icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto-portada de hoy de El Comercio del papa León XIV en Lima. Al lado, fachada de la iglesia de San Agustín en la capital peruana. El Papa agustino está entre nosotros. (Foto: Joel Alonzo / Archivo El Comercio)
Foto-portada de hoy de El Comercio del papa León XIV en Lima. Al lado, fachada de la iglesia de San Agustín en la capital peruana. El Papa agustino está entre nosotros. (Foto: Joel Alonzo / Archivo El Comercio)
Por Carlos Batalla

El 19 de julio de 1574 se colocó la primera piedra del convento e iglesia de los agustinos en Lima, un acto que marcó el inicio de una historia de perseverancia y reconstrucción frente a la adversidad. Sin embargo, la naturaleza no fue benévola con esta obra: tres terremotos devastadores en 1586, 1687 y 1746 obligaron a reedificar el conjunto religioso en tres ocasiones, hasta que la cuarta construcción dio lugar al edificio que hoy conocemos en el jirón Ica, en el Centro de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?