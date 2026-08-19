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Resumen

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Era la época del presidente Fernando Belaúnde Terry y el Perú respiraba una atmósfera de libertad, esperanza empresarial y avidez por el arte internacional. En setiembre de 1964, mientras Japón dejaba atrás las cicatrices de la posguerra para proyectar su creatividad al mundo, Lima vivía el apogeo de una tradición cultural que había nacido tres años antes: el Festival de Cine Japonés.

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