigentes y periodistas.

Es así, como Alberto Terry declaró para el cronista de El Comercio: “Saludo a mi patria con la emoción de verdadero peruano y por intermedio del decano de la prensa nacional tengo la satisfacción de decir a la afición, que todos los jugadores cumplimos con nuestro deber. Jugamos con corazón y todos saben que cuando el corazón habla, el hombre se impone en su cometido. Ganamos a Chile y le ganamos bien”. Además, aseguró que su primer gol en el encuentro fue “la conquista más emocionante de su vida”.

Oscar 'Huaqui' Gómez Sánchez declara para El Comercio. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Luego, el delantero aliancista Carlos Lazón se lamentó por no conseguir el trofeo del campeonato: “Nuestra mayor satisfacción hubiera sido traer al Perú la Copa del Pacífico, pero la suerte no estuvo de nuestra parte”. Finalmente, Andrés Bedoya sentenció con una frase la hazaña deportiva: “Rompimos con aquella tradición de que a Chile no le podíamos ganar en su propia casa”. Esperemos que este resultado se vuelva a repetir este viernes.