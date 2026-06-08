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El 8 de junio de 1969, una columna de mujeres, ajenas al Convento de los Descalzos, en el Rímac, llegó a las puertas del claustro religioso. Fue un hecho histórico. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) MUJERES INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL CONVENTO DE LOS DESCALZOS EN EL RIMAC. FOTO: EL COMERCIO
El 8 de junio de 1969, una columna de mujeres, ajenas al Convento de los Descalzos, en el Rímac, llegó a las puertas del claustro religioso. Fue un hecho histórico. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) MUJERES INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL CONVENTO DE LOS DESCALZOS EN EL RIMAC. FOTO: EL COMERCIO
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

La capital limeña vivía a fines de la década de 1960 una fiebre de restauraciones en sus iglesias y conventos. El centro histórico exigía cuidados urgentes frente al deterioro evidente de sus reliquias coloniales.

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